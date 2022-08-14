Російські окупанти у Херсоні "вилучили" майно планетарію, - ОВА
У тимчасово захопленому Херсоні загарбники "вилучили" майно планетарію.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію. Нині заклад закритий на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.
На сторінці закладу у Фейсбуці розміщено інформацію, що планетарій "призупинив свою діяльність на невизначений строк".
Херсонський планетарій - єдиний на півдні України.
Топ коментарі
+9 arye z.
показати весь коментар14.08.2022 18:32 Відповісти Посилання
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+6 Voc Vox
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Його колеги з розбою з високими офіцерськими званнями вилучають сировину, виробниче обладнання, і, як видно тепер, навіть планетарії. Армія злодіїв і мародерів, грабують всі і все, від верху і донизу, різниця тільки в асортименті та в масштабах.
кацапи в планетарії - мавпи на заводі мікросхем.
І навіщо воно оркам?..
Бо пан Орест - це я
"Кажуть, дух о. Змієбаївка дістався тимчасово окупованого Бердянська. Інформація уточнюється", - зазначив Братчук
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