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Уряд Фінляндії 16 серпня розгляне обмеження в’їзду для росіян

фінляндія

На 16 серпня заплановано засідання уряду Фінляндії, на порядку денному зазначено питання обмеження видачі туристичних шенгенських віз для громадян Росії.

Запровадження Фінляндією обмежень на видачу віз громадянам Росії багато в чому залежить від єдиного підходу до цього питання країн ЄС, оскільки учасники Шенгенської угоди мають взаємні зобов'язання щодо визнання виданих один одним віз, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін раніше висловила сподівання, що туристичні поїздки громадян РФ будуть обмежені шляхом розширення загальноєвропейських санкцій на візовий режим. Це питання буде розглянуте на рівні Євросоюзу у рамках самітів орієнтовно у жовтні 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія значно скоротить видачу туристичних віз росіянам, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто ще до цього говорив про можливість запровадити технічне обмеження на прийом заяв росіян щодо отримання туристичних віз одним днем на тиждень (водночас заяви на візи будь-яких інших типів, як і раніше, приймалися б у решту днів).

13 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський повідомив, що Чехія, яка зараз головує в ЄС, на засіданні Ради Євросоюзу наприкінці серпня наполягатиме на забороні видачі туристичних шенгенських віз громадянам РФ.

Сьогодні заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик заявив, що Польща працює над власною концепцією з обмеження чи припинення видачі віз громадянам Росії.

Автор: 

віза (736) росія (66080) Фінляндія (1329) візовий режим (362)


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Топ коментарі
+5
чел, финны в 39-м заморозили 250К комиссаров и теперь смогут отстоять свои права. учи историю... респект им
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14.08.2022 20:29 Відповісти
+2
Цю дику орду небезпечно впускати в європейські міста, північна корея або іран хай запрошує корешів.
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14.08.2022 20:24 Відповісти
+2
А где же Петербург столоваться будет?))
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14.08.2022 20:45 Відповісти
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чел, финны в 39-м заморозили 250К комиссаров и теперь смогут отстоять свои права. учи историю... респект им
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14.08.2022 20:29 Відповісти
на що мій френд і сподіваюсь.. і щоб пішла ланцюгова реакція...
НА ВАЛДАЙ.. МЛЯ.. педро вікно прорубав- путлер його забетонував...
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14.08.2022 20:49 Відповісти
Цю дику орду небезпечно впускати в європейські міста, північна корея або іран хай запрошує корешів.
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14.08.2022 20:24 Відповісти
Можна тільки вʼїзд "харошим руським" - тільки тим, хто в "хароших" пакетах.
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14.08.2022 20:24 Відповісти
Российская блогерша Юлия Прохорова из Самары, автор телеграм-канала «Германия от первого лица», предположительно, попала в чёрный список системы интернет-бронирования Booking.com из-за поддержки СВО в Украине. Причиной блока стало виральное видео, снятое в Австрии, на котором девушка спрашивает у двух украинок, в состав какой страны входит Херсон.
https://medialeaks.ru/0908tat-str-sct-booking-no/
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15.08.2022 00:57 Відповісти
Таких как она сразу надо делать "невыездными" в всех "западных" странах.
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15.08.2022 12:29 Відповісти
А где же Петербург столоваться будет?))
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14.08.2022 20:45 Відповісти
на параші дуже смачно
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14.08.2022 20:59 Відповісти
Всех срабсеянцев в Европе необходимо подвергнуть тестированию на камеру. Пусть говорят под запись: путин-*****, Слава Украине!, Горжусь ВСУ! Украину в НАТО - ********* в сраку и т.д.
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14.08.2022 20:48 Відповісти
Всё это конечно правильно, красиво, громко, и даже логично. Но есть конфетка. Только собираются, а конец сезона уже на подходе, так и подгадают. А надо было весной, ну пусть с мая хотя бы. Ну да ладно. И за это спасибо.
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14.08.2022 21:14 Відповісти
Какой сезон? В Финляндии никакого сезона нету, это-же не Испания или Турция. Скорее, бывает сезон в Лапландии и северной Карелии, на горнолыжных базах отдыха, перед рождеством и новым годом. Но, там кацапов очень мало - туда едут, в основном, богатые туристы из западной европы, Великобритании, США, Японии, Китая и даже, Индии.
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15.08.2022 05:58 Відповісти
Років десять тому, коли я читала російськомовні туристичні форуми, дізналася, що Фінляндія масово і без особливих вимог видає багаторічні шенгенські туристичні візи всім росіянам, прописаним в лєнінградє та області. Мабуть для фінської економіки це непросте рішення.
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14.08.2022 21:20 Відповісти
Да, визы давали почти всем и надеялись почти 30 лет, что кацапские туристы приедут и будут покупать высококачественные "финские товары". Но, массового столпотворения за покупками так и не произошло, потому что "мало и дорого". И вот эту проблему, финские магазинщики не решили и похоже, не решат уже никогда. Все северные страны - это крайне не благоприятные места для покупок и так было всегда. А кацапы, как правило, брали визы для транзита через Финляндию и ехали прямо в порт на паром в Швецию или в аэропорт для прямых рейсов в ЕС.
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15.08.2022 06:37 Відповісти
Рассмотрит, ограничит ....
А запретить всем россиянам слабо ???
******** двуличный бизнесмены !!!
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14.08.2022 21:55 Відповісти
 
 