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12 882 64
СБУ (12500) Баканов Іван (328)

Баканов звернувся до українців: Ми займалися справами, а не піаром

иван,баканов

19 липня Іван Баканов звернувся до працівників Служби безпеки, громадян та розповів про свою діяльність на посаді голови СБУ.

Про це повідомляють на сторінці СБУ, передає Цензор. НЕТ.

За його словами, здобутків на посаді голови Служби безпеки України та результатів роботи структури є чимало.

"З першого дня в Службі я сповідував інший принцип – реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі. Бо результат – самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок. Політичних інтриг та інших передумов. Тим більше у такій надчутливій сфері, як державна безпека.СБУ – не політична структура, а її Голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки", - наголосив Баканов.

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Крім того, він виділив найрезонансніші справи, які розслідувала СБУ за роки його каденції. Серед них: затримання та оголошення підозри куму Путіна - Медведчуку; відкриття кримінальних справ, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій; масові викриття ворожих агентів у різних державних органах; протидія ворожій пропаганді та заборона проросійських партій, а також повернення в державну власність майна і важливих об’єктів інфраструктури.

"Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами. Нагадаю, ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали спрацювати проявитись на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби", - додав Баканов.

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Топ коментарі
+44
Да, да...ми всі помітили ваші справи.
Дякуємо за Херсон.
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19.07.2022 12:15
+42
Жалюгідний.
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19.07.2022 12:14
+38
Ну наслідки цих справ ми вже бачили...
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19.07.2022 12:14
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Жалюгідний.
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19.07.2022 12:14 Відповісти
яке зе шло, такого й призначило
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19.07.2022 12:17 Відповісти
О уже прям таки прости Господи почти ангел Баканов
иди иди скажи спасибо ---что не ушли тебя в робе и кандалах...
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19.07.2022 12:30 Відповісти
в робе он не уйдет ,зеленые своих берегут
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19.07.2022 12:52 Відповісти
....... а що вам дало підстави думати що я жалкую за цим, прости господи, лійтінантам???
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19.07.2022 18:24 Відповісти
" ... Мы занимались ДЕЛАМИ , а не пиаром . ... " Да , только СВОИМИ ДЕЛАМИ !!! . КАК ЮГ ПРОСРАЛИ ? !!! ? КАК " вагнеровцев " , КАК страна оказалась БЕЗ ОРУЖИЯ , КАК и т.д. и т.п. Лейтенант НЕ СЛУЖИВШИЙ даже в армии , проф. НЕ ПРИГОДНЫЙ ,зато СОСЕД !!! ( дальше СПЛОШНОЙ МАТ )
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19.07.2022 13:16 Відповісти
дрочили без упину
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19.07.2022 13:32 Відповісти
Ну наслідки цих справ ми вже бачили...
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19.07.2022 12:14 Відповісти
Да, да...ми всі помітили ваші справи.
Дякуємо за Херсон.
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19.07.2022 12:15 Відповісти
У вас на руках кров і вона розмовами не змивається...
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19.07.2022 12:28 Відповісти
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19.07.2022 12:15 Відповісти
Лайки вам за мовчання ставлять чи за стаж на цензорі?
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19.07.2022 13:02 Відповісти
Так, мілєйший, діставай компромат на дерьмаків, тарарових, падаляків, кірілав тімашенкав і вперед, а то ці полумєри і диспозиції для торгу з зелупою якось підзаїпали
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19.07.2022 12:15 Відповісти
Який компромат? Блазень просто рятував свого товариша та спільника в крадівництві грошей українців в особливо великих розмірах.
Тепер Баканов поїде в Лондон, до своїх грошей в халупку на Бейкер Стріт.
Шифер мабуть вже там. Будуть чекати Зеленського та Ермака.
А Беня Татаров та Венедіктова з зеленими дурнями в Раді підкуть за цапів-відбувайлів.
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19.07.2022 12:30 Відповісти
іди *****!
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19.07.2022 12:15 Відповісти
Херсон Маріуполь, Буча.....це результат недороботи СБУ. Це саме головне, а не слова людини випадково назначеної . Тільки відео і було реальними чи змонтованими.
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19.07.2022 12:16 Відповісти
Це якраз результат їхньої ... РОБОТИ!!!!
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19.07.2022 12:34 Відповісти
за кордоном???
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19.07.2022 12:18 Відповісти
іменний бакланівський жетон забув показати, кцпюра
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19.07.2022 12:19 Відповісти
Хоч до старлєя дослужився.
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19.07.2022 12:21 Відповісти
ща заплачу, таваріщ лінтінант!
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19.07.2022 12:21 Відповісти
Ми всі бачили, якими саме справами ви займалися, суки. Топили Порошенка, пройобували південь. А, ну і ще підарського чубчика навощували. Работнічкі *****. Жалюгідне непрофесійне чмо, таке саме, як і вся інша зекоманда нових (старих) ліц.
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19.07.2022 12:21 Відповісти
СБУ тоже не верила, что путлер нападет. Задача СБУ знать заранее и подготовиться к обороне. Этого ничего не было сделано, потому, что там половина шпионов парашенских...
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19.07.2022 12:22 Відповісти
яке кончєне
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19.07.2022 12:22 Відповісти
"що ж ти фраєр здав назад?"
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19.07.2022 12:22 Відповісти
Плач Єремії
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19.07.2022 12:22 Відповісти
а кришування спирту і контробанди всих видів аж пуп надірвали
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19.07.2022 12:23 Відповісти
Заскиглила тварина побита!)))
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19.07.2022 12:24 Відповісти
"Ми займалися справами..."
"Я працював. Я підтримував страусів."(С)
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19.07.2022 12:24 Відповісти
"....Что в этом плохого?"(с)
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19.07.2022 12:28 Відповісти
от вірю та все- здача херсонської та південої частини запоріжської області дійсно корисна справа для рашки-
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19.07.2022 12:25 Відповісти
мутим муточки, пилим денюжку
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19.07.2022 12:25 Відповісти

