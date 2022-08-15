Дрон-камикадзе уничтожил башню связи оккупантов в Белгородской области. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили башню связи в Белгородской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях. При атаке на телекоммуникационную башню воины применили дрон-камикадзе.
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+54 Стас Петров #423214
показать весь комментарий15.08.2022 12:28 Ответить Ссылка
+44 Николай Мотрук #528819
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+35 wittmann1980
показать весь комментарий15.08.2022 12:38 Ответить Ссылка
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(молодці... ну ті... яки це зробили)
таки вирішує! дає одобрямс на відосікі)
хто продовжить куплет?
Щось дивне прилетіло й підірвало шмат лайна.
Дивуються москалики- "Альо, чьо связі нет?"
Так хлопці від "Ленд-Лізу" передали їм "прівєт"...
ВСУ тренируется.
салафьов какарєкат буде у Белгороді??
Вышка сама упала - есть такое понятие, как усталость металла....
Військові знають, що в приоритеті.