Україна отримує все більше інформації про російських воєнних злочинців, - Зеленський
Україна та її партнери отримують дані про прямих винуватців фільтрацій, депортацій та мародерств.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я вдячний нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць. Україна та наші партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію наших людей, за мародерство...
Усі ці нелюди обов’язково відповідатимуть.
Але ми маємо пам’ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті", - сказав він.
Топ коментарі
+6 olele
показати весь коментар15.08.2022 00:24 Відповісти Посилання
+4 три - пятнадцать
показати весь коментар15.08.2022 00:22 Відповісти Посилання
+4 Дима Золочівський
показати весь коментар15.08.2022 00:25 Відповісти Посилання
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ЗСУ вирішили завершити операцію щодо вагнерівців, яка була зірвана опою.
по нам з них прилітає з дня вон.....
а давайте полюбимо біло русню
@krtmn79
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https://twitter.com/krtmn79/status/1558800727316783105 15 ч
Мало кто обратил внимание, что незадолго до 24.02 Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению, зарегистрировал и назначил дату рассмотрения иска о неправомерности отстранения Януковича от должности президента.И это при том, что срок давности давно вышел. Готовились.