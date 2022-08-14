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Новини Війна
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ЗСУ показали, як проходять навчання українських військових у Великій Британії. ВIДЕО

зсу

У Великій Британії продовжуються військові навчання українських бійців.

ЗСУ показали, як проходять тренування захисників, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 90 військових з Канади вирушили до Британії для навчання українців у рамках операції UNIFIER, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

Велика Британія (5663) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+21
CrimeaIsUkraiꑭe@AleksKyivUA

Інструктор НАТО українському солдату:
- Як вам вдалося протитанковою ракетою збити літак противника? В інструкціі ж написано...
- В якій інструкції???
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14.08.2022 23:13 Відповісти
+19
Уже несколько раз натыкался в местной прессе на подобные дела. Инструктора из ВС США говорят не только о просто нереальной скорости, с которой Украинцы осваивают оружие, а и о случаях, когда Украинцы прямо говорят инструктору постоять в холодку, бо "вот это можно использовать вот так,если вот эту 3,14здюлину повернуть вон туда, а вон ту &уету поднять догори дригом" и это все реально повышает эффективность данной системы. Поэтому меня не особо удивляют удары HIMARS на дистанциях, на которые поставленные в Украину боеприпасы в сущности не способны.
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14.08.2022 23:28 Відповісти
+9
русский, у вас на стране-помойке до сих пор в зарницу играют?
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14.08.2022 23:32 Відповісти
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CrimeaIsUkraiꑭe@AleksKyivUA

Інструктор НАТО українському солдату:
- Як вам вдалося протитанковою ракетою збити літак противника? В інструкціі ж написано...
- В якій інструкції???
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14.08.2022 23:13 Відповісти
Уже несколько раз натыкался в местной прессе на подобные дела. Инструктора из ВС США говорят не только о просто нереальной скорости, с которой Украинцы осваивают оружие, а и о случаях, когда Украинцы прямо говорят инструктору постоять в холодку, бо "вот это можно использовать вот так,если вот эту 3,14здюлину повернуть вон туда, а вон ту &уету поднять догори дригом" и это все реально повышает эффективность данной системы. Поэтому меня не особо удивляют удары HIMARS на дистанциях, на которые поставленные в Украину боеприпасы в сущности не способны.
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14.08.2022 23:28 Відповісти
Зажигательное видео для поднятия настроения https://m.youtube.com/watch?v=2pnCGagrbXA&t=5s
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14.08.2022 23:16 Відповісти
русский, у вас на стране-помойке до сих пор в зарницу играют?
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14.08.2022 23:32 Відповісти
русский, в твоей стране-помойке сейчас в путлерюгенде личинок русни учать убивать людей и любить фюрера с 8 лет.
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14.08.2022 23:41 Відповісти
русский, ты любишь своего фюрера?
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15.08.2022 00:01 Відповісти
Насрать на твои влажные совкодрочерские фантазии, русский. Ты любишь своего фюрера?
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15.08.2022 00:11 Відповісти
русский, а кого ты больше любишь - ***** или жирного ****** рамзанку дырова?
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15.08.2022 00:24 Відповісти
Он любит тройничок с ними.
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15.08.2022 13:11 Відповісти
Тебя удалили, русский, видимо, ты слишком детально описало свою любовь к рамзанке-******
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15.08.2022 01:08 Відповісти
Сейчас идет формирование новых частей, обучение (в том числе и на технике) в безопасной от ударов КР Британии - большое дело.
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14.08.2022 23:26 Відповісти
Процес навчання іноземних спеціалістів відбувається успішно
https://twitter.com/i/status/1542528278228922368
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14.08.2022 23:28 Відповісти
хлопці навчаються працювати в міській застройці. походу, по НАТівським стандартам готуються штурмові підрозділи до визволення міст.
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15.08.2022 00:03 Відповісти
Куда там бритам с их обучением до даунбасских мобиков-бобиков!
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15.08.2022 13:12 Відповісти
 
 