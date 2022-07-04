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Україна потроху виходить з кризи дефіциту пального, - Зеленський

бензин

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна потроху виходить з кризи нестачі пального.

Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Глава держави заявив, що"уряд потроху виконує завдання з наповнення енергоносіями нашої держави".

"Ви знаєте всі причини. Крім розбомблених наших нафтопереробних потужностей, крім цього, ви знаєте, що Росія стріляє по будь-яких шляхах, включаючи залізницю, мости, будь-які мостові переходи тощо, щоб ми не отримували з вами ні дизель, ні бензин", - заявив президент.

"Проте, я вважаю, потроху ми виходимо з цієї енергетичної кризи, і наповнення ринку пальним потроху відбувається", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на паливо стабілізувалися, але воно є не на всіх АЗС

Автор: 

бензин (1217) Зеленський Володимир (23754) паливо (892)


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Топ коментарі
+38
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі заправіть авто нечем тебе мой друг

Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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04.07.2022 20:06
+13
ну да выходит... по 60 грвн только прокулолы и мусора могут себе позволить заправляться
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04.07.2022 19:57
+13
в країні війна, а янелох на бензині піариться
ракети коли будемо виробляти???
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04.07.2022 20:21
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ну да выходит... по 60 грвн только прокулолы и мусора могут себе позволить заправляться
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04.07.2022 19:57 Відповісти
Ще бодяжять
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04.07.2022 20:34 Відповісти
Как-то много прокуроров на дорогах
видно,не только прокуроры могут позволить :
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04.07.2022 23:14 Відповісти
Покупала по 60, уже есть по 38. Кто-то хорошо нагрел руки(
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05.07.2022 00:14 Відповісти
а що , сьогодні 10 травня???
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04.07.2022 20:01 Відповісти
назад в будущее, это типа того он имел ввиду. или вперёд в прошлое. айкос в жару сегодня отлично вставляет
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04.07.2022 21:14 Відповісти
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі заправіть авто нечем тебе мой друг

Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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04.07.2022 20:06 Відповісти
Вангую, завтра кацапи іпануть ракетою по якомусь нафтосховищу.
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04.07.2022 20:09 Відповісти
Все пальне, яке завозять автоцистернами зразу йде на АЗС. Так шо ніяких нафтосховищь немає, а якщо і є то глибоко в землі та засекречені.
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04.07.2022 20:46 Відповісти
https://twitter.com/SputnikATONews/status/1543985932814131205?t=Gm8f1IgZLNns-xH3MANWrQ&s=09 Нова бавовна в Донецьку
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04.07.2022 20:09 Відповісти
Залил вот на окко 20 литров бенза за тыщу с копейками. По дешевке, так сказать.
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04.07.2022 20:13 Відповісти
Перейшов на ровера
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04.07.2022 20:16 Відповісти
Маєш ровера - файно живеш.
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04.07.2022 20:21 Відповісти
Ровер - Датсу 1979 года ..зато електпостеклопакет уже стоял
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04.07.2022 20:26 Відповісти
Двоколісний напевно.
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04.07.2022 21:56 Відповісти
в країні війна, а янелох на бензині піариться
ракети коли будемо виробляти???
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04.07.2022 20:21 Відповісти
Треба було поставити ціну 100 гр. за літр і кризи взагалі не було б.
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04.07.2022 20:23 Відповісти
Не подсказывайте
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04.07.2022 21:36 Відповісти
Ой да прям, мордохвати на ренжроверах і власниці сосалищ на лєксусах легко і по 300 заправлятимуться. Такі черги стояли, із таких машин, шо аби ті черги показали європейцям, то вони б моментально перестали Україні гроші давать - і це, ясне діло, прості звичайні люди, бо непростим все привозили на стоянку і заправляли там, оскільки непростим, ясне діло, не з руки стоять з холопами у черзі...
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04.07.2022 22:10 Відповісти
бензин и в ЕС по 2 евро с чего он в Украине должен быть по 25 грн за литру ,обоснуйте ? Или в Украине нефть дабывается на шару ?А может это массоны-рептилоиды творят ?

не мелите чепуху бенз 2 евро литр -хочеш покупай хочеш нет
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04.07.2022 20:25 Відповісти
А нафта в Україні таки видобувається.
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04.07.2022 21:48 Відповісти
А переробляється теж в Україні?
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04.07.2022 21:53 Відповісти
А зарплатні у нас що до війни, що зараз теж на рівні Європи були і є? Чи до війни у нас якість палива була європейською? Про зараз - якість палива на окко прям таки європейська? Ну так, ведуть звідти, а тут розбадяжать і по ринковій ціні загонять, поки що по 52 грн.

