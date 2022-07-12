Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні. ФОТОрепортаж
Внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні у місті.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Від обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні на території Миколаєва. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля. Персонал та пацієнти не постраждали. В одному закладі поранений охоронець", - йдеться у повідомленні.
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Валентина Саюн #523841
показати весь коментар12.07.2022 11:38 Відповісти Мені подобається 3
Dmitro Moroz
показати весь коментар12.07.2022 11:45 Відповісти Мені подобається 3
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