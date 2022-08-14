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Новини
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Кабмін хоче повернути акцизи на пальне

азс

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

Відповідний проєкт закону №7668 опублікований на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він передбачає встановлення на всі види палива ставки акцизу 100 євро на 1000 літрів. Це стосується бензину, скрапленого газу, бутану та ізобутану.

ПДВ при цьому й надалі залишатиметься без змін - 7%.

Потреба збільшити акциз, як йдеться у законопроєкті, викликана дефіцитом коштів для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, які були залучені державою на розвиток мережі автомобільних доріг.

"Водночас реалізація його положень дозволить, зокрема, збільшити надходження до Державного бюджету України акцизного податку щонайменше на 2 млрд гривень щомісячно виходячи з теперішніх темпів імпорту", - зазначається в законопроєкті.

Також читайте: Україна потроху виходить з кризи дефіциту пального, - Зеленський

Нагадаємо, 8 березня набрав чинності закон, яким тимчасово скасовано акциз на пальне та знижено ставку ПДВ з 20% до 7% на період дії воєнного стану.

Автор: 

акциз (439) законопроєкт (3624) Кабмін (14153) паливо (895)


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Топ коментарі
+54
Подумаешь война. Этот принцип до сих пор в силе. Даже проще стало с секретностью.

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14.08.2022 16:12 Відповісти
+39
О так, дочекалися! Я аж нервувати почав, що цього тижня влада не підвищила ні одного податку. Хотілося потикати в них палкою, перевірити, чи не виздихали вони там, але ні, все ок.
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14.08.2022 16:08 Відповісти
+38
ще не все освоїли з великого крадівництва ! тож хто наживається на війні , а зелохи ?
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14.08.2022 16:08 Відповісти
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Нормально, дайош бенз по 85 за літр
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14.08.2022 16:04 Відповісти
Подумаешь война. Этот принцип до сих пор в силе. Даже проще стало с секретностью.

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14.08.2022 16:12 Відповісти
Вчи мову пацак!
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14.08.2022 19:15 Відповісти
ще не все освоїли з великого крадівництва ! тож хто наживається на війні , а зелохи ?
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14.08.2022 16:08 Відповісти
Ві не панімаєтє. Єнто другое.
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14.08.2022 16:14 Відповісти
О так, дочекалися! Я аж нервувати почав, що цього тижня влада не підвищила ні одного податку. Хотілося потикати в них палкою, перевірити, чи не виздихали вони там, але ні, все ок.
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14.08.2022 16:08 Відповісти
Не, ці особи почуваються завжди добре. В них серцеві та інші напади трапляються тільки тоді коли їх викривають за те шо не поділились між собою та беруть за жопу. О, тоді вони дуже кволі робляться за одну ніч
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14.08.2022 16:16 Відповісти
Обижаете. 10% налог на валюту на импорт. Т.е. весь ГСМ теперь обложат дважды. Золотая горючка будет.
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14.08.2022 16:16 Відповісти
Я уже поставил машину на прикол, кстати - когда звонят с логистики и я озвучиваю цены...... Ну в общем, подорожание всего, это продолжение - "хотьпоржем"
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14.08.2022 17:25 Відповісти
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https://www.5.ua/media/pictures/original/164718.jpg?t=1653312310 Данило ГетьманцевФото mygazeta.com

"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ

23.05.2022 16:25https://www.5.ua/ru/ekonomyka/eto-yskusstvo-oshchypivat-husia-tak-chtobi-on-ne-krychal-hetmantsev-o-nalohooblozhenyy-byznesa-277948.html Читайте по-русски

Керівник комітету ВР з податкової політики також заявив, що корову треба доїти так, "щоб вона завтра давала ще більше молока"

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у Нацраді відновлення України, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із "мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав".

Формулювання, яке цілком може обурити представників бізнес-спільноти, пролунало під час інтерв'ю народного депутата для видання "https://babel.ua/texts/78947-opodatkuvannya-ce-mistectvo-obshchipuvati-gusaka-tak-shchob-vin-ne-krichav-danilo-getmancev-pro-peticiyu-za-svoyu-vidstavku-marksizm-i-robotu-mitnici-pid-chas-viyni-velike-interv-yu Бабель ".