Про заправки типу Т&Т взагалі промовчу. Звідки у них був і є "бензин" - загадковий лабіринт.
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05.07.2022 00:12 Відповісти
«Проте, я вважаю, потроху ми виходимо з цієї енергетичної кризи»
І все ж таки, «я вважаю» чи «виходимо»?
Колись він вважав, що варто «просто перестать стрелять» і буде щастя на землі. А в результаті цього «вважання»?
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04.07.2022 20:31 Відповісти
Це на кшталт як кажуть в Одесі "щоб да так не"
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05.07.2022 00:13 Відповісти
Вумний - аж страшно!
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05.07.2022 01:52 Відповісти
Не знаю, завдяки дефіциту купив собі нарешті велосипед! За 2 місяці -5кг, фізична форма в рази краще і живу на зекономлені кошти майже місяць.... кудись потрібно далеко - БлаБлакар в допомогу!
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04.07.2022 20:32 Відповісти
Дуже влучно сказано - саме виходить. Пішки.
Неможливо заправити автівку, тому, що або нема пального, або неможливо купити, бо ціни захмарні.
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04.07.2022 20:43 Відповісти
Ну да....
Нагнали в державу дорогезних автівок без розмитнення, тепер пальне з'являється.
А ціни такі ж лишаться?
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04.07.2022 20:43 Відповісти
-Через неділю- дві проблема буде вирішина.
Правильно пам'ятаю?
А що до притягнення до відповідальності гетманцева?
29 березня 2022,
"Гетманцева потрібно перевірити на причетність до атак на нафтобази в Україні - експерт"
За словами експерта, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта під час атаки на нафтобази і просить "дякувати" за неї ініціативу голови податкового комітету Данила Гетманцева.
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04.07.2022 21:02 Відповісти
шановна, цитатою по рилу бройлера- це саме те...
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05.07.2022 08:05 Відповісти
Чогось Байден зміг натякнути бензиновим баригам, що не гарно наживатися дуже під час війни, при тому що війна в Україні. А боневтік славить місцевих бариг. Не зрозумів у чому заслуга уряду, що ціни відпустили? А я вважав, шо уряд повинен був сам закупати пальне та качати його через державні трубопроводи.
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04.07.2022 21:04 Відповісти
Невже у каломоя газ забрав по14,паскуда?
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04.07.2022 21:17 Відповісти
Как-то не заметно. В Киеве даже месяц назад бензом легче было заправиться чем сейчас. Как небыло его, так и нет. И не будет, пока нпз и нефтебазы не отстроят хотя бы частично. А это будет ох как не скоро.
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04.07.2022 21:56 Відповісти
заметно, час раз-два в неделю просто еду и вижу очередь из 10-20 машин, хотя недели 3 назад стоял 3-4 часа... на окко 20л, на вог 40 л и очередь гораздо быстрее чем на окко, и карта в приложении показывает где есть...
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04.07.2022 23:24 Відповісти
даже почти каждый день вижу что бенз есть просто проезжая мимо...
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04.07.2022 23:25 Відповісти
50 гр это очень дорого.Я не могу себе позволить ездить как ездил до войны.А так мне пофиг.Ходу принципиально больше пешком.Если 2-3 месяца не ездить на машине от слова совсем,то можно на сезономленные деньги купить себе электросамокат!А так город маленький.Ходить пешком полезно!!!Здоровье превыше всего!!!
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04.07.2022 21:58 Відповісти
Одеса.

Добре пам'ятаю 5-годинні черги за бензином, і ліміт 20 літрів.

Вчора: час - 19.45, заправка ... не буду казати, аби не сприйняли за рекламу, але одна з найбільших мереж в Україні. Бензин 95 за 51 гривню, 95 "фірмовий" - 52 гривні.

Простояв хвилин 15-20 (5 машин), заправив 35 літрів.

Але це на Півдні, близько до кордону, знаю, що в центрі ситуація гірша. Хоча, думаю, і там трохи полегше, аніж місяць-два тому.

Так що критики - побійтесь Бога - в нас війна йде!
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04.07.2022 22:26 Відповісти
І так - позавчора повертався із Сергіївки, де три ракети влучили в житловий будинок і базу відпочинку, повз пункт пропуску Паланка на кордоні з Молдовою. Довжелезна черга а машин, з яких десь 70 відсотків - це зерновози, і (як я розумію") пусті вже бензовози. Інші - маршрутчики в Бесарабію, і приватні автівки.

Бензин таки дійсно зараз з колес йде прямо на заправки і фермерам, жодних сховищ!
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04.07.2022 22:32 Відповісти
А где причина - долбоебы у власти и крысы таможенники?
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05.07.2022 01:40 Відповісти
 
 