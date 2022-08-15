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Лікарні Харківщини отримали генератори від ООН і ВООЗ. ФОТО

До лікарень Харківської області надійшло 7 генераторів від міжнародних організацій (2 генератори від ООН та 5 від Всесвітньої організації охорони здоров’я).

"Ми розуміємо, що окупанти продовжують руйнувати соціальну інфраструктуру області, зокрема будівлі закладів медицини. Тому важливо за надзвичайної ситуації мати автономні джерела електроенергії, які забезпечать генератори та дозволять проводити безперебійну роботу кисневих станцій, операційних та реанімації", - цитує пресслужба Харківської ОВА директора Департаменту охорони здоров'я Максима Хаустова, передає Цензор.НЕТ.

В обладміністрації зазначають, що одна з лікарень, які отримали генератор, розташована на лінії вогню, де практично щодня бувають перебої електропостачання.

Два потужні генератори AKSA 200A були поставлені в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України". Загалом Україна за програмою ООН від міжнародних партнерів отримала 110 генераторів.

Ще 5 генераторів різної потужності (80 кВт, 64 кВт та 6,5 кВт) поставлені від ВООЗ.

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Лікарні Харківщини отримали генератори від ООН і ВООЗ 01

Лікарні Харківщини отримали генератори від ООН і ВООЗ 02

Автор: 

лікарня (1364) ВООЗ (770) ООН (3378) допомога (8450) Харківщина (6054)


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З паршивої вівці хоч вовни трохи.
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15.08.2022 09:22 Відповісти
так ооось навіщо насправді світові треба мати ООН !!! щоби лікарням постраждалих, незаконно напівокупованих країн генератори роздавати !!! а я, дурнику, вважав для того, щоби ця ООН до війн ситуації у світи не доводила...
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15.08.2022 09:52 Відповісти
 
 