В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы. ФОТОрепортаж
В результате сегодняшнего массированного обстрела Николаева повреждены две больницы в городе.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"От обстрелов повреждения получили две больницы на территории Николаева. В зданиях выбиты окна, в некоторых помещениях упал потолок. Персонал и пациенты не пострадали. В одном заведении ранен охранник", - говорится в сообщении.
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Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий12.07.2022 11:38 Ответить Мне нравится 3
Dmitro Moroz
показать весь комментарий12.07.2022 11:45 Ответить Мне нравится 3
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