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СБУ (12500) звільнення (2623) Баканов Іван (328) Железняк Ярослав (533)

Рада звільнила Баканова з поста глави СБУ

баканов

Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади очільника Служби Безпеки України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним", - зазначив він.

За проголосували - 265 нардепів.

По фракціях:

СН-203;
ЄС- 0;
Батьківщина - 11;
Платформа за життя та мир- 2;
За майбутнє - 12;
Голос - 0;
Довіра - 17;
Відновлення України - 11;
Позафракційні - 9.

Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.

В ОП заявили, що після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова про їхнє звільнення поки що не йдеться.

Пізніше Зеленський вніс в Верховну Раду законопроєкт про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Також читайте: Баканов звернувся до українців: Ми займалися справами, а не піаром

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Топ коментарі
+23
А вони за нього також не голосували. Для ЄС це був 0
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19.07.2022 12:29
+22
ЄС і Голос не голосували за його призначення, а також за всі призначення Боневтіка, тому й не голосують за їх звільнення.
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19.07.2022 12:32
+13
Якщо проголосували "за" 265 всього, то з цієї інфи видно що склалася коаліція з слуг уродів наркомана , матьківщини, ЗаМайбахбені, Довіри і платформа за опезеже *****.
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19.07.2022 12:29
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ЄС-0,а шо такоє???
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19.07.2022 12:27 Відповісти
А вони за нього також не голосували. Для ЄС це був 0
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19.07.2022 12:29 Відповісти
ЄС і Голос не голосували за його призначення, а також за всі призначення Боневтіка, тому й не голосують за їх звільнення.
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19.07.2022 12:32 Відповісти
А шо тепер робитиме літенант боканов, він же військовий офіцер СБУ, а значить має їхати на фронт чи у районний підрозділ, а коли взагалі звільниться з СБУ, то має зареєструватись в центрі комплектування і відбути у військо, чи не так? А може це на шкільного товариша президента не поширюється?
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19.07.2022 13:49 Відповісти
літінант баканов досі вже десь у Європі на сонечку ніжиться з валізами долярів ((
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19.07.2022 14:01 Відповісти
Ну для початку він повинен ухилитися від як мінінімум 4-х повісток,як заповідав великий Зе Гевара.
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19.07.2022 16:28 Відповісти
вот так можно сдать Херсон и тебя просто уволят
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19.07.2022 16:49 Відповісти
По тем "причинам" по которым его уволили, вообщето должно быть открыто уголовное дело, а не просто так до свиданья
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19.07.2022 17:56 Відповісти
все просто вони його не обирали тому і не знімали
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19.07.2022 12:32 Відповісти
ЄС - 0 голосів
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19.07.2022 12:28 Відповісти
Читайте вище, вони за нього не голосували 0
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19.07.2022 15:52 Відповісти
Якщо проголосували "за" 265 всього, то з цієї інфи видно що склалася коаліція з слуг уродів наркомана , матьківщини, ЗаМайбахбені, Довіри і платформа за опезеже *****.
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19.07.2022 12:29 Відповісти
Тобі шкода літінанта?
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19.07.2022 12:34 Відповісти
мені шкода державу з такою коаліцією...
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19.07.2022 12:36 Відповісти
до цього три роки не школа було ?
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19.07.2022 14:02 Відповісти
Шкода не "лейтенанта", шкода Конституції, Основного Закону, по якому брудними чоботами товчуться зелені нікчеми, як при призначенні на посаду довбо@@ба, так і при звільненні!
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19.07.2022 13:07 Відповісти
єс та голос-0? вони так нили що треба вислухати баканова в верховній раді і прийняти рішення- бачу прийняли-
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19.07.2022 12:31 Відповісти
вислухати і голосувати - це не одне і те ж.
До речі, схоже, що літінант Ваня на голосування взагалі не прийшов; тому і слухати не було кого. За що голосувати?
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19.07.2022 12:35 Відповісти
Ти дурак ? Сам собі не супереч - ящо як ти кажеш "нили щоб вислухати" то як голосувати за звільнення якщо не "вислухали" ? Ти або труси одягни , або хрестик зніми ((
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19.07.2022 14:04 Відповісти
Який в нього хрестик? ZE-шмарклi априорi сатанiсти...С трусами-те ж саме..
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19.07.2022 14:41 Відповісти
Зелін друган фсьо?
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19.07.2022 12:32 Відповісти
і шо ваня опять рядовой отставной кози барабанщик
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19.07.2022 12:33 Відповісти
Мабуть Зеля і погони літінанта зідрав з нього.
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19.07.2022 12:35 Відповісти
И сам себя высек, аки унтеи офицерская вдова.
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19.07.2022 12:52 Відповісти
Чекаємо на кримінальну справу щодо баканова. Цікаво, хто буде її розслідувати? Вже і не посадова особа, а протиправні дії, можливо, вчиняв і на посаді і до неї.
Буде ще той цирк, коли США почнуть підозрювати баканова.
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19.07.2022 12:45 Відповісти
стоп! а питання? там купа питань я так меркую до "друга детинства"
Чонгар, "вагнер", Херсон..... що? все? гуляй вася?
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19.07.2022 12:47 Відповісти
Когда на этого черта заведует дело, его в Украине уже не будет.
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19.07.2022 12:50 Відповісти
Ахаха, ЄС і голос 0. Зрадаааа!!! Впевнений що з прокурором буде те саме. ФСБ довбані.
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Не розумієте чому 0?Тому що зняття проходило з грубим порушенням Конституції,що притаманно цій владі,особливо "гаранту" Конституції.Любий адекватний суд обнулить це зняття
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19.07.2022 13:19 Відповісти
зебіл, а тим більше подляковий бот - ніколи "не зрозуміє"
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19.07.2022 13:45 Відповісти
Так зрозумів що зелений лизун ? )) Бо це у їхньому стилі - сидіти у лайні і верещати ))
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19.07.2022 14:06 Відповісти
Була зрада? Втече до Европи сучий син
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19.07.2022 13:05 Відповісти
під слідство цього щура....
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19.07.2022 13:16 Відповісти
Отже зі всієї "зеленої" команди залишився лише Єрмак і тепер після призначення своїх людей в СБУ і генпрокурора це падло стає повноправним господарем країни.Зелене чмо тут вже ролі ніякої не відіграє.Маріонетка
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19.07.2022 13:22 Відповісти
Але він все ще щось пи@здить по ящику.
І дехто каже що це в нього непогано виходить. Сам не могу підтвердити бо від одного його гундосного голосу мене починає нудити.
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19.07.2022 14:19 Відповісти
А я би звільнив преЗедента за провал в кадровій політиці. Бо саме це недоробило і назначало всіх цих пі@дарів, а також і всіх тих хто вже встиг або не встиг і затриманй за держзраду. А також за те що від його імені в країні правлять російські агенти якими він себе відгородив від суспільства.
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19.07.2022 14:15 Відповісти
Баканов втратив спіритичний скілл спілкування з парфумами "Дзвінок чорту"...
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19.07.2022 14:19 Відповісти
Тепер буде малюк…
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19.07.2022 15:01 Відповісти
*** собі малюк!
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19.07.2022 15:37 Відповісти
Малюк и Карлсон Татаров ,який живе на даху Банковій.
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19.07.2022 16:01 Відповісти
Малюк і Карлсон.
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19.07.2022 16:34 Відповісти
Ну и рожа противная, бандит бандитом!
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19.07.2022 17:00 Відповісти
Піз(д)но, Зеленський, ой, піз(д)но. Вони уже здали і провалили усе, що ще можна було здати і провалити... А, взагалі-то потрібно було все починати із Зеленського і Єрмака...
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19.07.2022 15:23 Відповісти
а чего только уволили? а где спецкомиссия по оценке его работы с точки зрения законов?
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19.07.2022 16:11 Відповісти
Боневтіку знадобилася ціла війна щоб зрозуміти що його квартальні чорти не придатні до державної служби.
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19.07.2022 16:25 Відповісти
А почему такое мягкое наказание, а сдача Херсона и т.д и т.п., или на друзей клоуна это не распространяется?
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19.07.2022 17:09 Відповісти
Вот именно, по таким обвинениям должно быть открыто уголовное дело.
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19.07.2022 18:04 Відповісти
Почему ЕС и Голос обосрались и не дали ни одного голоса за увольнение Бакланова? В таких вопросах становиться "в позу" и показывать свою "оппозиционность" - это глупо и безответственно. Баканов - черт и голосовать за его увольнение - это правильное, государственное решение.
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19.07.2022 17:33 Відповісти
Там выше уже неоднократно написано почему, но, что то мне подсказывает, что тебя не интересует ответ на этот вопрос, много сейчас платят за говновбросы?
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19.07.2022 18:01 Відповісти
Джон Сміт

