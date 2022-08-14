Російські окупанти у Херсоні "вилучили" майно планетарію, - ОВА

У тимчасово захопленому Херсоні загарбники "вилучили" майно планетарію.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію. Нині заклад закритий на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы покупали трекинговые по 600 рублей, вот у них такие выдают": росіянин вихваляється шкарпетками, які поцупив в українських воїнів, - перехоплення СБУ. АУДIО

На сторінці закладу у Фейсбуці розміщено інформацію, що планетарій "призупинив свою діяльність на невизначений строк".

Херсонський планетарій - єдиний на півдні України.