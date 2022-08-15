УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6388 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 460 14

У Мелітополі окупанти хочуть зробити з дітей "живий щит", - Федоров

федоров,мелітополь

Окупаційна влада Мелітополя вигадує "нові правила" для батьків дітей шкільного віку.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупаційна влада змушує батьків писати заяви, що колектив закладів освіти не несе відповідальності за життя дітей. Крім того, місцеві повідомляють про випадок, коли під час складання дітьми російських тестів в одній зі шкіл, до будівлі зайшли російські військові. Метою візиту назвали начебто пошук вибухівки.

Читайте також: Партизани "мінуснули" залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя, - мер Федоров

Мер Мелітополя наголосив, що всі мелітопольські школи будуть працювати онлайн за українською програмою. Розроблено онлайн-платформу, яка надає можливість дітям навчатись дистанційно.

Мелітополь (773) освіта (1314) школа (2226) дистанційне навчання (134) Федоров Іван (651)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Плохому танцору известно что мешает! Кто хоте , нашел способ выехать или хотя бы детей увезти! Кто хотел под ракой остаться - остался! Я живу под Киевом , когда подошли к моему селу , а это было 3 марта , я жену с ребенком в польшу отправил , а сам взял автомат и в тероборону! И ни я сам ни тем более жена с ребенком ни в коем случае под этими тварями не остались бы! Ну может я с автоматом в партизанах! Так что все эти песни про безвыходность ситуации - ******!
показати весь коментар
15.08.2022 11:49 Відповісти
+3
А шо це за такі сильно зайняті батьки в Мелітополі, які дітей водять в фактично кацапські зараз школи? Ватнікі? Ну і х@й на них та на їх дітей.
показати весь коментар
15.08.2022 11:27 Відповісти
+2
лучше бы из родителей этих детей сделали щит
показати весь коментар
15.08.2022 11:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Багато питань до цього "мера"....
показати весь коментар
15.08.2022 11:18 Відповісти
Наприклад?
показати весь коментар
15.08.2022 11:24 Відповісти
Полон, обмін, орден, здача міста.....
показати весь коментар
15.08.2022 11:30 Відповісти
Це мер повинен місто захищати?
показати весь коментар
15.08.2022 11:32 Відповісти
а кого кацапы отпускают просто так ? почему азовцев не меняют ?а этого "патриота" сразу отдали - наверное сидел в хастенках кацапов как и гадя савченко
показати весь коментар
15.08.2022 14:21 Відповісти
Оно то и нахер нужно. И тем не менее. А где Га,дь,ка? Может на задании? Тогда промолчим.
показати весь коментар
15.08.2022 16:43 Відповісти
Може вже досить брати орків у полон ???...
показати весь коментар
15.08.2022 11:19 Відповісти
навіщо нам такі новини?
показати весь коментар
15.08.2022 11:20 Відповісти
лучше бы из родителей этих детей сделали щит
показати весь коментар
15.08.2022 11:21 Відповісти
А шо це за такі сильно зайняті батьки в Мелітополі, які дітей водять в фактично кацапські зараз школи? Ватнікі? Ну і х@й на них та на їх дітей.
показати весь коментар
15.08.2022 11:27 Відповісти
Роботи там немає ніякої, ціни космічні.
А тепер уявіть, що всі співробітники комунальних підприємств, стали перед вибором: або діти йдуть в рашистську школу чи садочок, або звільнення.
показати весь коментар
15.08.2022 11:34 Відповісти
Плохому танцору известно что мешает! Кто хоте , нашел способ выехать или хотя бы детей увезти! Кто хотел под ракой остаться - остался! Я живу под Киевом , когда подошли к моему селу , а это было 3 марта , я жену с ребенком в польшу отправил , а сам взял автомат и в тероборону! И ни я сам ни тем более жена с ребенком ни в коем случае под этими тварями не остались бы! Ну может я с автоматом в партизанах! Так что все эти песни про безвыходность ситуации - ******!
показати весь коментар
15.08.2022 11:49 Відповісти
ну ты почти как арестович с ермаком - один с гранатометом, второй без броника - "сутки отбивались от дрг" на Хрещатике в районе ЦУМа наверное
показати весь коментар
15.08.2022 14:24 Відповісти
 
 