Ексмер Куп’янська Демченко перейшов на бік російських окупантів, - Офіс Генпрокурора

Колишній міський голова Куп’янська Володимир Демченко підозрюється у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний був мером Куп’янська з 2010 по 2015 рік. Він добровільно перейшов на бік окупантів та погодився на пропозицію представників країни-агресора обійняти псевдопосаду так званого голови Петропавлівської об’єднаної територіальної громади Куп‘янського району Харківської області, сформованої окупаційною владою.

Йому заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Йдеться про ексмера Куп'янська Володимира Демченка.

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