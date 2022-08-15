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Новости Война
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Украина получает все больше информации о российских военных преступниках, - Зеленский

зеленський

Украина и ее партнеры получают данные о прямых виновниках фильтраций, депортаций и мародерств.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство. ..

Все эти изверги обязательно будут отвечать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации, - Зеленский

Но мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия", - сказал он.

армия РФ (19703) Зеленский Владимир (20889) военные преступления (1452)


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Топ комментарии
+6
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

ЗСУ вирішили завершити операцію щодо вагнерівців, яка була зірвана опою.
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15.08.2022 00:24 Ответить
+4
так і тебе вийдуть - чегевара неголений
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15.08.2022 00:22 Ответить
+4
Він не вилазить зі шпальт українських медіа зі своїми одноманітними мало змістовними заявами.
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15.08.2022 00:25 Ответить
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так і тебе вийдуть - чегевара неголений
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15.08.2022 00:22 Ответить
Так вже й вийшли. Відкрито кажуть, що пост свій дєрьмаку в Омані здав.
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15.08.2022 08:29 Ответить
Предательство Азова тебе не простят, даже те 73% придурков.
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15.08.2022 10:00 Ответить
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

ЗСУ вирішили завершити операцію щодо вагнерівців, яка була зірвана опою.
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15.08.2022 00:24 Ответить
Він не вилазить зі шпальт українських медіа зі своїми одноманітними мало змістовними заявами.
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15.08.2022 00:25 Ответить
***** теж закопалось десь там в ваших кацапських ******...
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15.08.2022 00:33 Ответить
"Україна отримує все більше інформації про російських воєнних злочинців"(с) - як всереденi #ОПУ, так i по за її межами...
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15.08.2022 00:33 Ответить
Це він їх попереджає,щоб змінювали прізвища?
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15.08.2022 00:40 Ответить
як коли до моїх з наганами? - пліз не ходіть, краснопері - перестеріляемо всіх.
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15.08.2022 02:12 Ответить
А як щодо украинских военных злочынцив, яки сидят в (ж)ОПе? Их преступления кто и когда будет расследовать? Причём этих злочынцив все знают и о них всё известно
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15.08.2022 02:27 Ответить
а давайте полюбимо біло русню?
по нам з них прилітає з дня вон.....
а давайте полюбимо біло русню
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15.08.2022 04:10 Ответить
так скоро и тебя разоблачат
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15.08.2022 04:58 Ответить
Украинский Моссад уничтожит всех военных преступников в любой точке планеты!!!
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15.08.2022 05:39 Ответить
Дякуємо прес-секретарю за повідомлення,
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15.08.2022 07:34 Ответить
krtmn

@krtmn79

·

https://twitter.com/krtmn79/status/1558800727316783105 15 ч

Мало кто обратил внимание, что незадолго до 24.02 Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению, зарегистрировал и назначил дату рассмотрения иска о неправомерности отстранения Януковича от должности президента.И это при том, что срок давности давно вышел. Готовились.
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15.08.2022 07:49 Ответить
Увагу звернули і амереканці попереджали, але Оман дуже велика зрада.
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15.08.2022 08:31 Ответить
Лучше бы она больше оружия получала.
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15.08.2022 09:24 Ответить
 
 