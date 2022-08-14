Житомир из-за аварии остался без воды
В Житомире из-за аварии на трансформаторной подстанции приостановлено водоснабжение.
Об этом в Facebook сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал", передает Цензор.НЕТ.
"В связи с аварийной ситуацией на трансформаторной подстанции, в результате которой было повреждено оборудование, сегодня в Житомире будет приостановлено водоснабжение. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению подстанции", - говорится в сообщении.
В комментариях, отвечая на вопросы потребителей, компания сообщила, что на подстанции произошло возгорание, и, вероятнее всего, сегодня воды не будет.
Топ комментарии
+7 Player New
показать весь комментарий14.08.2022 22:49 Ответить Ссылка
+5 Senator #518037
показать весь комментарий14.08.2022 23:12 Ответить Ссылка
+3 Frol Fedoroff
показать весь комментарий14.08.2022 22:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(І Москва (згідно з літописами) заснована в 1147 році а не в 1274-му) Тобі скільки разів писать, щоб ти обережніше себе вів з інформацією?! Наче ж ще не стара людина - маразму буть не повинно!)
Отвали...хвилософ...
Слава Україні👍
Все будет Україна...Господь казав..а я чув...
💙💪💛👍
Ждём официальную информацию.