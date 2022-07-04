Україна потроху виходить з кризи дефіциту пального, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна потроху виходить з кризи нестачі пального.
Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Глава держави заявив, що"уряд потроху виконує завдання з наповнення енергоносіями нашої держави".
"Ви знаєте всі причини. Крім розбомблених наших нафтопереробних потужностей, крім цього, ви знаєте, що Росія стріляє по будь-яких шляхах, включаючи залізницю, мости, будь-які мостові переходи тощо, щоб ми не отримували з вами ні дизель, ні бензин", - заявив президент.
"Проте, я вважаю, потроху ми виходимо з цієї енергетичної кризи, і наповнення ринку пальним потроху відбувається", - заявив Зеленський.
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видно,не только прокуроры могут позволить :
Єслі заправіть авто нечем тебе мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
ракети коли будемо виробляти???
не мелите чепуху бенз 2 евро литр -хочеш покупай хочеш нет
Про заправки типу Т&Т взагалі промовчу. Звідки у них був і є "бензин" - загадковий лабіринт.
І все ж таки, «я вважаю» чи «виходимо»?
Колись він вважав, що варто «просто перестать стрелять» і буде щастя на землі. А в результаті цього «вважання»?
Неможливо заправити автівку, тому, що або нема пального, або неможливо купити, бо ціни захмарні.
Нагнали в державу дорогезних автівок без розмитнення, тепер пальне з'являється.
А ціни такі ж лишаться?
Правильно пам'ятаю?
А що до притягнення до відповідальності гетманцева?
29 березня 2022,
"Гетманцева потрібно перевірити на причетність до атак на нафтобази в Україні - експерт"
За словами експерта, напередодні він спілкувався з одним із керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта під час атаки на нафтобази і просить "дякувати" за неї ініціативу голови податкового комітету Данила Гетманцева.
Добре пам'ятаю 5-годинні черги за бензином, і ліміт 20 літрів.
Вчора: час - 19.45, заправка ... не буду казати, аби не сприйняли за рекламу, але одна з найбільших мереж в Україні. Бензин 95 за 51 гривню, 95 "фірмовий" - 52 гривні.
Простояв хвилин 15-20 (5 машин), заправив 35 літрів.
Але це на Півдні, близько до кордону, знаю, що в центрі ситуація гірша. Хоча, думаю, і там трохи полегше, аніж місяць-два тому.
Так що критики - побійтесь Бога - в нас війна йде!
Бензин таки дійсно зараз з колес йде прямо на заправки і фермерам, жодних сховищ!