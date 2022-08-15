Военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя, - Федоров
Из Мелитополя стали вывозить семьи русских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Иван Федоров в Telegram.
"После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие России начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы видим четко", - говорится в сообщении.
В то же время мэр подтвердил информацию, что после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство" оккупантов убегает в Мелитополь. Кроме того, в городе усилились проверки домов для поиска диверсантов, а также массовые фильтрации посреди улицы.
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...Що значить "свалівать", тож тільки-но на Херсонщину вчителювати намастились, "жена хотєла сад"?! (це я все ще під враженням від інтерв'ю з рос. вчителями в "Новой газете" - була, доки мене оце ударом по аеропорту в Саках не порадували, слава ЗСУ, - кажуть, це звідти песиголовці по нас Кинжалами гатили, так що в цьому прекрасному фільмику і мораль на місці - все на місці, суцільна тобі калокагатія!)
Свиносамка інтервʼю давала: бажала хатинку та садочок в теплому кліматі, бо все життя по ****** бідкалася...
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В природі: лисиця коли хоче чисту норку, то вишукує нору барсука. А барсук - тваринка чистоплотна і хазяйська. Так от, щоб барсук свою домівку залишив, лисиця починає серети біля входу. Раз, два, три, поки бідний ******** не тікає від смороду і змушений копати собі нову нору в іншому місці. Таким чином лисиця заселяється в готове, чистеньке помешкання.
Совпадєніє? Нє думаю....
драпайте суки...
військовослужбовці Росії ????