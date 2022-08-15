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Військові РФ почали вивозити свої родини з Мелітополя, - Федоров
З Мелітополя почали вивозити родини російських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.
"Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко", - йдеться в повідомленні.
Водночас мер підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області місцеве "керівництво" окупантів тікає до Мелітополя. Крім того, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також "масові фільтрації" посеред вулиці.
Топ коментарі
+34 Елена Мазуренко
показати весь коментар15.08.2022 12:14 Відповісти Посилання
+24 Kare Resa
показати весь коментар15.08.2022 12:12 Відповісти Посилання
+23 Віталій Маркович
показати весь коментар15.08.2022 12:11 Відповісти Посилання
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...Що значить "свалівать", тож тільки-но на Херсонщину вчителювати намастились, "жена хотєла сад"?! (це я все ще під враженням від інтерв'ю з рос. вчителями в "Новой газете" - була, доки мене оце ударом по аеропорту в Саках не порадували, слава ЗСУ, - кажуть, це звідти песиголовці по нас Кинжалами гатили, так що в цьому прекрасному фільмику і мораль на місці - все на місці, суцільна тобі калокагатія!)
Свиносамка інтервʼю давала: бажала хатинку та садочок в теплому кліматі, бо все життя по ****** бідкалася...
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В природі: лисиця коли хоче чисту норку, то вишукує нору барсука. А барсук - тваринка чистоплотна і хазяйська. Так от, щоб барсук свою домівку залишив, лисиця починає серети біля входу. Раз, два, три, поки бідний ******** не тікає від смороду і змушений копати собі нову нору в іншому місці. Таким чином лисиця заселяється в готове, чистеньке помешкання.
Совпадєніє? Нє думаю....
драпайте суки...
військовослужбовці Росії ????