Україна потроху виходить з кризи дефіциту пального, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна потроху виходить з кризи нестачі пального.

Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Глава держави заявив, що"уряд потроху виконує завдання з наповнення енергоносіями нашої держави".

"Ви знаєте всі причини. Крім розбомблених наших нафтопереробних потужностей, крім цього, ви знаєте, що Росія стріляє по будь-яких шляхах, включаючи залізницю, мости, будь-які мостові переходи тощо, щоб ми не отримували з вами ні дизель, ні бензин", - заявив президент.

"Проте, я вважаю, потроху ми виходимо з цієї енергетичної кризи, і наповнення ринку пальним потроху відбувається", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на паливо стабілізувалися, але воно є не на всіх АЗС