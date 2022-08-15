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Больницы Харьковской области получили генераторы от ООН и ВОЗ. ФОТО

В больницы Харьковской области поступило 7 генераторов от международных организаций (2 генератора от ООН и 5 от Всемирной организации здравоохранения).

"Мы понимаем, что оккупанты продолжают разрушать социальную инфраструктуру области, в частности здания заведений медицины. Поэтому важно при чрезвычайной ситуации иметь автономные источники электроэнергии, которые обеспечат генераторы и позволят проводить бесперебойную работу кислородных станций, операционных и реанимации", - цитирует пресс-служба Харьковской ОВ директора Департамента здравоохранения Максима Хаустова, передает Цензор.НЕТ.

В обладминистрации отмечают, что одна из больниц, получивших генератор, расположена на линии огня, где практически ежедневно бывают перебои электроснабжения.

Два мощных генератора AKSA 200A были поставлены в рамках проекта международной технической помощи "Обеспечение энергетической стабильности больниц Украины". Всего Украина по программе ООН от международных партнеров получила 110 генераторов.

Еще 5 генераторов разной мощности (80 кВт, 64 кВт и 6,5 кВт) поставлены от ВОЗ.

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Больницы Харьковской области получили генераторы от ООН и ВОЗ 01

Больницы Харьковской области получили генераторы от ООН и ВОЗ 02

Автор: 

больница (1442) ВОЗ (777) ООН (4193) помощь (7880) Харьковщина (5577)


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З паршивої вівці хоч вовни трохи.
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15.08.2022 09:22 Ответить
так ооось навіщо насправді світові треба мати ООН !!! щоби лікарням постраждалих, незаконно напівокупованих країн генератори роздавати !!! а я, дурнику, вважав для того, щоби ця ООН до війн ситуації у світи не доводила...
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15.08.2022 09:52 Ответить
 
 