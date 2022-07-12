В результате массированного обстрела Николаева повреждены две больницы. ФОТОрепортаж

В результате сегодняшнего массированного обстрела Николаева повреждены две больницы в городе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"От обстрелов повреждения получили две больницы на территории Николаева. В зданиях выбиты окна, в некоторых помещениях упал потолок. Персонал и пациенты не пострадали. В одном заведении ранен охранник", - говорится в сообщении.

















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