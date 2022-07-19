Баканов звернувся до українців: Ми займалися справами, а не піаром

19 липня Іван Баканов звернувся до працівників Служби безпеки, громадян та розповів про свою діяльність на посаді голови СБУ.

Про це повідомляють на сторінці СБУ, передає Цензор. НЕТ.

За його словами, здобутків на посаді голови Служби безпеки України та результатів роботи структури є чимало.

"З першого дня в Службі я сповідував інший принцип – реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі. Бо результат – самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок. Політичних інтриг та інших передумов. Тим більше у такій надчутливій сфері, як державна безпека.СБУ – не політична структура, а її Голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки", - наголосив Баканов.

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Крім того, він виділив найрезонансніші справи, які розслідувала СБУ за роки його каденції. Серед них: затримання та оголошення підозри куму Путіна - Медведчуку; відкриття кримінальних справ, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій; масові викриття ворожих агентів у різних державних органах; протидія ворожій пропаганді та заборона проросійських партій, а також повернення в державну власність майна і важливих об’єктів інфраструктури.

"Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами. Нагадаю, ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали спрацювати проявитись на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби", - додав Баканов.

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