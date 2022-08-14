Российские оккупанты в Херсоне "изъяли" имущество планетария, - ОВА
Во временно захваченном Херсоне захватчики "изъяли" имущество планетария.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария. Сейчас учреждение закрыто на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
На странице учереждения в Facebook размещена информация, что планетарий "приостановил свою деятельность на неопределенный срок".
Херсонский планетарий – единственный на юге Украины.
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Його колеги з розбою з високими офіцерськими званнями вилучають сировину, виробниче обладнання, і, як видно тепер, навіть планетарії. Армія злодіїв і мародерів, грабують всі і все, від верху і донизу, різниця тільки в асортименті та в масштабах.
кацапи в планетарії - мавпи на заводі мікросхем.
І навіщо воно оркам?..
Бо пан Орест - це я
"Кажуть, дух о. Змієбаївка дістався тимчасово окупованого Бердянська. Інформація уточнюється", - зазначив Братчук
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