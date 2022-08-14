Рашисти в Херсоні влаштовують нічні рейди та шукають партизанів, - Соболевський

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники знову провели вночі обшуки та затримання. Це форма залякування місцевих жителів, щоб примусити їх до співпраці.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вночі вони (окупанти. - Ред.) знову проводили свої рейди, знову були обшуки… Фактично щодня, кожну ніч така інформація з’являється, що вони по когось приходили", - розповів він.

За його словами, у Херсоні багато російських загарбників – це і співробітники ФСБ, Росгвардії, і вони нервуються на тлі того, що ЗСУ контролюють логістичні шляхи. Тому ворог тероризує мирне населення, проводячи нічні обшуки та затримання.

Соболевський зазначив, що окупанти шукають учасників руху опору, партизан і тих, хто допомагає ЗСУ інформаційно. Крім того, інтерес для них становлять учителі, керівники навчальних закладів, лікарі - люди, які відмовляються від співпраці з ворогом. Це є формою залякування, зауважив перший заступник голови облради.

"Вони чудово розуміють, що всі потім будуть знати, що по цю людину приїжджали, що її забрали, що вона провела в камері певний час. І таким чином вони намагаються примусити до співпраці людей там, де їм вкрай необхідно", - заявив він.

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