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Новини Війна
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Російські окупанти у Херсоні "вилучили" майно планетарію, - ОВА

рф

У тимчасово захопленому Херсоні загарбники "вилучили" майно планетарію.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупаційна влада "вилучила" майно Херсонського планетарію. Нині заклад закритий на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

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На сторінці закладу у Фейсбуці розміщено інформацію, що планетарій "призупинив свою діяльність на невизначений строк".

Херсонський планетарій - єдиний на півдні України.

Автор: 

мародерство (341) окупація (6751) Херсон (3442)


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Топ коментарі
+9
Рядовий-контрактник Вася з Верхніх Єпенів вилучає із захоплених будинків унітази та мікрохвильовки.
Його колеги з розбою з високими офіцерськими званнями вилучають сировину, виробниче обладнання, і, як видно тепер, навіть планетарії. Армія злодіїв і мародерів, грабують всі і все, від верху і донизу, різниця тільки в асортименті та в масштабах.
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14.08.2022 18:32 Відповісти
+8
Роздивлятимуться в підозрілу трубу де на Марсі цвітуть яблуні як співали в пісні.
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14.08.2022 18:27 Відповісти
+6
пускай другие учатся...
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14.08.2022 18:43 Відповісти
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Це щоб з зеленим віслючком зійтись десь по-середирі .
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14.08.2022 18:26 Відповісти
Ну й що що вилучили. А як переслати до дому. Каналізацією фекальною? Мости ж то знищені.. Практично угрупування кацапів на провому березі Дніпра залишилося в осаді без постачання патронів снарядів та харчів. Ще тиждень порипаються а потім на колінах проситимуть пощади з голоду
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14.08.2022 21:22 Відповісти
В планетарії все брехали. Все одно Земля пласка, а сонце обертається навколо Землі.
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15.08.2022 13:09 Відповісти
Роздивлятимуться в підозрілу трубу де на Марсі цвітуть яблуні як співали в пісні.
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14.08.2022 18:27 Відповісти
Побудують "обсерваторію"! Бо їм зараз у блокаді їсти нічого буде - почнуть жерти "шо попало", а від цього можуть буть пролеми з травленням Треба ж кудись їм бігать?
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14.08.2022 18:34 Відповісти
розуму в цих дебілів є тільки на продати, цвяхи забивати, абу поставить якесь чмоня у дворі і буде хизуватись наддбанням
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14.08.2022 18:34 Відповісти
Спи###дили,як завжди. Ну на те вони і кацапи,бо кацап як щось не спи###дить,то сам не свій буде...
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14.08.2022 18:32 Відповісти
Рядовий-контрактник Вася з Верхніх Єпенів вилучає із захоплених будинків унітази та мікрохвильовки.
Його колеги з розбою з високими офіцерськими званнями вилучають сировину, виробниче обладнання, і, як видно тепер, навіть планетарії. Армія злодіїв і мародерів, грабують всі і все, від верху і донизу, різниця тільки в асортименті та в масштабах.
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14.08.2022 18:32 Відповісти
а їм нашо?
кацапи в планетарії - мавпи на заводі мікросхем.
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14.08.2022 18:34 Відповісти
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14.08.2022 23:14 Відповісти
Фраза розбирається, як баран на зорях заграла новими барвами.
І навіщо воно оркам?..
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14.08.2022 18:34 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/257084_1660410495 ...Россия специально превращает регионы в голую степь, чтобы впоследствии заселить их с чистого листа россиянами, которые никак не связаны с Украиной, ее языком и культурой...
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14.08.2022 18:39 Відповісти
Вони завжди так робили ,згадайте хоча б голодомор.
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14.08.2022 19:28 Відповісти
Прочитав замітку пана Ореста. Це правда. Як правда що російський політик не дослуховується до слів генерала Дудаєва про українців. А приклад уже є. Он як масово драпають кацапи(котрі переселилися туди після 2014 року) з Криму. Ревуть плачуть але тікають
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14.08.2022 21:28 Відповісти
Може ви хотіли сказати замітку пані Орести ...

Бо пан Орест - це я
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14.08.2022 23:33 Відповісти
пускай другие учатся...
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14.08.2022 18:43 Відповісти
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14.08.2022 19:15 Відповісти
Та там не только каску, пилотку хер найдеш на такую реп-ку. За противогаз молчу. Та и харчей потребляет много. Пусть дуремарит. Только на пару с низкорослым---тогда смешно от души.
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14.08.2022 20:12 Відповісти
Їм планетарій потрібен щоб у трубу відсліджувати куди яйця полетять при бавовні.
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14.08.2022 18:46 Відповісти
В порту окупованого Бердянська бавовна. Після чого здійнявся стоп чорного диму.
"Кажуть, дух о. Змієбаївка дістався тимчасово окупованого Бердянська. Інформація уточнюється", - зазначив Братчук
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14.08.2022 18:50 Відповісти
Ну всьо, тепер на Альфа Центавра місцеві напряглися.
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14.08.2022 18:52 Відповісти
Крысы путлера не угомонятся...быдло нишебродов Шариковых никогда не жили по-людски и не знают что это такое...про цивилизацию им в детсадах и школе никто не преподавал.элементарные вещи...
Быдло оно и Африке быдло...
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14.08.2022 19:02 Відповісти
Тепер деякі кацапи узнають, що Земля кругла та обертається навколо Сонця. Але
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14.08.2022 19:36 Відповісти
Насправді яку форму має умовна Планета Земля ніхто насправді й не знає. Хоча якщо виходити із древніх єврейських текстів СТАРОГО ЗАВІТУ існує небесний купол, вода над ним та плоска Земля. В ІНТЕРНЕТІ навіть гуляє фото вигляду цієї Землі із за льодового паркану в Антарктиді. А сама Земля на фото набагато більша ніж ******* уявне зображення планети від НАСА
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14.08.2022 21:36 Відповісти
Але не повірять.
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14.08.2022 19:37 Відповісти
Обещал - забыл ты, нешто?
ох, хорош! -
Что клеёнку с Бангладешта
привезёшь.
Сбереги там пару рупий,
не бузи,
Хоть чего - хоть чёрта в ступе -
привези!"

В. Высоцкий
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14.08.2022 20:14 Відповісти
Камни с неба достали, в планетарий поперлись?
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14.08.2022 20:42 Відповісти
пині повезуть шоб развлєкался і борозділ простори всєлєнной
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14.08.2022 21:26 Відповісти
Вилучила?Может наши СМИ уже научатся называть вещи своими именами?Украли,смародерили ,а не вылучили,даже если это слово в скобках
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14.08.2022 21:37 Відповісти
 
 