Лікарні Харківщини отримали генератори від ООН і ВООЗ. ФОТО

До лікарень Харківської області надійшло 7 генераторів від міжнародних організацій (2 генератори від ООН та 5 від Всесвітньої організації охорони здоров’я).

"Ми розуміємо, що окупанти продовжують руйнувати соціальну інфраструктуру області, зокрема будівлі закладів медицини. Тому важливо за надзвичайної ситуації мати автономні джерела електроенергії, які забезпечать генератори та дозволять проводити безперебійну роботу кисневих станцій, операційних та реанімації", - цитує пресслужба Харківської ОВА директора Департаменту охорони здоров'я Максима Хаустова, передає Цензор.НЕТ.

В обладміністрації зазначають, що одна з лікарень, які отримали генератор, розташована на лінії вогню, де практично щодня бувають перебої електропостачання.

Два потужні генератори AKSA 200A були поставлені в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України". Загалом Україна за програмою ООН від міжнародних партнерів отримала 110 генераторів.

Ще 5 генераторів різної потужності (80 кВт, 64 кВт та 6,5 кВт) поставлені від ВООЗ.

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