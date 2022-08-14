Правительство Финляндии 16 августа рассмотрит ограничение въезда для россиян

На 16 августа запланировано заседание правительства Финляндии, в повестке дня указан вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз для граждан России.

Введение Финляндией ограничений на выдачу виз гражданам России во многом зависит от единого подхода к этому вопросу стран ЕС, поскольку в участников Шенгенского соглашения есть взаимные обязательства по признанию выданных друг другом виз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее выразила надежду, что туристические поездки граждан РФ будут ограничены путем расширения общеевропейских санкций на визовый режим. Этот вопрос будет рассмотрен на уровне Евросоюза в рамках саммитов ориентировочно в октябре 2022 года.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто еще до этого говорил о возможности ввести техническое ограничение на прием заявлений россиян на получение туристических виз одним днем в неделю (при этом заявления на визы любых других типов по-прежнему принимались бы во все остальные дни).

13 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, на заседании Совета Евросоюза в конце августа будет настаивать на запрете выдачи туристических шенгенских виз гражданам РФ.

Сегодня заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Польша работает над собственной концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России.