Больницы Харьковской области получили генераторы от ООН и ВОЗ. ФОТО

В больницы Харьковской области поступило 7 генераторов от международных организаций (2 генератора от ООН и 5 от Всемирной организации здравоохранения).

"Мы понимаем, что оккупанты продолжают разрушать социальную инфраструктуру области, в частности здания заведений медицины. Поэтому важно при чрезвычайной ситуации иметь автономные источники электроэнергии, которые обеспечат генераторы и позволят проводить бесперебойную работу кислородных станций, операционных и реанимации", - цитирует пресс-служба Харьковской ОВ директора Департамента здравоохранения Максима Хаустова, передает Цензор.НЕТ.

В обладминистрации отмечают, что одна из больниц, получивших генератор, расположена на линии огня, где практически ежедневно бывают перебои электроснабжения.

Два мощных генератора AKSA 200A были поставлены в рамках проекта международной технической помощи "Обеспечение энергетической стабильности больниц Украины". Всего Украина по программе ООН от международных партнеров получила 110 генераторов.

Еще 5 генераторов разной мощности (80 кВт, 64 кВт и 6,5 кВт) поставлены от ВОЗ.

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