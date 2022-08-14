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Правительство Финляндии 16 августа рассмотрит ограничение въезда для россиян

фінляндія

На 16 августа запланировано заседание правительства Финляндии, в повестке дня указан вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз для граждан России.

Введение Финляндией ограничений на выдачу виз гражданам России во многом зависит от единого подхода к этому вопросу стран ЕС, поскольку в участников Шенгенского соглашения есть взаимные обязательства по признанию выданных друг другом виз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее выразила надежду, что туристические поездки граждан РФ будут ограничены путем расширения общеевропейских санкций на визовый режим. Этот вопрос будет рассмотрен на уровне Евросоюза в рамках саммитов ориентировочно в октябре 2022 года.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто еще до этого говорил о возможности ввести техническое ограничение на прием заявлений россиян на получение туристических виз одним днем в неделю (при этом заявления на визы любых других типов по-прежнему принимались бы во все остальные дни).

13 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, на заседании Совета Евросоюза в конце августа будет настаивать на запрете выдачи туристических шенгенских виз гражданам РФ.

Сегодня заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Польша работает над собственной концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России.

Автор: 

виза (1240) россия (96200) Финляндия (983) визовый режим (487)


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Топ комментарии
+5
чел, финны в 39-м заморозили 250К комиссаров и теперь смогут отстоять свои права. учи историю... респект им
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14.08.2022 20:29 Ответить
+2
Цю дику орду небезпечно впускати в європейські міста, північна корея або іран хай запрошує корешів.
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14.08.2022 20:24 Ответить
+2
А где же Петербург столоваться будет?))
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14.08.2022 20:45 Ответить
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чел, финны в 39-м заморозили 250К комиссаров и теперь смогут отстоять свои права. учи историю... респект им
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14.08.2022 20:29 Ответить
на що мій френд і сподіваюсь.. і щоб пішла ланцюгова реакція...
НА ВАЛДАЙ.. МЛЯ.. педро вікно прорубав- путлер його забетонував...
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14.08.2022 20:49 Ответить
Цю дику орду небезпечно впускати в європейські міста, північна корея або іран хай запрошує корешів.
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14.08.2022 20:24 Ответить
Можна тільки вʼїзд "харошим руським" - тільки тим, хто в "хароших" пакетах.
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14.08.2022 20:24 Ответить
Российская блогерша Юлия Прохорова из Самары, автор телеграм-канала «Германия от первого лица», предположительно, попала в чёрный список системы интернет-бронирования Booking.com из-за поддержки СВО в Украине. Причиной блока стало виральное видео, снятое в Австрии, на котором девушка спрашивает у двух украинок, в состав какой страны входит Херсон.
https://medialeaks.ru/0908tat-str-sct-booking-no/
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15.08.2022 00:57 Ответить
Таких как она сразу надо делать "невыездными" в всех "западных" странах.
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15.08.2022 12:29 Ответить
А где же Петербург столоваться будет?))
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14.08.2022 20:45 Ответить
на параші дуже смачно
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14.08.2022 20:59 Ответить
Всех срабсеянцев в Европе необходимо подвергнуть тестированию на камеру. Пусть говорят под запись: путин-*****, Слава Украине!, Горжусь ВСУ! Украину в НАТО - ********* в сраку и т.д.
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14.08.2022 20:48 Ответить
Всё это конечно правильно, красиво, громко, и даже логично. Но есть конфетка. Только собираются, а конец сезона уже на подходе, так и подгадают. А надо было весной, ну пусть с мая хотя бы. Ну да ладно. И за это спасибо.
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14.08.2022 21:14 Ответить
Какой сезон? В Финляндии никакого сезона нету, это-же не Испания или Турция. Скорее, бывает сезон в Лапландии и северной Карелии, на горнолыжных базах отдыха, перед рождеством и новым годом. Но, там кацапов очень мало - туда едут, в основном, богатые туристы из западной европы, Великобритании, США, Японии, Китая и даже, Индии.
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15.08.2022 05:58 Ответить
Років десять тому, коли я читала російськомовні туристичні форуми, дізналася, що Фінляндія масово і без особливих вимог видає багаторічні шенгенські туристичні візи всім росіянам, прописаним в лєнінградє та області. Мабуть для фінської економіки це непросте рішення.
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14.08.2022 21:20 Ответить
Да, визы давали почти всем и надеялись почти 30 лет, что кацапские туристы приедут и будут покупать высококачественные "финские товары". Но, массового столпотворения за покупками так и не произошло, потому что "мало и дорого". И вот эту проблему, финские магазинщики не решили и похоже, не решат уже никогда. Все северные страны - это крайне не благоприятные места для покупок и так было всегда. А кацапы, как правило, брали визы для транзита через Финляндию и ехали прямо в порт на паром в Швецию или в аэропорт для прямых рейсов в ЕС.
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15.08.2022 06:37 Ответить
Рассмотрит, ограничит ....
А запретить всем россиянам слабо ???
******** двуличный бизнесмены !!!
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14.08.2022 21:55 Ответить
 
 