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.

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В
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19.07.2022 19:08 Відповісти
Ты пособирал все то, о чем я писал здесь месяцами в одно большое чтиво, молодец)) Теперь снова вернемся к вопросу: мы граждане, общество хотели чтобы Бакланова уволили и привлекли к уголовной ответственности? Да, его уволили, теперь будем давить чтобы возбудили уголовное дело за сдачу Юга Украины.
Так какого хера эти доходяги из ЕС и имбицилы Железняки из Голоса не голосовали за увольнение Бакланова?
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19.07.2022 20:50 Відповісти
квартальне бидло накрало, внукам хватіт.
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19.07.2022 18:07 Відповісти
Як прийшла бездарність, так і пішла.
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19.07.2022 19:20 Відповісти
Уволили, да? И никаких вопросов. Ну-ну. Чумайдан доляров Баканову отсыпали за молчание, как ценному свидетелю? Татаров организует ему проходную через границу и ,,прощайте, лузеры. Райские курорты Мальдив ждут меня!" Баканов ушёл на обеспеченную до конца жизни ,,пенсию" за границей
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19.07.2022 20:03 Відповісти
@

Не поспішайте. Все ж таки в краіні є напрацьовані традиціі: Кравченко, Кирпа - самогубство двома пострілами.
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20.07.2022 05:15 Відповісти
Такой приличный. ну януковича бабы любили
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19.07.2022 22:57 Відповісти
Нє, ну ти ж панімаєш, Ваня, я ж па другому нє мог.
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20.07.2022 07:17 Відповісти
Голова кротоферми переводить стрілки, він же вхож до найвищого кола Кремля (сам Боневтік віщував) а тут якість продажні генерали вештаютьсяі наводять тінь. А де там Бігус зараз ошивається із своїми родичами у Фсб. Європа вислала орків під прикриттям дипломатів, а їх було біля 600 челов. Їх не жалко, куратори в Москві пропали, довіри до шпигунів шахраїв немає, гроші вкрали у ФСБ. Нема кому передавати інфу.
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20.07.2022 08:04 Відповісти
 
 