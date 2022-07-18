Зеленський запропонував Раді звільнити Баканова - зареєстрований відповідний законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський вніс в Верховну раду законопроект про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Раді зареєстрований відповідний законопроект.

Проект Постанови про звільнення Баканова І.Г. з посади Голови Служби безпеки України зареєстрований за №7564 від 18.07.2022

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