УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6388 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 320 32

Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в Києві та трьох областях, - укази

зеленський

Президент Володимир Зеленський звільнив очільників управлінь Служби безпеки у Києві та Київській області, Тернопільській і Львівській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

Указом №575/2022 звільнено Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ на Львівщині, а указом №578/2022 його призначено очільником Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області.

Указом №576/2022 Зеленський звільнив Сергія Заяця з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області, а указом №577/2022 - Юрія Борейчука з посади керівника СБУ на Тернопільщині.

Читайте: Рада звільнила Баканова з поста глави СБУ

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) СБУ (12984) звільнення (2690)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Звільник українців призначить малоросів, або кацапів, ну таких, як його ОП.
показати весь коментар
15.08.2022 12:40 Відповісти
+6
В Киівській наказав за те що не здалися свинособакам а тернопільську та львівську готує до здачи
показати весь коментар
15.08.2022 12:38 Відповісти
+6
показати весь коментар
15.08.2022 12:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Киівській наказав за те що не здалися свинособакам а тернопільську та львівську готує до здачи
показати весь коментар
15.08.2022 12:38 Відповісти
Не пиди.
показати весь коментар
15.08.2022 12:45 Відповісти
Кому, полякам?
показати весь коментар
15.08.2022 12:50 Відповісти
))))
показати весь коментар
24.01.2023 10:46 Відповісти
я так понимаю , что нам многое не рассказывают .....................
показати весь коментар
15.08.2022 12:38 Відповісти
Єрмак точно не розповість, навіть хто у нього татко. Баранам це не положено знати.
показати весь коментар
15.08.2022 15:10 Відповісти
Звільник українців призначить малоросів, або кацапів, ну таких, як його ОП.
показати весь коментар
15.08.2022 12:40 Відповісти
так ти прочитай уважніше. Бондаренка перепризначено
показати весь коментар
15.08.2022 12:45 Відповісти
0-0 чи 0-0-0?
показати весь коментар
15.08.2022 12:51 Відповісти
У них фирменная игра в дурачка . Время от времени кого нибудь подкидывают , для иммитации бурной деятельности .
показати весь коментар
15.08.2022 13:59 Відповісти
звичайно прочитав, що звільнив зі Львівщини і призначив в Київ на фактично рівнозначну посаду. Навіщо? Щоб три місяці був сліпий, бо поки ввійде в курс справи, в розробки, то і диверсанти реалізують свої плани. А все, що задумано і робилося в Галичині, піде половину коту під хвіст. А на вивільнені місця в Тернополі і Львівщині прийдуть перевірені кацапами і портновим бувші риги, щоб контролювати контрабанду на кордоні і біля нього і не пропускати за військовим спорядженням опозицію?
показати весь коментар
15.08.2022 13:09 Відповісти
так конча- заспа ціла- за що звільнили?
показати весь коментар
15.08.2022 12:40 Відповісти
Яка причина, чи в звіті щоденному нам пояснить президент, а може дєрьмак все тасує кадри.
показати весь коментар
15.08.2022 12:47 Відповісти
А чьо так ?
Відповідати за їхнє призначення хто буде ?
показати весь коментар
15.08.2022 12:50 Відповісти
Порошенко!
показати весь коментар
15.08.2022 12:59 Відповісти
і як я одразу не здогадалась
показати весь коментар
15.08.2022 13:30 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 12:53 Відповісти
Він сам же їх і призначав в 2019-2021 роках.
показати весь коментар
15.08.2022 12:58 Відповісти
а кого назначить ? дерьмак вже подав кандидатури??
показати весь коментар
15.08.2022 13:05 Відповісти
Немного неправильно написано. Назначил Ермак, а подписал зеледент. Этот 40+ мальчик все подписывает кремлевскому агенту.
показати весь коментар
15.08.2022 13:15 Відповісти
А д'єрмака коли звільнеш?!!!
показати весь коментар
15.08.2022 13:28 Відповісти
Як багато грамотних диванних експердів тут та форумі, всі фахівці у всіх питаннях. Мабуть по кілька "вишів" у кожного та ще й замежні. Питаешь, а чого ти за гречку голосувало, як таке розумне. відповідь : ну єто другое
показати весь коментар
15.08.2022 13:32 Відповісти
"Из аннексированного Крыма на материковую часть Украины из 1619 сотрудников ведомства переехало только 217 человек." (С)
Вызываем калькулятор и считаем предателей. Получается 86,6%. Теперь экстраполируем на прифронтовые области и хватаемся за голову. Тут увольняй не увольняй, а калькулятор упрямо выводит 86,6%, которые сразу дрыснут к руZZким в услужение. В ентом сурьёзном ведомстве люд грамотный, мона сказать интелегентно-интелектуальный, а по сути... (шмыгает носом).
При том, при всём на данный момент Зеленского счас поддерживает и одобряет его действия 91% простого люда. Такие то делы наши скорбные панове...
показати весь коментар
15.08.2022 13:32 Відповісти
зелене доробало ліжка у борделі пересуває... таварісчі нє аправдалі давєрія дєрьмака...
показати весь коментар
15.08.2022 13:39 Відповісти
Це той випадок коли 1+3 не дорівнює 4. Тут управлінь всього 3. Київ та область - це одне управління. Редакторам заголовків ЦН : відкорегуйте текст
показати весь коментар
15.08.2022 13:39 Відповісти
уволеных сразу в тюрьму...
показати весь коментар
15.08.2022 13:40 Відповісти
на палю
показати весь коментар
15.08.2022 14:15 Відповісти
Когда уже Зеля решит вопрос по Татарову и Ермаку?
показати весь коментар
15.08.2022 13:59 Відповісти
на святого ніколи.............
показати весь коментар
15.08.2022 14:05 Відповісти
Краще б було якби він сам звільнився.
показати весь коментар
15.08.2022 16:40 Відповісти
То назначает то снимает с должности и вся работа за три года президенства, брехливый малорос, когда уже твоя рожа из ленты новостей,
уйдет в историю
показати весь коментар
15.08.2022 18:04 Відповісти
з якої причини? оце просто так? чи просто так сказав дєрмак? яка Афігенна мета в цьому Афігенному діянні ?
показати весь коментар
16.08.2022 01:20 Відповісти
 
 