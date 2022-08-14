Войска РФ вечером обстреляли из "Градов" Марганецкую громаду на Днепропетровщине: зафиксированы 20 выстрелов, - облсовет

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область, в одной из громад зафиксированы около 20 выстрелов.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Около шести часов вечера оккупационные войска Российской Федерации из "Градов" обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе. Зафиксированы 20 выстрелов. Обошлось без пострадавших, информация о разрушениях выясняется.

Также вечером появилось сообщение о том, что люди слышали взрыв в Покровской громаде Синельниковского района. Сообщаю, что взрыв произошел на территории Запорожской области.

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В Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской громад.

В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно, ситуация везде контролируемая.

Впереди много работы. Но правда на нашей стороне, и победа обязательно будет за нами. Верим в Вооруженные силы Украины, президента и в свое государство. Вместе одолеем любого врага", – рассказал он.