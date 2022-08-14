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Новини Війна
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Рашисти в Херсоні влаштовують нічні рейди та шукають партизанів, - Соболевський

херсонщина

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники знову провели вночі обшуки та затримання. Це форма залякування місцевих жителів, щоб примусити їх до співпраці.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вночі вони (окупанти. - Ред.) знову проводили свої рейди, знову були обшуки… Фактично щодня, кожну ніч така інформація з’являється, що вони по  когось приходили", - розповів він.

За його словами, у Херсоні багато російських загарбників – це і співробітники ФСБ, Росгвардії, і вони нервуються на тлі того, що ЗСУ контролюють логістичні шляхи. Тому ворог тероризує мирне населення, проводячи нічні обшуки та затримання.

Соболевський зазначив, що окупанти шукають учасників руху опору, партизан і тих, хто допомагає ЗСУ інформаційно. Крім того, інтерес для них становлять учителі, керівники навчальних закладів, лікарі - люди, які відмовляються від співпраці з ворогом. Це є формою залякування, зауважив перший заступник голови облради.

"Вони чудово розуміють, що всі потім будуть знати, що по цю людину приїжджали, що її забрали, що вона провела в камері певний час. І таким чином вони намагаються примусити до співпраці людей там, де їм вкрай необхідно", - заявив він.

Також читайте: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного", - речниця Сил оборони Півдня Гуменюк

Автор: 

Херсон (3442) Соболевський Юрій (85)


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Топ коментарі
+6
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14.08.2022 16:51 Відповісти
+5
Херсон і Олешки це місце Олешківської Січі, цетр козацької слави цієї місцини минувшини. У їх потомків в жилах тече козацька кров, хоча багато приїхало після голоморів з мордора, і рано чи пізно, кацапи їх гнів побачать і попробують на своїх шкурах.
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14.08.2022 16:30 Відповісти
+4
І тільки в оп зрадники України почувають себе в небезпец
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14.08.2022 16:52 Відповісти
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наївні чукотські в'юноші)))

нате вони й партизани, щоб не знайшли))
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14.08.2022 16:23 Відповісти
А ПАРТИЗАНЫ ТАКИЕ - уснули и написали табличку - МЫ ТУТ , СПИМ .
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14.08.2022 16:23 Відповісти
ну, партизан искать легко - у них на папахах синежёлтые ленты наискосок.
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14.08.2022 16:23 Відповісти
Нехай краще ублюдки кацапські вітра в полі пошукають.
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14.08.2022 16:29 Відповісти
Від партизан димом чути
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14.08.2022 16:30 Відповісти
Херсон і Олешки це місце Олешківської Січі, цетр козацької слави цієї місцини минувшини. У їх потомків в жилах тече козацька кров, хоча багато приїхало після голоморів з мордора, і рано чи пізно, кацапи їх гнів побачать і попробують на своїх шкурах.
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14.08.2022 16:30 Відповісти
Знадуть на свою макитру
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14.08.2022 16:32 Відповісти
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14.08.2022 16:37 Відповісти
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14.08.2022 16:37 Відповісти
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14.08.2022 16:51 Відповісти
І тільки в оп зрадники України почувають себе в небезпец
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14.08.2022 16:52 Відповісти
Таки однажды они набредут ночью на партизан....
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14.08.2022 17:32 Відповісти
Це партизани полюють на них,а їх вищі давно лаптями накивали
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14.08.2022 18:10 Відповісти
Ничего они кроме триппера не найдут
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14.08.2022 18:36 Відповісти
люсю не знайшли?
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14.08.2022 19:28 Відповісти
 
 