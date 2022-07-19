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ВР (14812) звільнення (2623) Баканов Іван (328) Железняк Ярослав (533)

Профільний комітет Ради підтримав звільнення Баканова, - нардеп Железняк

баканов

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав подання президента Зеленського про звільнення очільника Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І.Баканова з посади Голови СБУ. 8 за та 3 утримались. Звіту не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.

В ОП заявили, що після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова мова про їхнє звільнення поки що не йде.

Пізніше Зеленський вніс в Верховну раду законопроект про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Читайте: Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

Автор: 
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Топ коментарі
+7
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19.07.2022 10:38
+4
ооо, та знайдуть ще більш слухняніших та безпринципніших. Аби бабло...
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19.07.2022 10:42
+3
стане ось це…
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19.07.2022 10:37
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А хто ж тепер Порошенка садити буде? Ні бєнядіктової, ні цього клоуна…
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19.07.2022 10:32 Відповісти
ооо, та знайдуть ще більш слухняніших та безпринципніших. Аби бабло...
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19.07.2022 10:42 Відповісти
Ті, яких татров їх замами призначив. Ті, які підписували папірці, об які і 200% бенЯдіктова не захотіла маратися.
Органи влади зливають *****.
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19.07.2022 10:51 Відповісти
Міняють шило на мило. Театральне дійство.
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19.07.2022 10:34 Відповісти
ИМ тут "зеленые" схитрили. Уволили без отчета. Но и так понятно, что лейтенант Бакланов был проф. непригоден. И это еще в лучшем случае
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19.07.2022 10:34 Відповісти
стане ось це…
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19.07.2022 10:37 Відповісти
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19.07.2022 10:38 Відповісти
Может их всех разогнать надо. Наглые, циничные. С прямыми задачами не справились. Полная пере аттестация и детектор лжи нужны
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19.07.2022 10:43 Відповісти
Шуткуєте? Це ж зелене болото.
Вони, звично, жертвують дрібнотою, щоб відволікти увагу, та прикрити факти державної зради татаровим-єрмаком, а відповідно і Боневтіком.
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19.07.2022 10:56 Відповісти
А хто ж тепер чєртєй буде ловити?
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19.07.2022 10:48 Відповісти
Випадкова людина від випадкового друга.
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19.07.2022 10:56 Відповісти
звіту не було ВР
зате кожен місяць звітував-єрмакові-патрушеву..
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19.07.2022 11:20 Відповісти
Зеля заявив, що Баканов відсторонений на час слідства. Все? За один день слідство завершене? Якщо "чистий", то навіщо звільняти? А якщо ні, то де наслідки?
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19.07.2022 11:39 Відповісти
... та рекомедував до призначення головою СБУ Євгена Кошового.
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19.07.2022 11:55 Відповісти
 
 