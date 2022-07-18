Зеленский предложил Раде уволить Баканова - зарегистрирован соответствующий законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Как информирует Цензор.НЕТ, в Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.
Проект Постановления об увольнении Баканова И.Г. с должности Председателя Службы безопасности Украины зарегистрирован под №7564 от 18.07.2022
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Він буде всіма керувати.
А як же з твердженням преЗе!дента, що «баканов - розум, совість і честь нашого часу», при його призначенні?
Я сподіваюсь , герой який це зробить з'явиться😠
Я думаю, все эта шумиха по Бенядиктовой и БыКанове - операция по спасению рядового Райана, то-есть отвлекающий финт ушами найвелычнишого по отвлечению внимания от бубочкиного бойфренда Дерьмака.
Если сразу не разберешь плох он или хорош....(с)
Хочеш приймати участь у виборах - доведи, що ти здатний на такий мінімум. І ще: виборець - або офіційно працюючий, або пенсіонер обмеженого віку (до 65 чи 70).
Порох не подобався, незважаючи на всі його титанічні досягнення для України, а актор з
ТБ екрану сподобався, оце і вся фішка.
Кацапська агентура в ОП, і прокацапська на місцях, в Раді зашкалює.
"Составітєль" розтрільних списків патріотів України для російськиї
військових у Бучі, Ірпені нєкій Портнов :
евакуації з Бучі щоб вони дочекались кацапів які їх будуть катувати і розтрілювати,
звісно не всіх, а тих хто є в розтрільних списках Портнова -