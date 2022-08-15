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Дрон-камикадзе уничтожил башню связи оккупантов в Белгородской области. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили башню связи в Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях. При атаке на телекоммуникационную башню воины применили дрон-камикадзе.

Также смотрите: Результат удара ВСУ по базе "вагнеровцев" в Попасной. ВИДЕО+ФОТО

россия (96216) связь (322) уничтожение (7273) коммуникация (34)


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Топ комментарии
+54
устала
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15.08.2022 12:28 Ответить
+44
Слава ЗСУ!
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15.08.2022 12:29 Ответить
+35
Она просто устала стоять, от такой херни что она ретранслирует - сложно не устать
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15.08.2022 12:38 Ответить
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устала
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15.08.2022 12:28 Ответить
Вежапад.
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15.08.2022 13:09 Ответить
дрон її довго уламував
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15.08.2022 14:16 Ответить
та ладно! 7 секунд это долго?
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15.08.2022 21:30 Ответить
ой... а хто ж это сделел? ))))
(молодці... ну ті... яки це зробили)
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15.08.2022 12:28 Ответить
Філігранна робота!
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15.08.2022 15:38 Ответить
Філігранна була б якщо вежа впала на іншу сторону - на шафки з обладнанням. А так - чотири з плюсом.
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16.08.2022 17:50 Ответить
біг був москаль з поломанов ногов в білгородськів области
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15.08.2022 12:29 Ответить
Слава ЗСУ!
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15.08.2022 12:29 Ответить
Дрончик шкода.
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15.08.2022 12:29 Ответить
Лише не принижуйте наших військових! Не вигадуйте маячню!
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15.08.2022 12:30 Ответить
Що тобі не подобається, бидлоїде?
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15.08.2022 12:44 Ответить
*******?
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16.08.2022 11:53 Ответить
Така легенька бавовна, а воно взяло й впало...
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15.08.2022 12:31 Ответить
Потому и легка, что бавовна!
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15.08.2022 12:49 Ответить
А Тойшоневтік дозволив бити по запаребріку?
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15.08.2022 12:31 Ответить
Ше й як дозволяє , Пятак . Не виходить Зрада , еге ж ?
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15.08.2022 12:36 Ответить
а його питали, а воно щось вирішує?
таки вирішує! дає одобрямс на відосікі)
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15.08.2022 12:43 Ответить
Та місцеві зрадофіли до сих пір не можуть визначитися вирішує щось Боневтік чи ні . Все залежить від того , яке підгрунтя треба придумати для Зради .
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15.08.2022 16:21 Ответить
"до сих пір" - це як?
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15.08.2022 20:22 Ответить
Ну якщо за нього 93 вiдсотки населення - чому б нi ...
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15.08.2022 15:52 Ответить
Скабєєва розповідатиме, що це була гірка на дитячому майданчику...
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15.08.2022 12:31 Ответить
Серйозний камікадзе таку залізяку покласти
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15.08.2022 12:33 Ответить
я вас умоляю. таку конструкцію з допомогою 1 болгарки можна звалити за 5 хвилин
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15.08.2022 13:04 Ответить
Та який там "камікадзе"?!!! Приїхав місцевий Микола на скутері (там теж є наші "симпатики" - тільки мало) Зайшов на територію (вчора питав у зв"язківців - у нас такі самі вишки стоять Там нема охорони - працюють в автоматичному режимі) Примотав до опори брусок тротилу Підпалив шнур і поїхав (один з варіантів - у тротил вставив копійчаний радіодетонатор) Прилетів дрон Передав сигнал на підрив і почав зйомку!
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16.08.2022 07:27 Ответить
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15.08.2022 12:33 Ответить
novaja chastj cyberpunk ?
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15.08.2022 13:00 Ответить
Поки Залужний ******* орків, Резніков зброю *******. Все дуже точно зображено.
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15.08.2022 17:21 Ответить
Она просто устала стоять, от такой херни что она ретранслирует - сложно не устать
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15.08.2022 12:38 Ответить
маленький заряд творить чудеса.
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15.08.2022 12:41 Ответить
була вишка і чомусь вже нема)

