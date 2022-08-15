Військові РФ почали вивозити свої родини з Мелітополя, - Федоров

З Мелітополя почали вивозити родини російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко", - йдеться в повідомленні.

Водночас мер підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області місцеве "керівництво" окупантів тікає до Мелітополя. Крім того, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також "масові фільтрації" посеред вулиці.

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