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Житомир из-за аварии остался без воды

вода

В Житомире из-за аварии на трансформаторной подстанции приостановлено водоснабжение.

Об этом в Facebook сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал", передает Цензор.НЕТ.

"В связи с аварийной ситуацией на трансформаторной подстанции, в результате которой было повреждено оборудование, сегодня в Житомире будет приостановлено водоснабжение. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению подстанции", - говорится в сообщении.

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В комментариях, отвечая на вопросы потребителей, компания сообщила, что на подстанции произошло возгорание, и, вероятнее всего, сегодня воды не будет.

Автор: 

Житомир (688) водоснабжение (723) вода (920)


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Топ комментарии
+7
Прийдуть холоди будуть бити по підстанціях, тец, електростанціях, треба готуватися.
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14.08.2022 22:49 Ответить
+5
До 1933 года в Житомирской области не было рюZkaговооящих Шариковых и школ с рюсским наречием...,так говорила моя бабушка...после Голодомора 1932-33 годов быдло Мавзолейное приполЗло...в освободившиеся дома житомирян...
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14.08.2022 23:12 Ответить
+3
В Николаеве тоже сначала сообщили про "аварию" насосов, потом трансформаторов, затем трубопровода. А оказалось рашисты захватили станцию подъёма. В Николаеве сейчас уже пятый месяц проблемы с водой. Непонятно только одно, зачем было врать?
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14.08.2022 22:59 Ответить
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14.08.2022 22:41 Ответить
Прийдуть холоди будуть бити по підстанціях, тец, електростанціях, треба готуватися.
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14.08.2022 22:49 Ответить
Тебе весело?
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14.08.2022 23:00 Ответить
Город Житомир основан в 884 году...крысы Мацковии начали строить свой сраный Сарай в 1274 г
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14.08.2022 22:57 Ответить
Якщо вірить легендам, то господь сотворив Єву з ребра Адама! У Чернігові теж є легенда про князя Чорного, що місто заснував Навіть пам"ятник йому поставили От тільки в етнографії треба буть обережнішими - у язичництві чітко визначеними кольорами позначалися сторони світу І Північ позначалася саме чорним кольором(а захід - червоним Тому Червона Русь була на Поділлі) Тому плем"я, що жило на півночі, могло зваться "чорні", "черніги" (до речі іранське слово "савр" ("севр") перекладається теж, як "північ" Іранські племена з нами щільно контактували (печеніги) Тому можна так тлумачить і топонім "Новгород-Сіверський" - "Новгород-Північний"
(І Москва (згідно з літописами) заснована в 1147 році а не в 1274-му) Тобі скільки разів писать, щоб ти обережніше себе вів з інформацією?! Наче ж ще не стара людина - маразму буть не повинно!)
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15.08.2022 02:40 Ответить
Новгород Ильменсий имелся ввиду чувак...
Отвали...хвилософ...
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15.08.2022 08:15 Ответить
В Николаеве тоже сначала сообщили про "аварию" насосов, потом трансформаторов, затем трубопровода. А оказалось рашисты захватили станцию подъёма. В Николаеве сейчас уже пятый месяц проблемы с водой. Непонятно только одно, зачем было врать?
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14.08.2022 22:59 Ответить
в такую жару...
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14.08.2022 23:02 Ответить
Крещение Украины состоялось в Константинополе в июле 988 года...был ли Житомир в составе Украины...или на моцкальской территории?
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14.08.2022 23:03 Ответить
тоді на болотах мокшанських жаби квакали..
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14.08.2022 23:10 Ответить
Дякую Пані Маоиночко..👍💙💛
Слава Україні👍
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14.08.2022 23:14 Ответить
де хрестили??? а Київ з пагорбами Дніпра то шо було??
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14.08.2022 23:12 Ответить
Князь Володимир з військом прибув до Константинополя з Києва...звідти привіз Томос...
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14.08.2022 23:16 Ответить
Знову "перднув"! Колодимир НІКОЛИ не був у Константинополі Далі Херсонеса (Корсуня) він не ходив Там і хрещення приймав Про це свідчать візантійські хроніки І про Томос тоді мова не велася - просто були запрошені з Візантії священники (гречини) що вели служби та здійснювали "таїнства" Тоді ж почався переклад святих текстів слов"янською розмовною мовою (що потім "закостеніла" у своєму розвитку і стала "церковнослов"янською", яку деякі придурки виводять від болгар)
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15.08.2022 02:47 Ответить
Читай краще Володимира Броніславовича Білінського знаний історик України... яр долбаный
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15.08.2022 08:18 Ответить
До 1933 года в Житомирской области не было рюZkaговооящих Шариковых и школ с рюсским наречием...,так говорила моя бабушка...после Голодомора 1932-33 годов быдло Мавзолейное приполЗло...в освободившиеся дома житомирян...
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14.08.2022 23:12 Ответить
Таке відбувалося по всій Україні. Після голодоморів, бо не один був, особливо багато кацапів переповзло до України. Які повзли, а яких і ешелонами завозили. А взагалі почалася "тиха окупація" набагато раніше.
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15.08.2022 09:33 Ответить
Надобраніч...
Все будет Україна...Господь казав..а я чув...
💙💪💛👍
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14.08.2022 23:21 Ответить
Рашен пропагандонен заявляют, что ВСУ нанесли удар по базе вагнеровцев в Попасной. Также пишут, что билет на концерт Кобзона получил Пригожин, но пока подтверждения нет.

Ждём официальную информацию.
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14.08.2022 23:45 Ответить
Фуфло мавзолейное никогда ничего не подтверждает чувак... даже крейсер Москва не сдох...с подлодкой КУРСк...ждуН блин...
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15.08.2022 08:21 Ответить
Если князь Владимир не был в Константинополе в 988 году..от откуда взялись монеты с Тризубом в Турции Греции и даже Шотландии...с визиткой Яроша прилетели...? Начитались моцкальских сказок...князь Владимир ходил по морям океанам и єто Исторический факт...
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15.08.2022 08:53 Ответить
 
 