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ВР (14812) Баканов Іван (328)

Зеленський запропонував Раді звільнити Баканова - зареєстрований відповідний законопроєкт

иван,баканов

Президент України Володимир Зеленський вніс в Верховну раду законопроект про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Раді зареєстрований відповідний законопроект.

Проект Постанови про звільнення Баканова І.Г. з посади Голови Служби безпеки України зареєстрований за  №7564 від 18.07.2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про звільнення Венедіктової та Баканова поки не йдеться, їх просто відсторонили, - ОП

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Топ коментарі
+42
А Єрмака не запропонував?
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18.07.2022 19:16
+42
Симоненко, якого пропонують замість Венедиктової, ще та сволота. Проштампований зрадник і негідник, який шив справу багатьом патріотам, зокрема по справі Шеремета, підписав підозру Порошенку.Має співвласність з біглим ригіаналом.
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18.07.2022 19:18
+29
Сімоненко , це дружбан Портнова і Татарова , а значить фсбшний кротяра 😠
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18.07.2022 19:30
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А Єрмака не запропонував?
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18.07.2022 19:16 Відповісти
Не на часі ☝️🤔🤔🤣
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18.07.2022 19:18 Відповісти
На часі групі рішучих військових заарештувати купку зрадників та злочинців,дермака,татарова і бзде,народ підтримає.
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18.07.2022 19:23 Відповісти
Військові не здатні на це у діючій рабовласницькій сталінській системі військового управління, яка існує в Україні. Як кажуть, шаг влево шаг право прижок на месте, навіть відмова йти під обстріл без обмундирування і необхідної зброї - кримінальна справа.
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18.07.2022 22:00 Відповісти
Наразі, ворог біля Миколаєва, Одеси і Харкова... Ти не знав?
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18.07.2022 23:07 Відповісти
або на себе..за станом здоров'я
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18.07.2022 19:18 Відповісти
Ця банка з пауками ,чи клітка з крисами.. перегризуться
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18.07.2022 19:21 Відповісти
Запропонували.
Він буде всіма керувати.
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18.07.2022 19:23 Відповісти
та це сам єрмак запропонував Раді звільнити Баканова і бенедіктову.. ссанич потім дав відмашку
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18.07.2022 20:38 Відповісти
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18.07.2022 22:07 Відповісти
Какой же ты долгий.....
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18.07.2022 19:18 Відповісти
Так і залишився літінантом. Не дослужився і до старшОго.
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18.07.2022 19:18 Відповісти
На днюху дадуть генерала.
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18.07.2022 19:33 Відповісти
и паспорт на новую фамилию Кацман
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18.07.2022 19:51 Відповісти
Симоненко, якого пропонують замість Венедиктової, ще та сволота. Проштампований зрадник і негідник, який шив справу багатьом патріотам, зокрема по справі Шеремета, підписав підозру Порошенку.Має співвласність з біглим ригіаналом.
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18.07.2022 19:18 Відповісти
Сімоненко , це дружбан Портнова і Татарова , а значить фсбшний кротяра 😠
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18.07.2022 19:30 Відповісти
А його пропонують? Він, за формальною ознакою, як перший заступник, став в.о. - ось і все.
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18.07.2022 20:46 Відповісти
А Татарова.Ермака?
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18.07.2022 19:20 Відповісти
Tа ви що ,хто ж звільняє кураторів.
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18.07.2022 20:06 Відповісти
вони самі себе не звільнять...
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18.07.2022 20:40 Відповісти
Що так швидко здійснив службове розслідування?
А як же з твердженням преЗе!дента, що «баканов - розум, совість і честь нашого часу», при його призначенні?
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18.07.2022 19:24 Відповісти
якщо не баканов, то хто тоді піде: єрмак, як того бажають в сша? той сам себе не звільнить..
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18.07.2022 20:43 Відповісти
сиквел "Спасение лейтенанта Баканова", студия "Зеллевуд".
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18.07.2022 19:26 Відповісти
Кривий Голівуд 69
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18.07.2022 19:27 Відповісти
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18.07.2022 21:50 Відповісти
Щось в лісі здохло , бо павуки в банці , заметушились
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18.07.2022 19:27 Відповісти
америка крошить почала на єрмака.. когось требуло турнути, та ще й з вигодою для себе(єрмак, татаров, портнов)...
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18.07.2022 20:46 Відповісти
І відправити за кордон як 95й квартал?
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18.07.2022 19:30 Відповісти
Ну всё. Теперь зеленский может вобще расслабить булки, заниматься любимыми видосиками и обнюхаться до глюков. Государственными делами теперь у нас будут заниматься Елдак с Татаровым (встречайте новых миллиардеров). Так шо ,,Да здравствует президент Елдак и его и.о. Татаров" (кто против них - вам же хуже). Это какой-то пи***дец
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18.07.2022 19:35 Відповісти
Ви праві на сто процентів , тепер в Україні повна узурпація влади паном Єрмаком , з цим і поздоровляю 73%, а ось що нормальним людям робити хто підкаже?
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18.07.2022 20:10 Відповісти
Тобто Вам з америки здавалось що до тепер баканов чимось заважав Єрмаку ?
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18.07.2022 21:28 Відповісти
Всіх покидьків потрібно по тихому ліквідовувати, які засіли на Банковій !!

Я сподіваюсь , герой який це зробить з'явиться😠
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18.07.2022 19:35 Відповісти
Хоч причини звільнення в цьому поданні (та й в проекті постанови ВР) не називаються...); але літінант ваня навіть звітувати перед Радою "о_проделаной" не збирається. Зняття, скоріш за все, буде заочним.
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18.07.2022 19:37 Відповісти
150 слуг не того народу протягнуть повістку дня,а для звільнення 220 знайдуть. Заслухати повинні, але кого це хвилює.
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18.07.2022 20:52 Відповісти
Ой, а шо случілось?
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18.07.2022 19:38 Відповісти
Зелена шмаркля такі відчуває що ваш воно зрадник разом з дермаком, баклановим, обригстовичем і рештою зеленого лайна
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18.07.2022 19:38 Відповісти
Меня терзают смутные сомненья...(С).

