Ексмер Куп’янська Демченко перейшов на бік російських окупантів, - Офіс Генпрокурора
Колишній міський голова Куп’янська Володимир Демченко підозрюється у колабораціонізмі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний був мером Куп’янська з 2010 по 2015 рік. Він добровільно перейшов на бік окупантів та погодився на пропозицію представників країни-агресора обійняти псевдопосаду так званого голови Петропавлівської об’єднаної територіальної громади Куп‘янського району Харківської області, сформованої окупаційною владою.
Йому заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
Йдеться про ексмера Куп'янська Володимира Демченка.
Топ коментарі
+12 Alessandro Moretti
показати весь коментар14.08.2022 16:45 Відповісти Посилання
+9 Харьков Сумской
показати весь коментар14.08.2022 16:46 Відповісти Посилання
+8 Karl Ferdinand
показати весь коментар14.08.2022 16:49 Відповісти Посилання
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за Україну ??
https://antikor.com.ua/articles/25402-vsja_pravda_o_mere_g._kupjansk_demchenko_vladimire_vladimiroviche
Там була держава у державі. Вони робили що хотіли, без жодних наслідків
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