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Военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя, - Федоров

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Из Мелитополя стали вывозить семьи русских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Иван Федоров в Telegram.

"После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие России начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы видим четко", - говорится в сообщении.

В то же время мэр подтвердил информацию, что после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство" оккупантов убегает в Мелитополь. Кроме того, в городе усилились проверки домов для поиска диверсантов, а также массовые фильтрации посреди улицы.

Читайте также: Партизаны "минуснули" железнодорожный мост вблизи оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров

Автор: 

армия РФ (19703) Мелитополь (616) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+34
теж саме було після голодомору, коли кацапи заселяли пусті українські хати і села. Приперлись і тарганів з собою привезли.
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15.08.2022 12:14 Ответить
+24
Мелитополь не стал городом Русской славы, а стал позором России, стал для многих оккупантов могилой. Слава защитникам Мелитополя, слава Украине!
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15.08.2022 12:12 Ответить
+23
а що там робили їхні родини? коли і чому вони туди їх завезли?
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15.08.2022 12:11 Ответить
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Пора вже з Байрактару по понтонам вдарити. Нехай залишаються - нам потрібен обмінний фонд.
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15.08.2022 12:10 Ответить
Когда на понтонах соберется побольше г@ндонов - тогда и вдарим!
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15.08.2022 12:43 Ответить
а що там робили їхні родини? коли і чому вони туди їх завезли?
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15.08.2022 12:11 Ответить
теж саме було після голодомору, коли кацапи заселяли пусті українські хати і села. Приперлись і тарганів з собою привезли.
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15.08.2022 12:14 Ответить
Свиносамка інтервʼю давала: бажала хатинку та садочок в теплому кліматі, бо все життя по ****** бідкалася...
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15.08.2022 12:15 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZV7c_z5l0h_jKvb2x4cq9yJCw8Z94RVw4fWMC-3Df5px-OxRMEH9uY2raowlvhD9rrgNIdHJT7a3GhdHRtvQqZVXU1uLKmsUZcmpoT3xk7oI01Y9I-BcqUBrPH-d8Ym8bI_9SpNG2D8_EgolONQYUiGPDA8RLybRz-WCaS9najY4jD3EvCbAG5Tg8wRrOY9fN47ixV52RjtlppzAdKzK3fyiueiWk8R_AA4LU5sDHvRaQ&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)



...Що значить "свалівать", тож тільки-но на Херсонщину вчителювати намастились, "жена хотєла сад"?! (це я все ще під враженням від інтерв'ю з рос. вчителями в "Новой газете" - була, доки мене оце ударом по аеропорту в Саках не порадували, слава ЗСУ, - кажуть, це звідти песиголовці по нас Кинжалами гатили, так що в цьому прекрасному фільмику і мораль на місці - все на місці, суцільна тобі калокагатія!)
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15.08.2022 12:23 Ответить


Свиносамка інтервʼю давала: бажала хатинку та садочок в теплому кліматі, бо все життя по ****** бідкалася...
_____________________________

В природі: лисиця коли хоче чисту норку, то вишукує нору барсука. А барсук - тваринка чистоплотна і хазяйська. Так от, щоб барсук свою домівку залишив, лисиця починає серети біля входу. Раз, два, три, поки бідний ******** не тікає від смороду і змушений копати собі нову нору в іншому місці. Таким чином лисиця заселяється в готове, чистеньке помешкання.
Совпадєніє? Нє думаю....
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15.08.2022 12:33 Ответить
У мене теж виникло таке запитання. Вже встигли ошалашитися на чужій землі. Це у них скоро робиться. І всюди "как дома".
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15.08.2022 12:18 Ответить
дом цих ****** коло білого моря
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15.08.2022 21:47 Ответить
"все по домашнему"
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15.08.2022 12:23 Ответить
Мелитополь не стал городом Русской славы, а стал позором России, стал для многих оккупантов могилой. Слава защитникам Мелитополя, слава Украине!
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15.08.2022 12:12 Ответить
Тему эту знать надо. При бровеносце, все кто служил из числа кацапов офицерикам, особо за полярным кругом, и приравненным к таким местам, даль восток, амурские края аж пищали на ДМБ в черешневый край, и там же рядом по югу Украины всей. До полковника. Старше--- те конечно Крым. Пенсухи, льготы, волги-24, садочек, жинки борзые пузатые, парторга и таких брали, ведь 45- 50 на пенсуху. Ох там их было море 5 колона на много лет. Вот и сработало, в детях, внуках. Втолкали в раисполкомы итд. Лафа была. Знать надо. Там каждый 3 такой
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15.08.2022 17:03 Ответить
а це ж ми ще не починали )))
драпайте суки...
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15.08.2022 12:16 Ответить
А казали тут харашо, здєсь всьо єсть, ми хатім тут жіть. Шош таке?
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15.08.2022 12:22 Ответить
Я в ах@уе. Т.е. эти свинособаки успели и свои выводки к нам попривозить. Они реально на что то надеялись?
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15.08.2022 12:22 Ответить
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15.08.2022 12:22 Ответить
Як опухоль ***… вже заселяються суки !!!
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15.08.2022 12:26 Ответить
військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя.

військовослужбовці Росії ????
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15.08.2022 12:28 Ответить
Прямо завораживает (по Скабеевой), как эти суки повсюду не стесняется притащить всё своё говно повсюду сразу когда они там появляется. После ухода кацапов из Киевской области и появления западного оружия у ВСУ и ежу было понятно что украинцы пойдёт освободить свои оккупированные территории. Интересно на что кацапы там надеялись?
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15.08.2022 12:40 Ответить
У них немає мозку, тому всі помиї, що вливаються туди, там і хлюпаються доскону
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15.08.2022 15:21 Ответить
Военные РФ? Вы серьезно? После полугода войны, смертей украинцев и разрушенных городов - Военные РФ? А слова ОККУПАНТЫ и РАШИСТЫ употреблять законы РФии не дают?
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15.08.2022 12:40 Ответить
Энергодар от Мелитополя 90 км. Не нравится мне это.
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15.08.2022 13:00 Ответить
Велике переселення стад бабуїнів не відбулося. Мамулечка, сваливать пора. Фраза входить до "золотого фонду" бабуїнської речитатативу
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15.08.2022 13:22 Ответить
Своїх свиноматок з помьйотамі НАХ** в родниє *****!
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15.08.2022 14:37 Ответить
Странная новость. О каких семья речь? Высокопоставленных от полка--на, да вряд-ли. От лейтенанта, капитана? Таким вряд-ли тоже логично.
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15.08.2022 16:52 Ответить
 
 