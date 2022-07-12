УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10607 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 085 2

Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні. ФОТОрепортаж

Внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні у місті.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Від обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні на території Миколаєва. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля. Персонал та пацієнти не постраждали. В одному закладі поранений охоронець", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні 01
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні 02
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні 03
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні 04
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні 05
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні 06
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні 07
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні 08

Також читайте: Окупанти обстріляли Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси та "Торнадо-С". 12 людей травмовано. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17359) лікарня (1359) Миколаїв (1805) обстріл (28449) Сєнкевич Олександр (229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я розумію що місто на лінії вогню, розумію що не все можна збити,але щось робити потрібно іначе місто зруйнують до бруківки.
показати весь коментар
12.07.2022 11:38 Відповісти
Хто знає коли і як випустили ****** Куницького. Зекоманда своїх не кидає?!
показати весь коментар
12.07.2022 11:45 Відповісти
 
 