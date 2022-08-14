Кабмін хоче повернути акцизи на пальне

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

Відповідний проєкт закону №7668 опублікований на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він передбачає встановлення на всі види палива ставки акцизу 100 євро на 1000 літрів. Це стосується бензину, скрапленого газу, бутану та ізобутану.

ПДВ при цьому й надалі залишатиметься без змін - 7%.

Потреба збільшити акциз, як йдеться у законопроєкті, викликана дефіцитом коштів для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, які були залучені державою на розвиток мережі автомобільних доріг.

"Водночас реалізація його положень дозволить, зокрема, збільшити надходження до Державного бюджету України акцизного податку щонайменше на 2 млрд гривень щомісячно виходячи з теперішніх темпів імпорту", - зазначається в законопроєкті.

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Нагадаємо, 8 березня набрав чинності закон, яким тимчасово скасовано акциз на пальне та знижено ставку ПДВ з 20% до 7% на період дії воєнного стану.