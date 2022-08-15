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Новости Война
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В Мелитополе оккупанты хотят сделать из детей "живой щит", - Федоров

федоров,мелітополь

Оккупационные власти Мелитополя придумывают "новые правила" для родителей детей школьного возраста.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупационные власти вынуждают родителей писать заявления, что коллектив учебных заведений не несет ответственности за жизнь детей. Кроме того, местные сообщают о случае, когда во время сдачи детьми российских тестов в одной из школ, в здание вошли российские военные. Целью визита назвали якобы поиск взрывчатки.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что все мелитопольские школы будут работать онлайн по украинской программе. Разработана онлайн-платформа, позволяющая детям учиться дистанционно.

Читайте также: В Мелитополь оккупанты привезли для пропагандистских сюжетов 70 гастролеров, - Федоров

Автор: 

Мелитополь (616) образование (2271) школа (3021) дистанционное обучение (115) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+6
Плохому танцору известно что мешает! Кто хоте , нашел способ выехать или хотя бы детей увезти! Кто хотел под ракой остаться - остался! Я живу под Киевом , когда подошли к моему селу , а это было 3 марта , я жену с ребенком в польшу отправил , а сам взял автомат и в тероборону! И ни я сам ни тем более жена с ребенком ни в коем случае под этими тварями не остались бы! Ну может я с автоматом в партизанах! Так что все эти песни про безвыходность ситуации - ******!
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15.08.2022 11:49 Ответить
+3
А шо це за такі сильно зайняті батьки в Мелітополі, які дітей водять в фактично кацапські зараз школи? Ватнікі? Ну і х@й на них та на їх дітей.
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15.08.2022 11:27 Ответить
+2
лучше бы из родителей этих детей сделали щит
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15.08.2022 11:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Багато питань до цього "мера"....
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15.08.2022 11:18 Ответить
Наприклад?
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15.08.2022 11:24 Ответить
Полон, обмін, орден, здача міста.....
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15.08.2022 11:30 Ответить
Це мер повинен місто захищати?
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15.08.2022 11:32 Ответить
а кого кацапы отпускают просто так ? почему азовцев не меняют ?а этого "патриота" сразу отдали - наверное сидел в хастенках кацапов как и гадя савченко
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15.08.2022 14:21 Ответить
Оно то и нахер нужно. И тем не менее. А где Га,дь,ка? Может на задании? Тогда промолчим.
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15.08.2022 16:43 Ответить
Може вже досить брати орків у полон ???...
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15.08.2022 11:19 Ответить
навіщо нам такі новини?
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15.08.2022 11:20 Ответить
лучше бы из родителей этих детей сделали щит
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15.08.2022 11:21 Ответить
А шо це за такі сильно зайняті батьки в Мелітополі, які дітей водять в фактично кацапські зараз школи? Ватнікі? Ну і х@й на них та на їх дітей.
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15.08.2022 11:27 Ответить
Роботи там немає ніякої, ціни космічні.
А тепер уявіть, що всі співробітники комунальних підприємств, стали перед вибором: або діти йдуть в рашистську школу чи садочок, або звільнення.
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15.08.2022 11:34 Ответить
Плохому танцору известно что мешает! Кто хоте , нашел способ выехать или хотя бы детей увезти! Кто хотел под ракой остаться - остался! Я живу под Киевом , когда подошли к моему селу , а это было 3 марта , я жену с ребенком в польшу отправил , а сам взял автомат и в тероборону! И ни я сам ни тем более жена с ребенком ни в коем случае под этими тварями не остались бы! Ну может я с автоматом в партизанах! Так что все эти песни про безвыходность ситуации - ******!
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15.08.2022 11:49 Ответить
ну ты почти как арестович с ермаком - один с гранатометом, второй без броника - "сутки отбивались от дрг" на Хрещатике в районе ЦУМа наверное
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15.08.2022 14:24 Ответить
 
 