Уряд Фінляндії 16 серпня розгляне обмеження в’їзду для росіян

На 16 серпня заплановано засідання уряду Фінляндії, на порядку денному зазначено питання обмеження видачі туристичних шенгенських віз для громадян Росії.

Запровадження Фінляндією обмежень на видачу віз громадянам Росії багато в чому залежить від єдиного підходу до цього питання країн ЄС, оскільки учасники Шенгенської угоди мають взаємні зобов'язання щодо визнання виданих один одним віз, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін раніше висловила сподівання, що туристичні поїздки громадян РФ будуть обмежені шляхом розширення загальноєвропейських санкцій на візовий режим. Це питання буде розглянуте на рівні Євросоюзу у рамках самітів орієнтовно у жовтні 2022 року.

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто ще до цього говорив про можливість запровадити технічне обмеження на прийом заяв росіян щодо отримання туристичних віз одним днем на тиждень (водночас заяви на візи будь-яких інших типів, як і раніше, приймалися б у решту днів).

13 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський повідомив, що Чехія, яка зараз головує в ЄС, на засіданні Ради Євросоюзу наприкінці серпня наполягатиме на забороні видачі туристичних шенгенських віз громадянам РФ.

Сьогодні заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик заявив, що Польща працює над власною концепцією з обмеження чи припинення видачі віз громадянам Росії.