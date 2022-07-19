Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
Верховная Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы Службы Безопасности Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным", - отметил он.
"За" проголосовали - 265 нардепів.
По фракциям:
СН-203;
ЕС- 0;
Батькивщина - 11;
Платформа за жизнь и мир- 2;
За будущее - 12;
Голос - 0;
Доверие - 17;
Восстановление Украины - 11;
Внефракционные - 9.
Напомним, ранее Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.
В ОП заявили, что после отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речи об их увольнении пока не идет.
Позже Зеленский внес в Верховную раду законопроект об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Пожалуйста, подождите...
До речі, схоже, що літінант Ваня на голосування взагалі не прийшов; тому і слухати не було кого. За що голосувати?
Буде ще той цирк, коли США почнуть підозрювати баканова.
Чонгар, "вагнер", Херсон..... що? все? гуляй вася?
І дехто каже що це в нього непогано виходить. Сам не могу підтвердити бо від одного його гундосного голосу мене починає нудити.
КарлсонТатаров ,який живе на дахуБанковій.
Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.
1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.
В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.
2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.
3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.
4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.
Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.
6.
Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).
7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.
24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.
Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.
----------Розстрільні списки.--------
1.
Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.
Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:
"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".
Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."
2.
За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.
"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.
3. Зеленський не робить нічого.
Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":
"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".
4.
За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".
5.
24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:
- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.
"Ми відносимося спокійно"(с).
Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".
6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).
7.
Хто складав ці розстрільні списки?
Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:
"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.
Планируем составить подробную картотеку.
Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.
Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "
"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)
8.
"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:
"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)
9.
Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.
10.
Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.
11.
Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.
Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.
12.
«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.
Тепер докази є, а Портнов утік.
----------Кадрова політика.----------
1. Генерал Наумов
"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."
"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."
Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.
Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.
14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
1 квітня 2022 року - позбавляє:
"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
2. Генерал Криворучко.
В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.
"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
24 серпня 2021 року
"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
31 березня 2022 року
"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."
3. Садохін.
керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.
Феєрія.
4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.
Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
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В
Так какого хера эти доходяги из ЕС и имбицилы Железняки из Голоса не голосовали за увольнение Бакланова?
Не поспішайте. Все ж таки в краіні є напрацьовані традиціі: Кравченко, Кирпа - самогубство двома пострілами.