Житомир через аварію залишився без води
У Житомирі через аварію на трансформаторній підстанції призупинено водопостачання.
Про це у Фейсбуці повідомляє комунальне підприємство "Житомирводоканал", передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, унаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання. Наразі тривають роботи із відновлення підстанції", - йдеться у повідомленні.
У коментарях, відповідаючи на запитання споживачів, компанія повідомила, що на підстанції сталося займання, і найімовірніше, сьогодні води не буде.
Топ коментарі
+7 Player New
показати весь коментар14.08.2022 22:49 Відповісти Посилання
+5 Senator #518037
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+3 Frol Fedoroff
показати весь коментар14.08.2022 22:59 Відповісти Посилання
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(І Москва (згідно з літописами) заснована в 1147 році а не в 1274-му) Тобі скільки разів писать, щоб ти обережніше себе вів з інформацією?! Наче ж ще не стара людина - маразму буть не повинно!)
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