Україна отримує все більше інформації про російських воєнних злочинців, - Зеленський

Україна та її партнери отримують дані про прямих винуватців фільтрацій, депортацій та мародерств.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць. Україна та наші партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію наших людей, за мародерство...

Усі ці нелюди обов’язково відповідатимуть.

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Але ми маємо пам’ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті", - сказав він.