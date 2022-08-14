Житомир через аварію залишився без води

У Житомирі через аварію на трансформаторній підстанції призупинено водопостачання.

Про це у Фейсбуці повідомляє комунальне підприємство "Житомирводоканал", передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, унаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання. Наразі тривають роботи із відновлення підстанції", - йдеться у повідомленні.

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У коментарях, відповідаючи на запитання споживачів, компанія повідомила, що на підстанції сталося займання, і найімовірніше, сьогодні води не буде.