"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - заявив Гетманцев.

Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев "влаштував істерику" та https://www.5.ua/polityka/vlashtuvav-isteryku-hetmantsev-vystupyv-proty-vydilennia-hroshei-dlia-ukrainskykh-viiskovykh-268956.html виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових .

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14.08.2022 16:30 Відповісти
Гусь #баний
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14.08.2022 16:33 Відповісти
Головне мобілізація,а паливо не менше двох баксів! А то шо це ціна як у Американців,неподобство.
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14.08.2022 22:25 Відповісти
Забув додать у 2019 очі бачили що купували? Їжте хоч подавіться!!!!
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14.08.2022 22:27 Відповісти
Тоді їздитимуть тільки депутати, та особи приблизні до президента.
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14.08.2022 16:09 Відповісти
Вони те паливо ще собі й відшкодують.
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14.08.2022 16:34 Відповісти
ну так..аренда житла, ТЗ, техобслуговуваня та паливо мастильні метеріали депутатській шоблі компенсуються за рахунок державних коштів
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14.08.2022 16:57 Відповісти
Так отож.
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14.08.2022 18:01 Відповісти
наближені, особи наближені до... але сенс правильний.
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14.08.2022 17:43 Відповісти
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14.08.2022 16:09 Відповісти
треба вже запозичати в інших мовах..
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14.08.2022 16:11 Відповісти
...може, тому англійська стане обов'язковою?
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14.08.2022 16:14 Відповісти
англ не така багата на матюки - польську краще тоді))
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14.08.2022 16:36 Відповісти
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14.08.2022 16:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Польский военачальник отчитывает подчиненных
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14.08.2022 16:41 Відповісти
ОТ курва!!!
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14.08.2022 16:56 Відповісти
от і велике крадівництво..

ну падли, зла не вистачає на них...

підвищення цін на пальне - це автоматичне підвищення на все - харчування, ліки, медицина, комуналка...

ну це вже повний пздц...грабувати народ, який ледь виживає, в розореній війною країні..

а він, бл, гівномемуари свої видає за державний кошт, відосики, падло клоунське, знімає...пам'ятники демонтує..це вже повна алярма..
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14.08.2022 16:10 Відповісти
Ничего. Вечером в ящик вылезут два этих организма и объяснят что это хорошо, а во всем виноваты папередники. И люмпен благодарно схавает.

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14.08.2022 16:22 Відповісти
Це вони регочуть зі слів про тортури АЗОВців з біжучого рядочка ?
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14.08.2022 16:35 Відповісти
це вони ржуть зі всього, нарки...

бо, якщо б в зедовбнів офшори повилучали до казни, було б не до приколів
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14.08.2022 16:39 Відповісти
господи..да ща Ви у кожній темі ці рагульські харі пхаєте..і так жах на жаху й жахом поганяє
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14.08.2022 16:38 Відповісти
"Мудрий" нарид должен видеть что привел к власти в 2019 году. Пока не стошнит кровавой отрыжкой. Может и поумнеют.
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14.08.2022 17:23 Відповісти
Машина не роскошь, а средство передвижения.
Може рівень життя збільшився, а не чули?
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14.08.2022 16:11 Відповісти
Ось такі в нас керуни: треба гроші? не питання, збільшуємо акцизи, підіймаємо податки, штрафи.. Нахіба нам такі? Може їх трішки пострігти?
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14.08.2022 16:12 Відповісти
**** и так тут лишний раз стараешься машину не заводить, чтоб лишние 100 грамм не использовать, а тут еще эти упыри не уймутся.
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14.08.2022 16:12 Відповісти
просто нет слов , выкидывают сумасшедшие бабки на соц-опросы по рейтингу - это норм для бюджета , а оставить топливо по старой цене - это не хорошо , ...................УМА ПАЛАТА А НЕ РАДА.
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14.08.2022 16:18 Відповісти
Крєпкіе хазяйствєнікі, а #фулі ви хотіли...
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14.08.2022 16:19 Відповісти
Бенина школа.

