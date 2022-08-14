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Новости Война
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Рашисты в Херсоне устраивают ночные рейды и ищут партизан, - Соболевский

херсонщина

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики снова провели ночью обыски и задержания. Это форма устрашения местных жителей, чтобы принудить их к сотрудничеству.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ночью они (захватчики. – Ред.) снова проводили свои рейды, снова были обыски… Фактически каждый день, каждую ночь такая информация появляется, что они за кем-то приходили", - рассказал он.

По его словам, в Херсоне многие российские захватчики – это и сотрудники ФСБ, Росгвардии, и они нервничают на фоне того, что ВСУ контролируют логистические пути. Поэтому враг терроризирует мирное население, проводя ночные обыски и задержания.

Соболевский отметил, что захватчики ищут участников движения сопротивления, партизан и тех, кто помогает ВСУ информационно. Кроме того, интерес для них представляют учителя, руководители учебных заведений, врачи – люди, отказывающиеся от сотрудничества с врагом. Это форма запугивания, отметил первый заместитель председателя облсовета.

"Они прекрасно понимают, что все потом будут знать, что за этим человеком приезжали, что его забрали, что он провел в камере определенное время. И таким образом они пытаются принудить к сотрудничеству людей там, где им крайне необходимо", - заявил он.

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Автор: 

Херсон (2897) Соболевский Юрий (46)


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Топ комментарии
+6
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14.08.2022 16:51 Ответить
+5
Херсон і Олешки це місце Олешківської Січі, цетр козацької слави цієї місцини минувшини. У їх потомків в жилах тече козацька кров, хоча багато приїхало після голоморів з мордора, і рано чи пізно, кацапи їх гнів побачать і попробують на своїх шкурах.
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14.08.2022 16:30 Ответить
+4
І тільки в оп зрадники України почувають себе в небезпец
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14.08.2022 16:52 Ответить
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наївні чукотські в'юноші)))

нате вони й партизани, щоб не знайшли))
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14.08.2022 16:23 Ответить
А ПАРТИЗАНЫ ТАКИЕ - уснули и написали табличку - МЫ ТУТ , СПИМ .
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14.08.2022 16:23 Ответить
ну, партизан искать легко - у них на папахах синежёлтые ленты наискосок.
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14.08.2022 16:23 Ответить
Нехай краще ублюдки кацапські вітра в полі пошукають.
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14.08.2022 16:29 Ответить
Від партизан димом чути
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14.08.2022 16:30 Ответить
Херсон і Олешки це місце Олешківської Січі, цетр козацької слави цієї місцини минувшини. У їх потомків в жилах тече козацька кров, хоча багато приїхало після голоморів з мордора, і рано чи пізно, кацапи їх гнів побачать і попробують на своїх шкурах.
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14.08.2022 16:30 Ответить
Знадуть на свою макитру
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14.08.2022 16:32 Ответить
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14.08.2022 16:37 Ответить
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14.08.2022 16:37 Ответить
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14.08.2022 16:51 Ответить
І тільки в оп зрадники України почувають себе в небезпец
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14.08.2022 16:52 Ответить
Таки однажды они набредут ночью на партизан....
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14.08.2022 17:32 Ответить
Це партизани полюють на них,а їх вищі давно лаптями накивали
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14.08.2022 18:10 Ответить
Ничего они кроме триппера не найдут
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14.08.2022 18:36 Ответить
люсю не знайшли?
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14.08.2022 19:28 Ответить
 
 