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Новости Война
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ВСУ показали, как проходят учения украинских военных в Великобритании. ВИДЕО

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В Великобритании продолжаются военные учения украинских бойцов.

ВСУ показали, как проходят тренировки защитников, передает Цензор.НЕТ.

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Великобритания (5027) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+21
CrimeaIsUkraiꑭe@AleksKyivUA

Інструктор НАТО українському солдату:
- Як вам вдалося протитанковою ракетою збити літак противника? В інструкціі ж написано...
- В якій інструкції???
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14.08.2022 23:13 Ответить
+19
Уже несколько раз натыкался в местной прессе на подобные дела. Инструктора из ВС США говорят не только о просто нереальной скорости, с которой Украинцы осваивают оружие, а и о случаях, когда Украинцы прямо говорят инструктору постоять в холодку, бо "вот это можно использовать вот так,если вот эту 3,14здюлину повернуть вон туда, а вон ту &уету поднять догори дригом" и это все реально повышает эффективность данной системы. Поэтому меня не особо удивляют удары HIMARS на дистанциях, на которые поставленные в Украину боеприпасы в сущности не способны.
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14.08.2022 23:28 Ответить
+9
русский, у вас на стране-помойке до сих пор в зарницу играют?
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14.08.2022 23:32 Ответить
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CrimeaIsUkraiꑭe@AleksKyivUA

Інструктор НАТО українському солдату:
- Як вам вдалося протитанковою ракетою збити літак противника? В інструкціі ж написано...
- В якій інструкції???
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14.08.2022 23:13 Ответить
Уже несколько раз натыкался в местной прессе на подобные дела. Инструктора из ВС США говорят не только о просто нереальной скорости, с которой Украинцы осваивают оружие, а и о случаях, когда Украинцы прямо говорят инструктору постоять в холодку, бо "вот это можно использовать вот так,если вот эту 3,14здюлину повернуть вон туда, а вон ту &уету поднять догори дригом" и это все реально повышает эффективность данной системы. Поэтому меня не особо удивляют удары HIMARS на дистанциях, на которые поставленные в Украину боеприпасы в сущности не способны.
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14.08.2022 23:28 Ответить
Зажигательное видео для поднятия настроения https://m.youtube.com/watch?v=2pnCGagrbXA&t=5s
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14.08.2022 23:16 Ответить
русский, у вас на стране-помойке до сих пор в зарницу играют?
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14.08.2022 23:32 Ответить
русский, в твоей стране-помойке сейчас в путлерюгенде личинок русни учать убивать людей и любить фюрера с 8 лет.
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14.08.2022 23:41 Ответить
русский, ты любишь своего фюрера?
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15.08.2022 00:01 Ответить
Насрать на твои влажные совкодрочерские фантазии, русский. Ты любишь своего фюрера?
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15.08.2022 00:11 Ответить
русский, а кого ты больше любишь - ***** или жирного ****** рамзанку дырова?
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15.08.2022 00:24 Ответить
Он любит тройничок с ними.
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15.08.2022 13:11 Ответить
Тебя удалили, русский, видимо, ты слишком детально описало свою любовь к рамзанке-******
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15.08.2022 01:08 Ответить
Сейчас идет формирование новых частей, обучение (в том числе и на технике) в безопасной от ударов КР Британии - большое дело.
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14.08.2022 23:26 Ответить
Процес навчання іноземних спеціалістів відбувається успішно
https://twitter.com/i/status/1542528278228922368
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14.08.2022 23:28 Ответить
хлопці навчаються працювати в міській застройці. походу, по НАТівським стандартам готуються штурмові підрозділи до визволення міст.
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15.08.2022 00:03 Ответить
Куда там бритам с их обучением до даунбасских мобиков-бобиков!
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15.08.2022 13:12 Ответить
 
 