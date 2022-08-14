Рашисты в Херсоне устраивают ночные рейды и ищут партизан, - Соболевский

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики снова провели ночью обыски и задержания. Это форма устрашения местных жителей, чтобы принудить их к сотрудничеству.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ночью они (захватчики. – Ред.) снова проводили свои рейды, снова были обыски… Фактически каждый день, каждую ночь такая информация появляется, что они за кем-то приходили", - рассказал он.

По его словам, в Херсоне многие российские захватчики – это и сотрудники ФСБ, Росгвардии, и они нервничают на фоне того, что ВСУ контролируют логистические пути. Поэтому враг терроризирует мирное население, проводя ночные обыски и задержания.

Соболевский отметил, что захватчики ищут участников движения сопротивления, партизан и тех, кто помогает ВСУ информационно. Кроме того, интерес для них представляют учителя, руководители учебных заведений, врачи – люди, отказывающиеся от сотрудничества с врагом. Это форма запугивания, отметил первый заместитель председателя облсовета.

"Они прекрасно понимают, что все потом будут знать, что за этим человеком приезжали, что его забрали, что он провел в камере определенное время. И таким образом они пытаются принудить к сотрудничеству людей там, где им крайне необходимо", - заявил он.

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