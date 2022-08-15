Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в Києві та трьох областях, - укази
Президент Володимир Зеленський звільнив очільників управлінь Служби безпеки у Києві та Київській області, Тернопільській і Львівській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.
Указом №575/2022 звільнено Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ на Львівщині, а указом №578/2022 його призначено очільником Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області.
Указом №576/2022 Зеленський звільнив Сергія Заяця з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області, а указом №577/2022 - Юрія Борейчука з посади керівника СБУ на Тернопільщині.
Топ коментарі
+14 Анатолий К #427424
показати весь коментар15.08.2022 12:40 Відповісти Посилання
+6 Karl Ferdinand
показати весь коментар15.08.2022 12:38 Відповісти Посилання
+6 Ksenia VB
показати весь коментар15.08.2022 12:53 Відповісти Посилання
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Відповідати за їхнє призначення хто буде ?
Вызываем калькулятор и считаем предателей. Получается 86,6%. Теперь экстраполируем на прифронтовые области и хватаемся за голову. Тут увольняй не увольняй, а калькулятор упрямо выводит 86,6%, которые сразу дрыснут к руZZким в услужение. В ентом сурьёзном ведомстве люд грамотный, мона сказать интелегентно-интелектуальный, а по сути... (шмыгает носом).
При том, при всём на данный момент Зеленского счас поддерживает и одобряет его действия 91% простого люда. Такие то делы наши скорбные панове...
уйдет в историю