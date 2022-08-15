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Новини Війна
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Україна отримує все більше інформації про російських воєнних злочинців, - Зеленський

зеленський

Україна та її партнери отримують дані про прямих винуватців фільтрацій, депортацій та мародерств.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць. Україна та наші партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію наших людей, за мародерство...

Усі ці нелюди обов’язково відповідатимуть.

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Але ми маємо пам’ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті", - сказав він.

Автор: 

армія рф (17854) Зеленський Володимир (24374) воєнні злочини (1877)


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Топ коментарі
+6
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

ЗСУ вирішили завершити операцію щодо вагнерівців, яка була зірвана опою.
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15.08.2022 00:24 Відповісти
+4
так і тебе вийдуть - чегевара неголений
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15.08.2022 00:22 Відповісти
+4
Він не вилазить зі шпальт українських медіа зі своїми одноманітними мало змістовними заявами.
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15.08.2022 00:25 Відповісти
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так і тебе вийдуть - чегевара неголений
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15.08.2022 00:22 Відповісти
Так вже й вийшли. Відкрито кажуть, що пост свій дєрьмаку в Омані здав.
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15.08.2022 08:29 Відповісти
Предательство Азова тебе не простят, даже те 73% придурков.
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15.08.2022 10:00 Відповісти
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

ЗСУ вирішили завершити операцію щодо вагнерівців, яка була зірвана опою.
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15.08.2022 00:24 Відповісти
Він не вилазить зі шпальт українських медіа зі своїми одноманітними мало змістовними заявами.
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15.08.2022 00:25 Відповісти
***** теж закопалось десь там в ваших кацапських ******...
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15.08.2022 00:33 Відповісти
"Україна отримує все більше інформації про російських воєнних злочинців"(с) - як всереденi #ОПУ, так i по за її межами...
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15.08.2022 00:33 Відповісти
Це він їх попереджає,щоб змінювали прізвища?
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15.08.2022 00:40 Відповісти
як коли до моїх з наганами? - пліз не ходіть, краснопері - перестеріляемо всіх.
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15.08.2022 02:12 Відповісти
А як щодо украинских военных злочынцив, яки сидят в (ж)ОПе? Их преступления кто и когда будет расследовать? Причём этих злочынцив все знают и о них всё известно
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15.08.2022 02:27 Відповісти
а давайте полюбимо біло русню?
по нам з них прилітає з дня вон.....
а давайте полюбимо біло русню
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15.08.2022 04:10 Відповісти
так скоро и тебя разоблачат
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15.08.2022 04:58 Відповісти
Украинский Моссад уничтожит всех военных преступников в любой точке планеты!!!
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15.08.2022 05:39 Відповісти
Дякуємо прес-секретарю за повідомлення,
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15.08.2022 07:34 Відповісти
krtmn

@krtmn79

·

https://twitter.com/krtmn79/status/1558800727316783105 15 ч

Мало кто обратил внимание, что незадолго до 24.02 Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению, зарегистрировал и назначил дату рассмотрения иска о неправомерности отстранения Януковича от должности президента.И это при том, что срок давности давно вышел. Готовились.
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15.08.2022 07:49 Відповісти
Увагу звернули і амереканці попереджали, але Оман дуже велика зрада.
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15.08.2022 08:31 Відповісти
Лучше бы она больше оружия получала.
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15.08.2022 09:24 Відповісти
 
 