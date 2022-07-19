Баканов обратился к украинцам: Мы занимались делами, а не пиаром

19 июля Иван Баканов обратился к работникам Службы безопасности, гражданам и рассказал о своей деятельности в должности главы СБУ.

Об этом сообщают на странице СБУ, передает Цензор. НЕТ.

По его словам, достижений в должности главы Службы безопасности Украины и результатов работы структуры немало.

"С первого дня в Службе я исповедовал другой принцип – реальные дела не нуждаются в словесной помощи. Особенно в спецслужбе. Ибо результат – самодостаточная величина, не зависящая от каких-либо субъективных оценок. Политические интриги и другие предпосылки. Тем более в такой сверхчувствительной сфере, как государственная безопасность. СБУ – не политическая структура, а председатель – не политик. Мы занимались делами, а не пиаром. Строили максимально прозрачные отношения с обществом, которое немало знает о достижениях Службы за последние 3 года", - подчеркнул Баканов.

Читайте: Мы следим за кадровыми перестановками в украинских властях, - Госдеп США об отстранении Баканова и Венедиктовой

Кроме того, он выделил самые резонансные дела, расследованные СБУ за годы его каденции. Среди них: задержание и объявление подозрения куму Путина – Медведчуку; открытие уголовных дел, где фигурируют топ-политики и лидеры парламентских фракций; массовые разоблачения вражеских агентов в разных государственных органах; противодействие враждебной пропаганде и запрет пророссийских партий, а также возвращение в государственную собственность имущества и важных объектов инфраструктуры.

"Были и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно. В то же время следует помнить – сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами. Напомню, враг стремился захватить Киев и страну за три дня. И серьезную ставку делал на собственные агентурные сети, которые должны были сработать проявиться в начале полномасштабного вторжения. Но в этот самый кризисный момент вражеские агенты не сработали – СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации. И это тоже один из результатов, свидетельствующий об уровне работы спецслужбы", - добавил Баканов.

Также читайте: Зеленский предложил Раде уволить Баканова - зарегистрирован соответствующий законопроект