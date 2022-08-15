ВСУ показали, как проходят учения украинских военных в Великобритании. ВИДЕО
В Великобритании продолжаются военные учения украинских бойцов.
ВСУ показали, как проходят тренировки защитников, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+21 olele
показать весь комментарий14.08.2022 23:13 Ответить Ссылка
+19 Maxim Ak-Murza
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+9 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий14.08.2022 23:32 Ответить Ссылка
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Інструктор НАТО українському солдату:
- Як вам вдалося протитанковою ракетою збити літак противника? В інструкціі ж написано...
- В якій інструкції???
https://twitter.com/i/status/1542528278228922368