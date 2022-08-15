У Мелітополі окупанти хочуть зробити з дітей "живий щит", - Федоров

Окупаційна влада Мелітополя вигадує "нові правила" для батьків дітей шкільного віку.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупаційна влада змушує батьків писати заяви, що колектив закладів освіти не несе відповідальності за життя дітей. Крім того, місцеві повідомляють про випадок, коли під час складання дітьми російських тестів в одній зі шкіл, до будівлі зайшли російські військові. Метою візиту назвали начебто пошук вибухівки.

Читайте також: Партизани "мінуснули" залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя, - мер Федоров

Мер Мелітополя наголосив, що всі мелітопольські школи будуть працювати онлайн за українською програмою. Розроблено онлайн-платформу, яка надає можливість дітям навчатись дистанційно.