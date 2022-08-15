Военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя, - Федоров

Из Мелитополя стали вывозить семьи русских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Иван Федоров в Telegram.

"После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие России начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы видим четко", - говорится в сообщении.

В то же время мэр подтвердил информацию, что после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство" оккупантов убегает в Мелитополь. Кроме того, в городе усилились проверки домов для поиска диверсантов, а также массовые фильтрации посреди улицы.

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