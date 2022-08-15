У Мелітополі окупанти хочуть зробити з дітей "живий щит", - Федоров
Окупаційна влада Мелітополя вигадує "нові правила" для батьків дітей шкільного віку.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупаційна влада змушує батьків писати заяви, що колектив закладів освіти не несе відповідальності за життя дітей. Крім того, місцеві повідомляють про випадок, коли під час складання дітьми російських тестів в одній зі шкіл, до будівлі зайшли російські військові. Метою візиту назвали начебто пошук вибухівки.
Мер Мелітополя наголосив, що всі мелітопольські школи будуть працювати онлайн за українською програмою. Розроблено онлайн-платформу, яка надає можливість дітям навчатись дистанційно.
Топ коментарі
+6 Vyacheslav Horbokon
показати весь коментар15.08.2022 11:49 Відповісти Посилання
+3 Garry Grant
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+2 Aleks_15
показати весь коментар15.08.2022 11:21 Відповісти Посилання
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А тепер уявіть, що всі співробітники комунальних підприємств, стали перед вибором: або діти йдуть в рашистську школу чи садочок, або звільнення.