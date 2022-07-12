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В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы. ФОТОрепортаж

В результате сегодняшнего массированного обстрела Николаева повреждены две больницы в городе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"От обстрелов повреждения получили две больницы на территории Николаева. В зданиях выбиты окна, в некоторых помещениях упал потолок. Персонал и пациенты не пострадали. В одном заведении ранен охранник", - говорится в сообщении.

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В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы 02
В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы 03
В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы 04
В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы 05
В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы 06
В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы 07
В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы 08

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армия РФ (19210) больница (1439) Николаев (2151) обстрел (27129) Сенкевич Александр (188)


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Я розумію що місто на лінії вогню, розумію що не все можна збити,але щось робити потрібно іначе місто зруйнують до бруківки.
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12.07.2022 11:38 Ответить
Хто знає коли і як випустили ****** Куницького. Зекоманда своїх не кидає?!
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12.07.2022 11:45 Ответить
 
 