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14.08.2022 16:24 Відповісти
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14.08.2022 16:44 Відповісти
чого взагалі голову морочити. забирати 3/4 зарплатні у роботяг і все
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14.08.2022 16:20 Відповісти
Молодцы,разгоняй инфляцию,взвинчивай цены,работай по принципу - нам нужны деньги,мы у вас их заберем сколько захотим,
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14.08.2022 16:24 Відповісти
ну...якщо ціни до небес, доляр по 200 грн, а печатний станок не врубати - то можна і пригальмувати крах економіки, прав да за зп в 30 баксів їх просто перевішають на стовпах
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14.08.2022 16:43 Відповісти
Верстат працює 2,5 роки каденції шмарклі. Для цього голови НБ змінювали.
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14.08.2022 16:56 Відповісти
але не на повну..наразі у три змни почнуть друкувати
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14.08.2022 16:59 Відповісти
"Велике будівництво" - ще вилізить нам боком.
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14.08.2022 16:27 Відповісти
Боком вылазит голосование 2019. Все остальное - в том числе и война - только следствие
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14.08.2022 16:28 Відповісти
не голосування, а заміна бюллетнів
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14.08.2022 16:44 Відповісти
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https://www.5.ua/media/pictures/original/164718.jpg?t=1653312310 Данило ГетьманцевФото mygazeta.com

"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ

23.05.2022 16:25https://www.5.ua/ru/ekonomyka/eto-yskusstvo-oshchypivat-husia-tak-chtobi-on-ne-krychal-hetmantsev-o-nalohooblozhenyy-byznesa-277948.html Читайте по-русски

Керівник комітету ВР з податкової політики також заявив, що корову треба доїти так, "щоб вона завтра давала ще більше молока"

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у Нацраді відновлення України, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із "мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав".

Формулювання, яке цілком може обурити представників бізнес-спільноти, пролунало під час інтерв'ю народного депутата для видання "https://babel.ua/texts/78947-opodatkuvannya-ce-mistectvo-obshchipuvati-gusaka-tak-shchob-vin-ne-krichav-danilo-getmancev-pro-peticiyu-za-svoyu-vidstavku-marksizm-i-robotu-mitnici-pid-chas-viyni-velike-interv-yu Бабель ".

"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - заявив Гетманцев.

Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев "влаштував істерику" та https://www.5.ua/polityka/vlashtuvav-isteryku-hetmantsev-vystupyv-proty-vydilennia-hroshei-dlia-ukrainskykh-viiskovykh-268956.html виступив проти виділення додаткових кошті
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14.08.2022 16:28 Відповісти
ця потвора - гон@он
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14.08.2022 16:33 Відповісти
Не следует забывать,что этот фигурант восемь лет работал помощником агента фсб сивковича.
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14.08.2022 18:26 Відповісти
А "великі" садівництва та будівництва зупинити не хочуть?
,
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14.08.2022 16:30 Відповісти
Кабмін хоче повернути акцизи на пальне - зменшіть зарплати депутатам суддям мусорам і всій іншій чиновницькій кодлі тоді і акцизи не потрібні
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14.08.2022 16:31 Відповісти
Єврейська мудрість
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14.08.2022 16:36 Відповісти
Потреба збільшити акциз, як йдеться у законопроєкті, викликана дефіцитом коштів для виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, які були залучені державою на розвиток мережі автомобільних доріг. Джерело:

