ЗСУ показали, як проходять навчання українських військових у Великій Британії. ВIДЕО
У Великій Британії продовжуються військові навчання українських бійців.
ЗСУ показали, як проходять тренування захисників, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 olele
показати весь коментар14.08.2022 23:13 Відповісти Посилання
+19 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар14.08.2022 23:28 Відповісти Посилання
+9 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар14.08.2022 23:32 Відповісти Посилання
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Інструктор НАТО українському солдату:
- Як вам вдалося протитанковою ракетою збити літак противника? В інструкціі ж написано...
- В якій інструкції???
https://twitter.com/i/status/1542528278228922368