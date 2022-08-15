Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и трех областях, - указы
Президент Владимир Зеленский уволил руководителей управлений Службы безопасности в Киеве и Киевской области, Тернопольской и Львовской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.
Указом №575/2022 уволен Артем Бондаренко с должности начальника Управления СБУ во Львовской области, а указом №578/2022 он назначен главой Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Указом №576/2022 Зеленский уволил Сергея Заяца с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, а указом №577/2022 – Юрия Борейчука с должности руководителя СБУ в Тернопольской области.
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+14 Анатолий К #427424
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Відповідати за їхнє призначення хто буде ?
Вызываем калькулятор и считаем предателей. Получается 86,6%. Теперь экстраполируем на прифронтовые области и хватаемся за голову. Тут увольняй не увольняй, а калькулятор упрямо выводит 86,6%, которые сразу дрыснут к руZZким в услужение. В ентом сурьёзном ведомстве люд грамотный, мона сказать интелегентно-интелектуальный, а по сути... (шмыгает носом).
При том, при всём на данный момент Зеленского счас поддерживает и одобряет его действия 91% простого люда. Такие то делы наши скорбные панове...
уйдет в историю