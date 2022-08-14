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Новости Война
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Российские оккупанты в Херсоне "изъяли" имущество планетария, - ОВА

рф

Во временно захваченном Херсоне захватчики "изъяли" имущество планетария.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария. Сейчас учреждение закрыто на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

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На странице учереждения в Facebook размещена информация, что планетарий "приостановил свою деятельность на неопределенный срок".

Херсонский планетарий – единственный на юге Украины.

Автор: 

мародерство (463) оккупация (10199) Херсон (2897)


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Топ комментарии
+9
Рядовий-контрактник Вася з Верхніх Єпенів вилучає із захоплених будинків унітази та мікрохвильовки.
Його колеги з розбою з високими офіцерськими званнями вилучають сировину, виробниче обладнання, і, як видно тепер, навіть планетарії. Армія злодіїв і мародерів, грабують всі і все, від верху і донизу, різниця тільки в асортименті та в масштабах.
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14.08.2022 18:32 Ответить
+8
Роздивлятимуться в підозрілу трубу де на Марсі цвітуть яблуні як співали в пісні.
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14.08.2022 18:27 Ответить
+6
пускай другие учатся...
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14.08.2022 18:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це щоб з зеленим віслючком зійтись десь по-середирі .
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14.08.2022 18:26 Ответить
Ну й що що вилучили. А як переслати до дому. Каналізацією фекальною? Мости ж то знищені.. Практично угрупування кацапів на провому березі Дніпра залишилося в осаді без постачання патронів снарядів та харчів. Ще тиждень порипаються а потім на колінах проситимуть пощади з голоду
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14.08.2022 21:22 Ответить
В планетарії все брехали. Все одно Земля пласка, а сонце обертається навколо Землі.
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15.08.2022 13:09 Ответить
Роздивлятимуться в підозрілу трубу де на Марсі цвітуть яблуні як співали в пісні.
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14.08.2022 18:27 Ответить
Побудують "обсерваторію"! Бо їм зараз у блокаді їсти нічого буде - почнуть жерти "шо попало", а від цього можуть буть пролеми з травленням Треба ж кудись їм бігать?
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14.08.2022 18:34 Ответить
розуму в цих дебілів є тільки на продати, цвяхи забивати, абу поставить якесь чмоня у дворі і буде хизуватись наддбанням
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14.08.2022 18:34 Ответить
Спи###дили,як завжди. Ну на те вони і кацапи,бо кацап як щось не спи###дить,то сам не свій буде...
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14.08.2022 18:32 Ответить
Рядовий-контрактник Вася з Верхніх Єпенів вилучає із захоплених будинків унітази та мікрохвильовки.
Його колеги з розбою з високими офіцерськими званнями вилучають сировину, виробниче обладнання, і, як видно тепер, навіть планетарії. Армія злодіїв і мародерів, грабують всі і все, від верху і донизу, різниця тільки в асортименті та в масштабах.
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14.08.2022 18:32 Ответить
а їм нашо?
кацапи в планетарії - мавпи на заводі мікросхем.
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14.08.2022 18:34 Ответить
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14.08.2022 23:14 Ответить
Фраза розбирається, як баран на зорях заграла новими барвами.
І навіщо воно оркам?..
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14.08.2022 18:34 Ответить
https://www.dialog.ua/war/257084_1660410495 ...Россия специально превращает регионы в голую степь, чтобы впоследствии заселить их с чистого листа россиянами, которые никак не связаны с Украиной, ее языком и культурой...
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14.08.2022 18:39 Ответить
Вони завжди так робили ,згадайте хоча б голодомор.
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14.08.2022 19:28 Ответить
Прочитав замітку пана Ореста. Це правда. Як правда що російський політик не дослуховується до слів генерала Дудаєва про українців. А приклад уже є. Он як масово драпають кацапи(котрі переселилися туди після 2014 року) з Криму. Ревуть плачуть але тікають
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14.08.2022 21:28 Ответить
Може ви хотіли сказати замітку пані Орести ...

Бо пан Орест - це я
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14.08.2022 23:33 Ответить
пускай другие учатся...
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14.08.2022 18:43 Ответить
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14.08.2022 19:15 Ответить
Та там не только каску, пилотку хер найдеш на такую реп-ку. За противогаз молчу. Та и харчей потребляет много. Пусть дуремарит. Только на пару с низкорослым---тогда смешно от души.
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14.08.2022 20:12 Ответить
Їм планетарій потрібен щоб у трубу відсліджувати куди яйця полетять при бавовні.
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14.08.2022 18:46 Ответить
В порту окупованого Бердянська бавовна. Після чого здійнявся стоп чорного диму.
"Кажуть, дух о. Змієбаївка дістався тимчасово окупованого Бердянська. Інформація уточнюється", - зазначив Братчук
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14.08.2022 18:50 Ответить
Ну всьо, тепер на Альфа Центавра місцеві напряглися.
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14.08.2022 18:52 Ответить
Крысы путлера не угомонятся...быдло нишебродов Шариковых никогда не жили по-людски и не знают что это такое...про цивилизацию им в детсадах и школе никто не преподавал.элементарные вещи...
Быдло оно и Африке быдло...
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14.08.2022 19:02 Ответить
Тепер деякі кацапи узнають, що Земля кругла та обертається навколо Сонця. Але
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14.08.2022 19:36 Ответить
Насправді яку форму має умовна Планета Земля ніхто насправді й не знає. Хоча якщо виходити із древніх єврейських текстів СТАРОГО ЗАВІТУ існує небесний купол, вода над ним та плоска Земля. В ІНТЕРНЕТІ навіть гуляє фото вигляду цієї Землі із за льодового паркану в Антарктиді. А сама Земля на фото набагато більша ніж ******* уявне зображення планети від НАСА
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14.08.2022 21:36 Ответить
Але не повірять.
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14.08.2022 19:37 Ответить
Обещал - забыл ты, нешто?
ох, хорош! -
Что клеёнку с Бангладешта
привезёшь.
Сбереги там пару рупий,
не бузи,
Хоть чего - хоть чёрта в ступе -
привези!"

В. Высоцкий
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14.08.2022 20:14 Ответить
Камни с неба достали, в планетарий поперлись?
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14.08.2022 20:42 Ответить
пині повезуть шоб развлєкался і борозділ простори всєлєнной
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14.08.2022 21:26 Ответить
Вилучила?Может наши СМИ уже научатся называть вещи своими именами?Украли,смародерили ,а не вылучили,даже если это слово в скобках
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14.08.2022 21:37 Ответить
 
 