хто продовжить куплет?
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15.08.2022 12:45 Ответить
У ВСУ дронов - х...ева тьма!
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15.08.2022 12:48 Ответить
Стояла собі вишка й чомусь уже нема
Щось дивне прилетіло й підірвало шмат лайна.
Дивуються москалики- "Альо, чьо связі нет?"
Так хлопці від "Ленд-Лізу" передали їм "прівєт"...
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15.08.2022 13:01 Ответить
Стояла собі вежа
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15.08.2022 14:58 Ответить
а шо белгород, знову нічого
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15.08.2022 12:47 Ответить
Челендж от опор ЛЭП в Херсонской области подхватила башня связи на украинской Белгородщине!
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15.08.2022 12:47 Ответить
Что надо курить, чтоб такое случилось?????
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15.08.2022 12:50 Ответить
Мне интересно, и радует одновременно другое - где же Анально говнетная супервундер панцыри, с100500, что наши на болотах как в проходном дворе гуляют
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15.08.2022 20:37 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.08.2022 12:50 Ответить
Вибух якийсь зовсім слабенький.
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15.08.2022 12:50 Ответить
Oops!...I did it again
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15.08.2022 12:52 Ответить
На Спаскую башню Кремля похожа.
ВСУ тренируется.
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15.08.2022 12:53 Ответить
Дивився кілька фільмів на Дискавері, як зносять вибухівкою непотрібні конструкції. Різні, від офісних центрів до величезних стадіонів та доменних печей і т.п.. Це ціла наука, як при мінімумі вибухівки повалити конструкцію, щоб можна було вивезти уламки без додаткових подрібнень.
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15.08.2022 12:53 Ответить
Ага. Як башні-близнюки. Жодного будинку не зачепило, як падали. Склалися всередину.
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15.08.2022 21:08 Ответить
а як тепер
салафьов какарєкат буде у Белгороді??
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15.08.2022 12:54 Ответить
nezametil drona - bolshe shozhe na podriv....po lubomu - krasivo
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15.08.2022 12:58 Ответить
Усё - больше не стоит.
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15.08.2022 13:04 Ответить
Хлопок и небольшое задымление, спровоцировавшие отрицательный рост вышки.
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15.08.2022 13:06 Ответить
Стояк обвис!
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15.08.2022 13:09 Ответить
Усталость металла))
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15.08.2022 13:09 Ответить
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15.08.2022 13:10 Ответить
Пізанська башта і то міцніша
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15.08.2022 13:10 Ответить
Напевне підірвпли диверсійною міною- за совка таких тьма була. Там замість тротилу пластид з добавками і різні підривачі, від узргм до радіо, зараз електроніка з цифрою. Був такий пояс ( розгрузка) диверсанта, ці міни мали спец.вушка, петлі - мож було кілька мін наслити на пояс, пояс зняти і обвязати якусь опору, навіть мостову
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15.08.2022 13:14 Ответить
Дрона камікадзе я не помітив, але впевнений, що там пройшла людина невидимка.
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15.08.2022 13:14 Ответить
Или шаровая молния
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15.08.2022 13:22 Ответить
Так - я теж ніякого дрона-камікадзе не завважив - більше схоже на диверсійну роботу.
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15.08.2022 13:28 Ответить
СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ!Почаще чтоб туда летало свинособакам лаптестана...................................
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15.08.2022 13:14 Ответить
Какой ещё дрон?
Вышка сама упала - есть такое понятие, как усталость металла....
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15.08.2022 13:19 Ответить
Як кажуть китайці... "Якщо довго сидіти на березі, то можна побачити як у ворога впаде вежа зв'язку".
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15.08.2022 21:09 Ответить
Символiчно, - як колос на глинянних ногах.
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15.08.2022 13:20 Ответить
Як шия жирафа.
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15.08.2022 17:06 Ответить
Це як у Стругацьких в «Населеному острові»: знищення «балістичної вежі»!
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15.08.2022 13:23 Ответить
не было там никакого дрона. Это промышленный направленный взрыв.
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15.08.2022 13:27 Ответить
Такие дроны должны уничтожать склады боеприпасов в Сибири и так далее
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15.08.2022 13:28 Ответить
Видно подрыв. Дрона-камикадзе не видно
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15.08.2022 13:41 Ответить
Все зрозуміло🤔 Не зрозуміло одне, який сенс було валити цю вежу, чи не краще було заїбошити по складу ПММ, або ж позиції Іскандерів, вежа не є приорітетною ціллю підрозділів спецпризначення, а от потенційні носії ядерної зброї, на зразок Іскандера, якраз саме те. Щось не вельми ******* від цієї інформації... сам собі думаю... *** 😝😝😝😝😝😜🤪
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15.08.2022 13:49 Ответить
Це вежа зв'язку.
Військові знають, що в приоритеті.
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15.08.2022 14:03 Ответить
Не тупі Павлік, через вишку йшов звязок зі всієй групіровкой кацапських військ на півночі і сході України.
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15.08.2022 14:28 Ответить
Надеюсь там парочка наблюдателей сидела...
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15.08.2022 14:02 Ответить
Звязок це нервова система ЗС. Одного нервово вузла(звязку) в армії засраші не стало.
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15.08.2022 14:08 Ответить
Бигла Мышка, мымо тышком. Хвотыком зачэпыла и вышку звалила. Кацап заплаче, колы такэ побачэ. Будэ кацап стынать и Мишку проклынать.
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15.08.2022 14:22 Ответить
Красєво лєгла
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15.08.2022 14:27 Ответить
Нехай кацапи тепер голубів для зв*язку використовують.
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15.08.2022 14:52 Ответить
чиста робота
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15.08.2022 14:58 Ответить
Вежа Останкіно - приготуватися!
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15.08.2022 14:59 Ответить
Чи падати,десь 10сек думала зараза.
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15.08.2022 15:28 Ответить
Якщо між словами "в Білгородській" вставити слово "окупованій", то сенс заголовку стане ще точнішим та правильним.
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15.08.2022 15:48 Ответить
Хтось запалив цигарку .... Це життя )))
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15.08.2022 15:53 Ответить
Нехай щастить!
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15.08.2022 16:07 Ответить
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15.08.2022 16:34 Ответить
🏆💪
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15.08.2022 19:01 Ответить
Она устала от времени.
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15.08.2022 21:52 Ответить
)))
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15.08.2022 23:39 Ответить
А чьо там в Вароніже?
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16.08.2022 11:56 Ответить
 
 