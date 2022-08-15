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Військові РФ почали вивозити свої родини з Мелітополя, - Федоров

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З Мелітополя почали вивозити родини російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко", - йдеться в повідомленні.

Водночас мер підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області місцеве "керівництво" окупантів тікає до Мелітополя. Крім того, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також "масові фільтрації" посеред вулиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі окупанти хочуть зробити з дітей "живий щит", - Федоров

Автор: 

армія рф (17854) Мелітополь (773) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+34
теж саме було після голодомору, коли кацапи заселяли пусті українські хати і села. Приперлись і тарганів з собою привезли.
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15.08.2022 12:14 Відповісти
+24
Мелитополь не стал городом Русской славы, а стал позором России, стал для многих оккупантов могилой. Слава защитникам Мелитополя, слава Украине!
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15.08.2022 12:12 Відповісти
+23
а що там робили їхні родини? коли і чому вони туди їх завезли?
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15.08.2022 12:11 Відповісти
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Пора вже з Байрактару по понтонам вдарити. Нехай залишаються - нам потрібен обмінний фонд.
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15.08.2022 12:10 Відповісти
Когда на понтонах соберется побольше г@ндонов - тогда и вдарим!
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15.08.2022 12:43 Відповісти
а що там робили їхні родини? коли і чому вони туди їх завезли?
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15.08.2022 12:11 Відповісти
теж саме було після голодомору, коли кацапи заселяли пусті українські хати і села. Приперлись і тарганів з собою привезли.
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15.08.2022 12:14 Відповісти
Свиносамка інтервʼю давала: бажала хатинку та садочок в теплому кліматі, бо все життя по ****** бідкалася...
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15.08.2022 12:15 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZV7c_z5l0h_jKvb2x4cq9yJCw8Z94RVw4fWMC-3Df5px-OxRMEH9uY2raowlvhD9rrgNIdHJT7a3GhdHRtvQqZVXU1uLKmsUZcmpoT3xk7oI01Y9I-BcqUBrPH-d8Ym8bI_9SpNG2D8_EgolONQYUiGPDA8RLybRz-WCaS9najY4jD3EvCbAG5Tg8wRrOY9fN47ixV52RjtlppzAdKzK3fyiueiWk8R_AA4LU5sDHvRaQ&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)



...Що значить "свалівать", тож тільки-но на Херсонщину вчителювати намастились, "жена хотєла сад"?! (це я все ще під враженням від інтерв'ю з рос. вчителями в "Новой газете" - була, доки мене оце ударом по аеропорту в Саках не порадували, слава ЗСУ, - кажуть, це звідти песиголовці по нас Кинжалами гатили, так що в цьому прекрасному фільмику і мораль на місці - все на місці, суцільна тобі калокагатія!)
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15.08.2022 12:23 Відповісти


Свиносамка інтервʼю давала: бажала хатинку та садочок в теплому кліматі, бо все життя по ****** бідкалася...
_____________________________

В природі: лисиця коли хоче чисту норку, то вишукує нору барсука. А барсук - тваринка чистоплотна і хазяйська. Так от, щоб барсук свою домівку залишив, лисиця починає серети біля входу. Раз, два, три, поки бідний ******** не тікає від смороду і змушений копати собі нову нору в іншому місці. Таким чином лисиця заселяється в готове, чистеньке помешкання.
Совпадєніє? Нє думаю....
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15.08.2022 12:33 Відповісти
У мене теж виникло таке запитання. Вже встигли ошалашитися на чужій землі. Це у них скоро робиться. І всюди "как дома".
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15.08.2022 12:18 Відповісти
дом цих ****** коло білого моря
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15.08.2022 21:47 Відповісти
"все по домашнему"
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15.08.2022 12:23 Відповісти
Мелитополь не стал городом Русской славы, а стал позором России, стал для многих оккупантов могилой. Слава защитникам Мелитополя, слава Украине!
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15.08.2022 12:12 Відповісти
Тему эту знать надо. При бровеносце, все кто служил из числа кацапов офицерикам, особо за полярным кругом, и приравненным к таким местам, даль восток, амурские края аж пищали на ДМБ в черешневый край, и там же рядом по югу Украины всей. До полковника. Старше--- те конечно Крым. Пенсухи, льготы, волги-24, садочек, жинки борзые пузатые, парторга и таких брали, ведь 45- 50 на пенсуху. Ох там их было море 5 колона на много лет. Вот и сработало, в детях, внуках. Втолкали в раисполкомы итд. Лафа была. Знать надо. Там каждый 3 такой
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15.08.2022 17:03 Відповісти
а це ж ми ще не починали )))
драпайте суки...
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15.08.2022 12:16 Відповісти
А казали тут харашо, здєсь всьо єсть, ми хатім тут жіть. Шош таке?
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15.08.2022 12:22 Відповісти
Я в ах@уе. Т.е. эти свинособаки успели и свои выводки к нам попривозить. Они реально на что то надеялись?
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15.08.2022 12:22 Відповісти
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15.08.2022 12:22 Відповісти
Як опухоль ***… вже заселяються суки !!!
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15.08.2022 12:26 Відповісти
військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя.

військовослужбовці Росії ????
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15.08.2022 12:28 Відповісти
Прямо завораживает (по Скабеевой), как эти суки повсюду не стесняется притащить всё своё говно повсюду сразу когда они там появляется. После ухода кацапов из Киевской области и появления западного оружия у ВСУ и ежу было понятно что украинцы пойдёт освободить свои оккупированные территории. Интересно на что кацапы там надеялись?
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15.08.2022 12:40 Відповісти
У них немає мозку, тому всі помиї, що вливаються туди, там і хлюпаються доскону
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15.08.2022 15:21 Відповісти
Военные РФ? Вы серьезно? После полугода войны, смертей украинцев и разрушенных городов - Военные РФ? А слова ОККУПАНТЫ и РАШИСТЫ употреблять законы РФии не дают?
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15.08.2022 12:40 Відповісти
Энергодар от Мелитополя 90 км. Не нравится мне это.
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15.08.2022 13:00 Відповісти
Велике переселення стад бабуїнів не відбулося. Мамулечка, сваливать пора. Фраза входить до "золотого фонду" бабуїнської речитатативу
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15.08.2022 13:22 Відповісти
Своїх свиноматок з помьйотамі НАХ** в родниє *****!
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15.08.2022 14:37 Відповісти
Странная новость. О каких семья речь? Высокопоставленных от полка--на, да вряд-ли. От лейтенанта, капитана? Таким вряд-ли тоже логично.
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15.08.2022 16:52 Відповісти
 
 