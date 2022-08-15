Украина получает все больше информации о российских военных преступниках, - Зеленский

Украина и ее партнеры получают данные о прямых виновниках фильтраций, депортаций и мародерств.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство. ..

Все эти изверги обязательно будут отвечать.

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Но мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия", - сказал он.