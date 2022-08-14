Экс-мэр Купянска Демченко перешел на сторону российских оккупантов, - Офис Генпрокурора
Бывший городской голова Купянска Владимир Демченко подозревается в коллаборационизме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый был мэром Купянска с 2010 по 2015 год. Он добровольно перешел на сторону оккупантов и согласился на предложение представителей страны-агрессора занять псевдодолжность так называемого председателя Петропавловской объединенной территориальной громады Купянского района Харьковской области, сформированной оккупационными властями.
Ему заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Речь идет об экс-мэре Купянска Владимире Демченко.
Топ комментарии
+12 Alessandro Moretti
показать весь комментарий14.08.2022 16:45 Ответить Ссылка
+9 Харьков Сумской
показать весь комментарий14.08.2022 16:46 Ответить Ссылка
+8 Karl Ferdinand
показать весь комментарий14.08.2022 16:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за Україну ??
https://antikor.com.ua/articles/25402-vsja_pravda_o_mere_g._kupjansk_demchenko_vladimire_vladimiroviche
Там була держава у державі. Вони робили що хотіли, без жодних наслідків
2015год, сайт Антикор.