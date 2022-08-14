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Новости Война
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Экс-мэр Купянска Демченко перешел на сторону российских оккупантов, - Офис Генпрокурора

демченко,огп,купянськ

Бывший городской голова Купянска Владимир Демченко подозревается в коллаборационизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый был мэром Купянска с 2010 по 2015 год. Он добровольно перешел на сторону оккупантов и согласился на предложение представителей страны-агрессора занять псевдодолжность так называемого председателя Петропавловской объединенной территориальной громады Купянского района Харьковской области, сформированной оккупационными властями.

Ему заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Речь идет об экс-мэре Купянска Владимире Демченко.

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Автор: 

коллаборационизм (883) Офис Генпрокурора (2498) Купянск (680)


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Топ комментарии
+12
Hunt him down. With extreme prejudice.
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14.08.2022 16:45 Ответить
+9
Та ще один Демченко з ОП теж перейшов на бік окупантів - що про нього чути?
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14.08.2022 16:46 Ответить
+8
Не в колабораціонізмі а в державній зраді він займав державну посаду колабораціонізм це для двірника вас
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14.08.2022 16:49 Ответить
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Hunt him down. With extreme prejudice.
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14.08.2022 16:45 Ответить
Демченко -- щірий украінець, а скільки інших національностей воюють
за Україну ??
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14.08.2022 16:45 Ответить
Та ще один Демченко з ОП теж перейшов на бік окупантів - що про нього чути?
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14.08.2022 16:46 Ответить
Ну хоч трохи пожив нормально.
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14.08.2022 16:48 Ответить
Не в колабораціонізмі а в державній зраді він займав державну посаду колабораціонізм це для двірника вас
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14.08.2022 16:49 Ответить
При Порошенко , без шума и пыли ликвидировали - Захарченко, гиви, Моторолу ………… ,цемаха выловили живым , а эти только заочно имитируют бурную деятельность КЛОУНАРИЙ БРЕШИТ ВСЕГДА
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14.08.2022 17:44 Ответить
Вся правда о мере г. Купянск Демченко Владимире Владимировиче

https://antikor.com.ua/articles/25402-vsja_pravda_o_mere_g._kupjansk_demchenko_vladimire_vladimiroviche
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14.08.2022 16:52 Ответить
А что для таких людей решает? Ну при Украине сладко ел мягко спал, чем жизнь не удалась? А вы говорите Пушкина запретить. Да пусть ему всю оконченную жизнь читают сказку о золотой рыбее
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14.08.2022 16:54 Ответить
Зомбоголові повибирали аферистів у мери - тепер їжте хоч вдавіться руським міром
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14.08.2022 16:55 Ответить
скільки там Демченків у Куп'янську ? внизу стаття : голова ОТГ Куп'янська Демченко перейшов на бік ворога ,тут пишуть колиш що колишній мер Куп'янська, Демченко перейшов на бік окупантів ....Цензор уточніть
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14.08.2022 17:03 Ответить
а на який бік перейшов говноквартал 95 повним складом?
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14.08.2022 17:15 Ответить
Заочно можете його навіть розстріляти
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14.08.2022 17:19 Ответить
А зачем заочно подозревать и вызывать на допрос? Он добровольно не придет. Странная судебная система. Пошлите кого-то и он его тихо ликвидирует. Без всяких повесток и бесполезных заочных обвинений. Эта мера касается всех предателей чиновников...
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14.08.2022 17:25 Ответить
Можно даже на такое деньги собирать. Не спрашивая у власти. За такое возьмутся частные лица. За исполнение. Даже допускаю что возьмутся в кредит. Завалил----получил. Давно пора.
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14.08.2022 19:29 Ответить
Подозревается в коллаборационизме, это специально что бы не шел по статье государственная измена я так понимаю. Что за прокуратура у нас во время войны вашу мать.
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14.08.2022 17:27 Ответить
Просто люди бачать що країна нічого, НІЧОГО не робить для деокупації і зрозуміли, що ті території були злиті в Омані!
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14.08.2022 17:31 Ответить
Знаєш де руський корабель? Тобі , онуча, туди.
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14.08.2022 17:48 Ответить
Ото ж треба негайно робити висновки, мешканці ЯКИХ саме теренів України підлягають особливому контролю і частковому ураженню громадянських прав років мінімум на 50. На "спокійних" територіях (захід тощо) теж не орана нива.... Війна оголює всю вошивість і шкідництво...А ми панькаємося тут з ними і ради на то нема. Скоро народ сам їх стрілятиме, але ж поци в державі дрищуть від думки, що людям пора дозволити зброю- знають, що куля їм,зрадникам, ґарантована без всіх їхніх суддів і адвокатиків. З ними тільки так: тихо прийшов- тихо пішов. Ворога знищив!.
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14.08.2022 17:35 Ответить
Той Демченко рідкісна гнида. В ті часи коли він був мером, його дружина була головою місцевого суду а зять прокурором.
Там була держава у державі. Вони робили що хотіли, без жодних наслідків
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14.08.2022 17:36 Ответить
Як риганал, так і зрадник.
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14.08.2022 17:49 Ответить
Повезло чуваку...получит мавзолейный Аусвайс путлера и на Мальдивы с Каналами...яхта девки кабаки...жЫсть малина...🤣🦍☠️
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14.08.2022 18:00 Ответить
Пора наймати хлопців з Моссаду...роботи непочатий край.
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14.08.2022 18:02 Ответить
Погоняло Вова Щелкунчик. Владимир Владимирович Демченко по происшествию событий на майдане и смене преступной власти, тщательно скрывает свои пророссийские настрои и убеждения, проводя праздники в городе под знамёнами красных коммунистических флагов, как в бытность СССР, имея сестру сепаратистку: Малишева (Демченко) Ирина Владимировна, 08.06.1969 г.р., которая любит обматываться при любом удобном случае российским флагом, не скрывая этого, а наоборот подчёркивая. Не дай Бог бы тезка Демченка из "братской" страны ввел свои танки сюда, так Полиграф Полиграфович (еще одно народное прозвище Демченко В.В.) встречал бы их хлебом-солью.

2015год, сайт Антикор.
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14.08.2022 18:23 Ответить
Из Слуг народа или из ОПЗЖ? Да какая разница, что то первое дерьмо, что второе говно.
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14.08.2022 18:35 Ответить
Мэрский поступок...
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14.08.2022 19:18 Ответить
Город пророссийский был всегда. Ну или как то так. Там до Валуек (рф) 30мин пешком. Жалко одного. Молочного комбината. Который много десятков лет выпускал сгущённое молоко знаменитое в голубом цвете банка. именно этот цвет там был применён когда то для сгущенного молока. Потом многие изготовители подхватили. Авторское право при совдепии не работало. Вкус был отменный много десятилетий.
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14.08.2022 19:34 Ответить
голосували- тепер сосіть
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14.08.2022 20:05 Ответить
 
 