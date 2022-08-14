УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13720 відвідувачів онлайн
Новини
5 935 22

Житомир через аварію залишився без води

вода

У Житомирі через аварію на трансформаторній підстанції призупинено водопостачання.

Про це у Фейсбуці повідомляє комунальне підприємство "Житомирводоканал", передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, унаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання. Наразі тривають роботи із відновлення підстанції", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи на Житомирщині: випущено близько 30 ракет, незначні руйнування військової інфраструктури, 1 воїн загинув, 1 - зазнав поранення

У коментарях, відповідаючи на запитання споживачів, компанія повідомила, що на підстанції сталося займання, і найімовірніше, сьогодні води не буде.

Автор: 

Житомир (582) водопостачання (838) вода (1184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Прийдуть холоди будуть бити по підстанціях, тец, електростанціях, треба готуватися.
показати весь коментар
14.08.2022 22:49 Відповісти
+5
До 1933 года в Житомирской области не было рюZkaговооящих Шариковых и школ с рюсским наречием...,так говорила моя бабушка...после Голодомора 1932-33 годов быдло Мавзолейное приполЗло...в освободившиеся дома житомирян...
показати весь коментар
14.08.2022 23:12 Відповісти
+3
В Николаеве тоже сначала сообщили про "аварию" насосов, потом трансформаторов, затем трубопровода. А оказалось рашисты захватили станцию подъёма. В Николаеве сейчас уже пятый месяц проблемы с водой. Непонятно только одно, зачем было врать?
показати весь коментар
14.08.2022 22:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Диверсія.
показати весь коментар
14.08.2022 22:41 Відповісти
Прийдуть холоди будуть бити по підстанціях, тец, електростанціях, треба готуватися.
показати весь коментар
14.08.2022 22:49 Відповісти
Тебе весело?
показати весь коментар
14.08.2022 23:00 Відповісти
Город Житомир основан в 884 году...крысы Мацковии начали строить свой сраный Сарай в 1274 г
показати весь коментар
14.08.2022 22:57 Відповісти
Якщо вірить легендам, то господь сотворив Єву з ребра Адама! У Чернігові теж є легенда про князя Чорного, що місто заснував Навіть пам"ятник йому поставили От тільки в етнографії треба буть обережнішими - у язичництві чітко визначеними кольорами позначалися сторони світу І Північ позначалася саме чорним кольором(а захід - червоним Тому Червона Русь була на Поділлі) Тому плем"я, що жило на півночі, могло зваться "чорні", "черніги" (до речі іранське слово "савр" ("севр") перекладається теж, як "північ" Іранські племена з нами щільно контактували (печеніги) Тому можна так тлумачить і топонім "Новгород-Сіверський" - "Новгород-Північний"
(І Москва (згідно з літописами) заснована в 1147 році а не в 1274-му) Тобі скільки разів писать, щоб ти обережніше себе вів з інформацією?! Наче ж ще не стара людина - маразму буть не повинно!)
показати весь коментар
15.08.2022 02:40 Відповісти
Новгород Ильменсий имелся ввиду чувак...
Отвали...хвилософ...
показати весь коментар
15.08.2022 08:15 Відповісти
В Николаеве тоже сначала сообщили про "аварию" насосов, потом трансформаторов, затем трубопровода. А оказалось рашисты захватили станцию подъёма. В Николаеве сейчас уже пятый месяц проблемы с водой. Непонятно только одно, зачем было врать?
показати весь коментар
14.08.2022 22:59 Відповісти
в такую жару...
показати весь коментар
14.08.2022 23:02 Відповісти
Крещение Украины состоялось в Константинополе в июле 988 года...был ли Житомир в составе Украины...или на моцкальской территории?
показати весь коментар
14.08.2022 23:03 Відповісти
тоді на болотах мокшанських жаби квакали..
показати весь коментар
14.08.2022 23:10 Відповісти
Дякую Пані Маоиночко..👍💙💛
Слава Україні👍
показати весь коментар
14.08.2022 23:14 Відповісти
де хрестили??? а Київ з пагорбами Дніпра то шо було??
показати весь коментар
14.08.2022 23:12 Відповісти
Князь Володимир з військом прибув до Константинополя з Києва...звідти привіз Томос...
показати весь коментар
14.08.2022 23:16 Відповісти
Знову "перднув"! Колодимир НІКОЛИ не був у Константинополі Далі Херсонеса (Корсуня) він не ходив Там і хрещення приймав Про це свідчать візантійські хроніки І про Томос тоді мова не велася - просто були запрошені з Візантії священники (гречини) що вели служби та здійснювали "таїнства" Тоді ж почався переклад святих текстів слов"янською розмовною мовою (що потім "закостеніла" у своєму розвитку і стала "церковнослов"янською", яку деякі придурки виводять від болгар)
показати весь коментар
15.08.2022 02:47 Відповісти
Читай краще Володимира Броніславовича Білінського знаний історик України... яр долбаный
показати весь коментар
15.08.2022 08:18 Відповісти
До 1933 года в Житомирской области не было рюZkaговооящих Шариковых и школ с рюсским наречием...,так говорила моя бабушка...после Голодомора 1932-33 годов быдло Мавзолейное приполЗло...в освободившиеся дома житомирян...
показати весь коментар
14.08.2022 23:12 Відповісти
Таке відбувалося по всій Україні. Після голодоморів, бо не один був, особливо багато кацапів переповзло до України. Які повзли, а яких і ешелонами завозили. А взагалі почалася "тиха окупація" набагато раніше.
показати весь коментар
15.08.2022 09:33 Відповісти
Надобраніч...
Все будет Україна...Господь казав..а я чув...
💙💪💛👍
показати весь коментар
14.08.2022 23:21 Відповісти
Рашен пропагандонен заявляют, что ВСУ нанесли удар по базе вагнеровцев в Попасной. Также пишут, что билет на концерт Кобзона получил Пригожин, но пока подтверждения нет.

Ждём официальную информацию.
показати весь коментар
14.08.2022 23:45 Відповісти
Фуфло мавзолейное никогда ничего не подтверждает чувак... даже крейсер Москва не сдох...с подлодкой КУРСк...ждуН блин...
показати весь коментар
15.08.2022 08:21 Відповісти
Если князь Владимир не был в Константинополе в 988 году..от откуда взялись монеты с Тризубом в Турции Греции и даже Шотландии...с визиткой Яроша прилетели...? Начитались моцкальских сказок...князь Владимир ходил по морям океанам и єто Исторический факт...
показати весь коментар
15.08.2022 08:53 Відповісти
 
 