Житомир из-за аварии остался без воды

В Житомире из-за аварии на трансформаторной подстанции приостановлено водоснабжение.

Об этом в Facebook сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал", передает Цензор.НЕТ.

"В связи с аварийной ситуацией на трансформаторной подстанции, в результате которой было повреждено оборудование, сегодня в Житомире будет приостановлено водоснабжение. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению подстанции", - говорится в сообщении.

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В комментариях, отвечая на вопросы потребителей, компания сообщила, что на подстанции произошло возгорание, и, вероятнее всего, сегодня воды не будет.