А где эти дороги, кабмин рассказать и показать не хочет?
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14.08.2022 16:43 Відповісти
аха..на танках
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14.08.2022 16:46 Відповісти
Всім іншим проїзд платний.
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14.08.2022 16:50 Відповісти
О! Це виходить для погашення запозичень, що "держава брала на розвиток автомобільних доріг?" Так пусть Боневтік, Ермак, Арахімія и Трухин, как главные бенефициары из полученных гешефтов и отдают эти "запозичення"!
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14.08.2022 16:47 Відповісти
Влада шукає де взяти гроші, але дозволити 200000 морякам работу та віїзд за кордон навіть не розглядує.Тим часом цю нішу займають моряки їнших скраїн.
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14.08.2022 16:48 Відповісти
Гетьманцівагент рашки падлу на гилляку
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14.08.2022 16:50 Відповісти
Я так понимаю, хлеб по 40грн/буханку и гречка по 130грн/кг еще не предел? Зато нам рассказывают как мы спасаем своим зерном сирийских мальчиков в трусиках, и как хорошо окупанты ездят по нашим новым дорогам в Херсоне и на дамбасе. Нам же мало того что запретили евробляхи и антибиотики, еще и бензин будут продавать в бутылках по пол зарплаты/литр как с африканских нищих странах.
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14.08.2022 16:53 Відповісти
ні..то була репетиція - схаває піпл чи ні..піпл схавал..і оппаньки, відразу після відвантаження зерна почались приколяси..знову асфальтування (військові підривають, автодор асфальтує...крисота), пдняття цін на все, урізання соціалок..

падли не гребують навіть гуманітаркою торгувати - олх завалений просто...
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14.08.2022 17:04 Відповісти
Я купую хліб по 24 і гречку по 90 гривень за кілограм. Може ваші діти ходять в магазин і такі ціни вам озвучують?
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14.08.2022 17:22 Відповісти
а тіпа гречка по 90 то норма? бачу що дитина тут тільки ти
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14.08.2022 20:56 Відповісти
А обкласти податками "депутатські плюшки" вони нехочуть?! Вже отих "керувників" при владі пора обкладати! І не матюками...
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14.08.2022 16:53 Відповісти
Клоуны, похоже вам на выход.

В Одессе корабли зерном грузятся - еще успеете.
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14.08.2022 17:07 Відповісти
Поки всякі феесбешні рила обоСранцеви будуть шастати при владі у нас добра не буде
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14.08.2022 17:11 Відповісти
Цікаво, чому той бензин дорожчає? Хіба у нас війна?
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14.08.2022 17:23 Відповісти
Никакого повышения, при вводимом акцизе (учитывая курс евро + НДС) на 4,50 грн., не будет !?
Всё буде как есть ! Удивились ?
Это заявил, типа эксперт нефтерынка, с соответствующей фамилией - Куюн !
Ну, не долбо&б ???
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14.08.2022 17:54 Відповісти
Дуже вже воно дешеве для населення. Владі це не до вподоби.
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14.08.2022 18:28 Відповісти
Гетьманцев і ко хоче як найскоріше добитись зубожіння Українського народу, а потім просунути "мирний" договір з мордором!!! А не ПНХ, тварюки!!!!
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14.08.2022 18:30 Відповісти
Гетьманцев а инициатива? Ещё одних гусей нашёл?) налоговики от бога епт.
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14.08.2022 18:31 Відповісти
После этого налог на любую орг и компьютерную технику будут дороже чем в рашке. Про продукты и проезд тоже не забываем. А потом по кругу.
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14.08.2022 18:33 Відповісти
не, ну а шо - пора гусей щипать, а то ты глянь, не щипанные и жирные
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14.08.2022 18:50 Відповісти
Жадібність - гріх.
Покайтеся, суки!
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14.08.2022 20:20 Відповісти
Таке враження, що Гетьманцев працює на ерефію і допомагає путіну добивати українців! Н
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14.08.2022 20:48 Відповісти
А що є якісь сумніви після вимоги оприлюдненя gps координат усіх нафтобаз
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14.08.2022 21:03 Відповісти
А що, не вистачає на ще одну Лєнкєну фотосесію в журналі Vogue ???
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14.08.2022 20:55 Відповісти
********...

Нехай я не буду оригінальним, але саме така перша думка
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14.08.2022 21:17 Відповісти
 
 