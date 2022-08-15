Украина получает все больше информации о российских военных преступниках, - Зеленский
Украина и ее партнеры получают данные о прямых виновниках фильтраций, депортаций и мародерств.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарен нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство. ..
Все эти изверги обязательно будут отвечать.
Но мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия", - сказал он.
Топ комментарии
+6 olele
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+4 три - пятнадцать
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+4 Дима Золочівський
показать весь комментарий15.08.2022 00:25 Ответить Ссылка
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ЗСУ вирішили завершити операцію щодо вагнерівців, яка була зірвана опою.
по нам з них прилітає з дня вон.....
а давайте полюбимо біло русню
@krtmn79
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https://twitter.com/krtmn79/status/1558800727316783105 15 ч
Мало кто обратил внимание, что незадолго до 24.02 Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению, зарегистрировал и назначил дату рассмотрения иска о неправомерности отстранения Януковича от должности президента.И это при том, что срок давности давно вышел. Готовились.