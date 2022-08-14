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Ексмер Куп’янська Демченко перейшов на бік російських окупантів, - Офіс Генпрокурора

демченко,огп,купянськ

Колишній міський голова Куп’янська Володимир Демченко підозрюється у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний був мером Куп’янська з 2010 по 2015 рік. Він добровільно перейшов на бік окупантів та погодився на пропозицію представників країни-агресора обійняти псевдопосаду так званого голови Петропавлівської об’єднаної територіальної громади Куп‘янського району Харківської області, сформованої окупаційною владою.

Йому заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Йдеться про ексмера Куп'янська Володимира Демченка.

Також читайте: Зберігав у квартирі зброю та антиукраїнські агітаційні матеріали. В Одесі викрили колаборанта, - Братчук

Автор: 

колабораціонізм (1171) Офіс Генпрокурора (3280) Куп’янськ (805)


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Топ коментарі
+12
Hunt him down. With extreme prejudice.
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14.08.2022 16:45 Відповісти
+9
Та ще один Демченко з ОП теж перейшов на бік окупантів - що про нього чути?
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14.08.2022 16:46 Відповісти
+8
Не в колабораціонізмі а в державній зраді він займав державну посаду колабораціонізм це для двірника вас
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14.08.2022 16:49 Відповісти
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Hunt him down. With extreme prejudice.
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14.08.2022 16:45 Відповісти
Демченко -- щірий украінець, а скільки інших національностей воюють
за Україну ??
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14.08.2022 16:45 Відповісти
Та ще один Демченко з ОП теж перейшов на бік окупантів - що про нього чути?
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14.08.2022 16:46 Відповісти
Ну хоч трохи пожив нормально.
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14.08.2022 16:48 Відповісти
Не в колабораціонізмі а в державній зраді він займав державну посаду колабораціонізм це для двірника вас
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14.08.2022 16:49 Відповісти
При Порошенко , без шума и пыли ликвидировали - Захарченко, гиви, Моторолу ………… ,цемаха выловили живым , а эти только заочно имитируют бурную деятельность КЛОУНАРИЙ БРЕШИТ ВСЕГДА
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14.08.2022 17:44 Відповісти
Вся правда о мере г. Купянск Демченко Владимире Владимировиче

https://antikor.com.ua/articles/25402-vsja_pravda_o_mere_g._kupjansk_demchenko_vladimire_vladimiroviche
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14.08.2022 16:52 Відповісти
А что для таких людей решает? Ну при Украине сладко ел мягко спал, чем жизнь не удалась? А вы говорите Пушкина запретить. Да пусть ему всю оконченную жизнь читают сказку о золотой рыбее
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14.08.2022 16:54 Відповісти
Зомбоголові повибирали аферистів у мери - тепер їжте хоч вдавіться руським міром
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14.08.2022 16:55 Відповісти
скільки там Демченків у Куп'янську ? внизу стаття : голова ОТГ Куп'янська Демченко перейшов на бік ворога ,тут пишуть колиш що колишній мер Куп'янська, Демченко перейшов на бік окупантів ....Цензор уточніть
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14.08.2022 17:03 Відповісти
а на який бік перейшов говноквартал 95 повним складом?
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14.08.2022 17:15 Відповісти
Заочно можете його навіть розстріляти
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14.08.2022 17:19 Відповісти
А зачем заочно подозревать и вызывать на допрос? Он добровольно не придет. Странная судебная система. Пошлите кого-то и он его тихо ликвидирует. Без всяких повесток и бесполезных заочных обвинений. Эта мера касается всех предателей чиновников...
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14.08.2022 17:25 Відповісти
Можно даже на такое деньги собирать. Не спрашивая у власти. За такое возьмутся частные лица. За исполнение. Даже допускаю что возьмутся в кредит. Завалил----получил. Давно пора.
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14.08.2022 19:29 Відповісти
Подозревается в коллаборационизме, это специально что бы не шел по статье государственная измена я так понимаю. Что за прокуратура у нас во время войны вашу мать.
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14.08.2022 17:27 Відповісти
Просто люди бачать що країна нічого, НІЧОГО не робить для деокупації і зрозуміли, що ті території були злиті в Омані!
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14.08.2022 17:31 Відповісти
Знаєш де руський корабель? Тобі , онуча, туди.
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14.08.2022 17:48 Відповісти
Ото ж треба негайно робити висновки, мешканці ЯКИХ саме теренів України підлягають особливому контролю і частковому ураженню громадянських прав років мінімум на 50. На "спокійних" територіях (захід тощо) теж не орана нива.... Війна оголює всю вошивість і шкідництво...А ми панькаємося тут з ними і ради на то нема. Скоро народ сам їх стрілятиме, але ж поци в державі дрищуть від думки, що людям пора дозволити зброю- знають, що куля їм,зрадникам, ґарантована без всіх їхніх суддів і адвокатиків. З ними тільки так: тихо прийшов- тихо пішов. Ворога знищив!.
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14.08.2022 17:35 Відповісти
Той Демченко рідкісна гнида. В ті часи коли він був мером, його дружина була головою місцевого суду а зять прокурором.
Там була держава у державі. Вони робили що хотіли, без жодних наслідків
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14.08.2022 17:36 Відповісти
Як риганал, так і зрадник.
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14.08.2022 17:49 Відповісти
Повезло чуваку...получит мавзолейный Аусвайс путлера и на Мальдивы с Каналами...яхта девки кабаки...жЫсть малина...🤣🦍☠️
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14.08.2022 18:00 Відповісти
Пора наймати хлопців з Моссаду...роботи непочатий край.
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14.08.2022 18:02 Відповісти
Погоняло Вова Щелкунчик. Владимир Владимирович Демченко по происшествию событий на майдане и смене преступной власти, тщательно скрывает свои пророссийские настрои и убеждения, проводя праздники в городе под знамёнами красных коммунистических флагов, как в бытность СССР, имея сестру сепаратистку: Малишева (Демченко) Ирина Владимировна, 08.06.1969 г.р., которая любит обматываться при любом удобном случае российским флагом, не скрывая этого, а наоборот подчёркивая. Не дай Бог бы тезка Демченка из "братской" страны ввел свои танки сюда, так Полиграф Полиграфович (еще одно народное прозвище Демченко В.В.) встречал бы их хлебом-солью.

2015год, сайт Антикор.
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14.08.2022 18:23 Відповісти
Из Слуг народа или из ОПЗЖ? Да какая разница, что то первое дерьмо, что второе говно.
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14.08.2022 18:35 Відповісти
Мэрский поступок...
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14.08.2022 19:18 Відповісти
Город пророссийский был всегда. Ну или как то так. Там до Валуек (рф) 30мин пешком. Жалко одного. Молочного комбината. Который много десятков лет выпускал сгущённое молоко знаменитое в голубом цвете банка. именно этот цвет там был применён когда то для сгущенного молока. Потом многие изготовители подхватили. Авторское право при совдепии не работало. Вкус был отменный много десятилетий.
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14.08.2022 19:34 Відповісти
голосували- тепер сосіть
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14.08.2022 20:05 Відповісти
 
 