Баканов звернувся до українців:
Ми займалися справами, а не піаром:
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19.07.2022 12:26 Відповісти
А якщо врахувати, що Крим був окупований ще до того, як Порошенко став президентом, то навіть менше 7%.
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19.07.2022 12:48 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/rada-uvolila-bakanova-s-doljnosti-glavy-sbu Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

Проголосували 265 всього.
Склалася коаліція з слуг уродів наркомана (203голоси дали), матьківщини ЗаМайбахбені, Довіри і Платформа за опезеже
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19.07.2022 12:26 Відповісти
Ванька "зробили крайнім"
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19.07.2022 13:19 Відповісти
Клоун, иди уже нахер. За тобой уже нары соскучились !
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19.07.2022 12:29 Відповісти
А що ж твоя така ефективна служба не розкрила ворогів, які сидять, наприклад, в ОП?
А чи розслідувала служба діяльність і бездіяльність на користь ворога свого друга дитинства?
І чи вистачить мужності назвати ворогів, які працюють в державних органах?
А хто дав розпорядження здати Південь? А з Харковом що то було?
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19.07.2022 12:30 Відповісти
Знаем мы ваши "дела", гниды *************...
Теперь пора облаву сделать в Свято-Бакановсокм монастыре, повязать кураторов тепленьких...
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19.07.2022 12:32 Відповісти
покидьок
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19.07.2022 12:33 Відповісти
Немає вже в нас СБУ, вороги в клоунському вбранні зробили свою справу.
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19.07.2022 12:34 Відповісти
Ви (зелені гниди) займалися ху@ньою.
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19.07.2022 12:43 Відповісти
і куди воно тепер??
у Лондон к шиферу
чи до Колі-как-лети у Париж??
а може на фронт кровю позор смити..
А простіше у Сербію,а звітти до патрушева
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19.07.2022 12:46 Відповісти
https://ibb.co/4M84J7x
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19.07.2022 12:54 Відповісти
сутулий і клишоногий боягуз, тряпка об якого усі витирали ноги, резулитат його роботи "0"
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19.07.2022 12:54 Відповісти
95-й квартал, кризис жанра.
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19.07.2022 13:01 Відповісти
бездар
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19.07.2022 13:08 Відповісти
відкриття кримінальних справ, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій; Джерело:

спалився, що СБУ тупо використовувалося для політичних репресій
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19.07.2022 13:12 Відповісти
Шо ты,шо ты,чучело 2 месяца где было?Нахрен,забыть этого зелёного родственника.
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19.07.2022 13:24 Відповісти
Ваще пох на выссеры Баканова. Важно понимать вот что:
1. За полный развал и коррупцию в СБУ Баканов не сядет, а поедет в Лондон тратить свои "честно заработанные" миллионы $
2. На его место будет назначен "Баканов № 2"
3. Пока Зеленский президент - в стране не поменяется ничего. А самое страшное, что пока он президент - войну не выиграть.
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19.07.2022 13:25 Відповісти
Цікаво, тут хтось вірить цьому екс-керівникові Зе-шапіто "Квартал-95"? Він навіть свою клоунську зачіску на державній посаді не захотів змінювати.

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19.07.2022 13:46 Відповісти
у цього з шапіто один парикмахер з абхазькою абізянкою?
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19.07.2022 18:27 Відповісти
Какими?личными?
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19.07.2022 13:56 Відповісти
Баканов звернувся до українців: Ми займалися справами, а не піаром Джерело:
Ти займався справами які доручило тобі ФСБ, це вже всі зрозуміли в Україні
В принципі як і вся Зе влада працювала і працює в кооперації з кремлем через
дЄрмака, Демченка та інших.
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19.07.2022 14:01 Відповісти
А валюту ,которую вез через границу ,бывший зам Наумов ,это тоже вы занимались делами.Теперь понятно какими
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19.07.2022 14:02 Відповісти
Дядя, ти далбайоб чи цинік ?
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19.07.2022 14:56 Відповісти
К чему пустые не нужные слова!! Выгнали !!Значит не справился !!Вот и весь хер!! Лично я очень доволен!! Не хрен безграмотных тупиц ставить на такие ответственные госпосты!! Даже если ты друг президента!! наверное наворовал не мало??? Хватит!!
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19.07.2022 15:24 Відповісти
Билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовных производств, какими делами ты с малоПИД...роским, бениным Нарко-Дегенератом, Елдаком и верещюк занимались знает вся Украина сдача Херсона ваших рук дело, крышевание таможни, янтарь, спирт, аваковские схемы, дело чауса, портнов и т.д хватит не на одно пожизненное....
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19.07.2022 15:39 Відповісти
що ти брешеш, чмо ? якими справами?

в першi ж днi вiйни ти зникло разом з Наумовим, тебе було не видно, не чути.
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19.07.2022 17:03 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU Михаил Тихонов

Джон Сміт

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
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19.07.2022 17:08 Відповісти
----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
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19.07.2022 17:10 Відповісти
Судячи з результатів тієї роботи, що робив Баканов, йому треба було звертатися до росіян з такою промовою, а не до нас. І взагалі, такого керівника треба судити за результат його праці, а не звільняти з роботи.
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19.07.2022 20:26 Відповісти
Іди вже, чудо горохове і чекай мовчки свого судного дня.
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19.07.2022 22:34 Відповісти
 
 