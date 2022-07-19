Рада уволила Баканова с поста главы СБУ

Верховная Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы Службы Безопасности Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным", - отметил он.

"За" проголосовали - 265 нардепів.

По фракциям:



СН-203;

ЕС- 0;

Батькивщина - 11;

Платформа за жизнь и мир- 2;

За будущее - 12;

Голос - 0;

Доверие - 17;

Восстановление Украины - 11;

Внефракционные - 9.

Напомним, ранее Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

В ОП заявили, что после отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речи об их увольнении пока не идет.

Позже Зеленский внес в Верховную раду законопроект об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

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