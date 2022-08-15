В Мелитополе оккупанты хотят сделать из детей "живой щит", - Федоров
Оккупационные власти Мелитополя придумывают "новые правила" для родителей детей школьного возраста.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупационные власти вынуждают родителей писать заявления, что коллектив учебных заведений не несет ответственности за жизнь детей. Кроме того, местные сообщают о случае, когда во время сдачи детьми российских тестов в одной из школ, в здание вошли российские военные. Целью визита назвали якобы поиск взрывчатки.
Мэр Мелитополя подчеркнул, что все мелитопольские школы будут работать онлайн по украинской программе. Разработана онлайн-платформа, позволяющая детям учиться дистанционно.
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А тепер уявіть, що всі співробітники комунальних підприємств, стали перед вибором: або діти йдуть в рашистську школу чи садочок, або звільнення.