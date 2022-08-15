Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и трех областях, - указы

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей управлений Службы безопасности в Киеве и Киевской области, Тернопольской и Львовской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Указом №575/2022 уволен Артем Бондаренко с должности начальника Управления СБУ во Львовской области, а указом №578/2022 он назначен главой Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Указом №576/2022 Зеленский уволил Сергея Заяца с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, а указом №577/2022 – Юрия Борейчука с должности руководителя СБУ в Тернопольской области.

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