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Новости Война
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Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и трех областях, - указы

зеленський

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей управлений Службы безопасности в Киеве и Киевской области, Тернопольской и Львовской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Указом №575/2022 уволен Артем Бондаренко с должности начальника Управления СБУ во Львовской области, а указом №578/2022 он назначен главой Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Указом №576/2022 Зеленский уволил Сергея Заяца с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, а указом №577/2022 – Юрия Борейчука с должности руководителя СБУ в Тернопольской области.

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Зеленский Владимир (20889) СБУ (20053) увольнение (2685)


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Топ комментарии
+14
Звільник українців призначить малоросів, або кацапів, ну таких, як його ОП.
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15.08.2022 12:40 Ответить
+6
В Киівській наказав за те що не здалися свинособакам а тернопільську та львівську готує до здачи
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15.08.2022 12:38 Ответить
+6
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15.08.2022 12:53 Ответить
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В Киівській наказав за те що не здалися свинособакам а тернопільську та львівську готує до здачи
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15.08.2022 12:38 Ответить
Не пиди.
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15.08.2022 12:45 Ответить
Кому, полякам?
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15.08.2022 12:50 Ответить
))))
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24.01.2023 10:46 Ответить
я так понимаю , что нам многое не рассказывают .....................
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15.08.2022 12:38 Ответить
Єрмак точно не розповість, навіть хто у нього татко. Баранам це не положено знати.
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15.08.2022 15:10 Ответить
Звільник українців призначить малоросів, або кацапів, ну таких, як його ОП.
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15.08.2022 12:40 Ответить
так ти прочитай уважніше. Бондаренка перепризначено
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15.08.2022 12:45 Ответить
0-0 чи 0-0-0?
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15.08.2022 12:51 Ответить
У них фирменная игра в дурачка . Время от времени кого нибудь подкидывают , для иммитации бурной деятельности .
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15.08.2022 13:59 Ответить
звичайно прочитав, що звільнив зі Львівщини і призначив в Київ на фактично рівнозначну посаду. Навіщо? Щоб три місяці був сліпий, бо поки ввійде в курс справи, в розробки, то і диверсанти реалізують свої плани. А все, що задумано і робилося в Галичині, піде половину коту під хвіст. А на вивільнені місця в Тернополі і Львівщині прийдуть перевірені кацапами і портновим бувші риги, щоб контролювати контрабанду на кордоні і біля нього і не пропускати за військовим спорядженням опозицію?
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15.08.2022 13:09 Ответить
так конча- заспа ціла- за що звільнили?
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15.08.2022 12:40 Ответить
Яка причина, чи в звіті щоденному нам пояснить президент, а може дєрьмак все тасує кадри.
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15.08.2022 12:47 Ответить
А чьо так ?
Відповідати за їхнє призначення хто буде ?
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15.08.2022 12:50 Ответить
Порошенко!
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15.08.2022 12:59 Ответить
і як я одразу не здогадалась
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15.08.2022 13:30 Ответить
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15.08.2022 12:53 Ответить
Він сам же їх і призначав в 2019-2021 роках.
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15.08.2022 12:58 Ответить
а кого назначить ? дерьмак вже подав кандидатури??
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15.08.2022 13:05 Ответить
Немного неправильно написано. Назначил Ермак, а подписал зеледент. Этот 40+ мальчик все подписывает кремлевскому агенту.
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15.08.2022 13:15 Ответить
А д'єрмака коли звільнеш?!!!
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15.08.2022 13:28 Ответить
Як багато грамотних диванних експердів тут та форумі, всі фахівці у всіх питаннях. Мабуть по кілька "вишів" у кожного та ще й замежні. Питаешь, а чого ти за гречку голосувало, як таке розумне. відповідь : ну єто другое
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15.08.2022 13:32 Ответить
"Из аннексированного Крыма на материковую часть Украины из 1619 сотрудников ведомства переехало только 217 человек." (С)
Вызываем калькулятор и считаем предателей. Получается 86,6%. Теперь экстраполируем на прифронтовые области и хватаемся за голову. Тут увольняй не увольняй, а калькулятор упрямо выводит 86,6%, которые сразу дрыснут к руZZким в услужение. В ентом сурьёзном ведомстве люд грамотный, мона сказать интелегентно-интелектуальный, а по сути... (шмыгает носом).
При том, при всём на данный момент Зеленского счас поддерживает и одобряет его действия 91% простого люда. Такие то делы наши скорбные панове...
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15.08.2022 13:32 Ответить
зелене доробало ліжка у борделі пересуває... таварісчі нє аправдалі давєрія дєрьмака...
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15.08.2022 13:39 Ответить
Це той випадок коли 1+3 не дорівнює 4. Тут управлінь всього 3. Київ та область - це одне управління. Редакторам заголовків ЦН : відкорегуйте текст
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15.08.2022 13:39 Ответить
уволеных сразу в тюрьму...
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15.08.2022 13:40 Ответить
на палю
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15.08.2022 14:15 Ответить
Когда уже Зеля решит вопрос по Татарову и Ермаку?
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15.08.2022 13:59 Ответить
на святого ніколи.............
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15.08.2022 14:05 Ответить
Краще б було якби він сам звільнився.
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15.08.2022 16:40 Ответить
То назначает то снимает с должности и вся работа за три года президенства, брехливый малорос, когда уже твоя рожа из ленты новостей,
уйдет в историю
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15.08.2022 18:04 Ответить
з якої причини? оце просто так? чи просто так сказав дєрмак? яка Афігенна мета в цьому Афігенному діянні ?
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16.08.2022 01:20 Ответить
 
 