Я думаю, все эта шумиха по Бенядиктовой и БыКанове - операция по спасению рядового Райана, то-есть отвлекающий финт ушами найвелычнишого по отвлечению внимания от бубочкиного бойфренда Дерьмака.
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18.07.2022 19:41 Відповісти
однозначно
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18.07.2022 23:04 Відповісти
Цирк продовжується
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18.07.2022 19:43 Відповісти
Виводить Кореша з під ударуюДобре,якщо тільки сядете всі,але маю великі сумніви,що їх чекає доля Муссоліні. Шмаркля-народний херой,рятівник країни? новий анекдот?
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18.07.2022 19:45 Відповісти
слишком легко решили отделаться. Дайте ему выехать заграницу как с Наумовым, и не передать ничего в интерпол
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18.07.2022 19:47 Відповісти
Зе відкомандирує свого ліпшого дружбана Баканова , послом в Китай !
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18.07.2022 19:54 Відповісти
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так.
Если сразу не разберешь плох он или хорош....(с)
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18.07.2022 19:50 Відповісти
шура Вы поезжайте в Киев и спросите кем был Зеленский до революции, я его видел на углу Крещатика и Прорезной,он играл хером на балалайке, а сейчас он гарант неприкосновенности задницы Ермака.
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18.07.2022 20:09 Відповісти
В вас такє добре почуття гумору.
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18.07.2022 20:13 Відповісти
Пане Зеленський,тобі ж не про крота баканова і не про крота венедіктову,а про крота єрмака і крота татарова в усі барабани б'ють.Давай не соромся,зроби те,що вимагають поки не пізно.Бо якщо за справу візьмуться кредитори,то сидіти прийдеться не в Україні,а десь в Гуантанамо.
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18.07.2022 20:14 Відповісти
Керівник САП, якого раптом вимагає терміново призначити Зеленський, тепер точно не може бути призначений, бо для цього потрібен Генпрокурор, а не в.о. генпрокурора( А вразі призначення суди скасовуватимуть його повноваження в конкретних справах
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18.07.2022 20:22 Відповісти
Прокурор заяву не написала,хоче звітувати, а засідання в процесі сценарія.
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18.07.2022 20:53 Відповісти
Ці покидьки довели країну до руйнації і тисячних безневинних жертв. Після перемоги всі повинні піти під трибунал, разом з Бенею, яких провернув схему посадки Клована в президентське крісло.
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18.07.2022 20:35 Відповісти
Тепер лейтенанту Баканову, якого не можна по закону звільнити під час воєного стану з військової служби, хіба що за рішенням суду, якщо там, наприклад скоєно злочин, треба шукати посаду на передовій?
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18.07.2022 20:40 Відповісти
знову зелена сцянина у вічі українців
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18.07.2022 20:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
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18.07.2022 21:11 Відповісти
Що не кажи, а Зе запам'ятається як недолугим, слабохарактерним, маріонеткою. Який по вуха погруз у корупції, брехав своїм виборцям від самого початку, роззброїв країну під гаслом "нужно просто пересать стрелять", закатав в асфальт оборону країни, знищив судову реформу, спаскудив медичну. І це все лише за 2 роки! Але ж це Ви його обирали, чи не так? То ж щоб якісно обирати кандидата а не кількісно, потрібно щось змінити, бо інакше полчища гречкозапроданців та алкашні все одно перемножать на "0" голоса здорового глузду. Стрибок у цьому плані можна зробити якщо вввети поняття "вага голосу", яка залежитиме від освіченності виборця. Технічно це вже можливо зробити. "ЗНО" для кандидата у президенти теж було би доречно, але воно не проявить його корупційні чи патріотичні , або організаційні якості тільки освітні. Це якщо коротко.
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18.07.2022 21:19 Відповісти
я вже не раз пропонував як критерій освіченості наявність водійських прав. Це ще й певний запобіжник від зловживання наркотиками чи алкоголем. Відповідальність медичних експертів повинна бути.
Хочеш приймати участь у виборах - доведи, що ти здатний на такий мінімум. І ще: виборець - або офіційно працюючий, або пенсіонер обмеженого віку (до 65 чи 70).
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18.07.2022 21:37 Відповісти
Вибирати і бути обраним має той, хто платить податки! Крапка!
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18.07.2022 22:16 Відповісти
Поки Українці будуть мислити емоціями, а не розумом, доти гарно жити ми не почнемо.
Порох не подобався, незважаючи на всі його титанічні досягнення для України, а актор з
ТБ екрану сподобався, оце і вся фішка.
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18.07.2022 22:25 Відповісти
Мабуть бакланов написав заяву в ВСУ взводним
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18.07.2022 22:01 Відповісти
Запізно пити Боржомі коли нирки відмовляють ....
Кацапська агентура в ОП, і прокацапська на місцях, в Раді зашкалює.
"Составітєль" розтрільних списків патріотів України для російськиї
військових у Бучі, Ірпені нєкій Портнов :
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18.07.2022 22:17 Відповісти
Подруга Портнова зі слуг Коломойщі Василевська Смаглюк відмовляла людей від
евакуації з Бучі щоб вони дочекались кацапів які їх будуть катувати і розтрілювати,
звісно не всіх, а тих хто є в розтрільних списках Портнова -
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18.07.2022 22:22 Відповісти
 
 