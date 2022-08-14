Экс-мэр Купянска Демченко перешел на сторону российских оккупантов, - Офис Генпрокурора

Бывший городской голова Купянска Владимир Демченко подозревается в коллаборационизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый был мэром Купянска с 2010 по 2015 год. Он добровольно перешел на сторону оккупантов и согласился на предложение представителей страны-агрессора занять псевдодолжность так называемого председателя Петропавловской объединенной территориальной громады Купянского района Харьковской области, сформированной оккупационными властями.

Ему заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Речь идет об экс-мэре Купянска Владимире Демченко.

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