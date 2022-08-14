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Новости Война
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Войска РФ вечером обстреляли из "Градов" Марганецкую громаду на Днепропетровщине: зафиксированы 20 выстрелов, - облсовет

дніпропетровщина

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область, в одной из громад зафиксированы около 20 выстрелов.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Около шести часов вечера оккупационные войска Российской Федерации из "Градов" обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе. Зафиксированы 20 выстрелов. Обошлось без пострадавших, информация о разрушениях выясняется.

Также вечером появилось сообщение о том, что люди слышали взрыв в Покровской громаде Синельниковского района. Сообщаю, что взрыв произошел на территории Запорожской области.

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В Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской громад.

В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно, ситуация везде контролируемая.

Впереди много работы. Но правда на нашей стороне, и победа обязательно будет за нами. Верим в Вооруженные силы Украины, президента и в свое государство. Вместе одолеем любого врага", – рассказал он.

Автор: 

армия РФ (19691) обстрел (27885) Днепропетровская область (4086)


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Дивимося вечірні бовканя яневтика та радіємо
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14.08.2022 20:57 Ответить
Ніхто йому не радий,нехай бовкає. Як живуть вони на кордоні смерті і життя, хочеться вірити, що витримають, вистоять і виживуть. Боріться і перемагайте. Бережіть людей
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14.08.2022 21:14 Ответить
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14.08.2022 21:00 Ответить
Це, певно, "часткові"™ обстріли!
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14.08.2022 21:01 Ответить
Спостерігаємо та рахуєм
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14.08.2022 21:04 Ответить
Без паники! Больше позитивных видео!
https://www.youtube.com/watch?v=HUibzsORpzc

и здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=BusTyhym5R8
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14.08.2022 21:09 Ответить
Партизани підірвали черговий міст під Мелітополем.
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14.08.2022 21:33 Ответить
Головне перестати стриляти
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14.08.2022 21:54 Ответить
 
 