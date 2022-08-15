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Дрон-камікадзе знищує вежу зв’язку окупантів в Білгородській області. ВIДЕО

Українські воїни знищили вежу зв’язку в Білгородській області Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували в соцмережах. Для атаки на телекомунікаційну вежу воїни застосували дрон-камікадзе.

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росія (66104) зв’язок (398) знищення (7586) комунікація (28)


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Топ коментарі
+54
устала
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15.08.2022 12:28 Відповісти
+44
Слава ЗСУ!
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15.08.2022 12:29 Відповісти
+35
Она просто устала стоять, от такой херни что она ретранслирует - сложно не устать
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15.08.2022 12:38 Відповісти
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устала
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15.08.2022 12:28 Відповісти
Вежапад.
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15.08.2022 13:09 Відповісти
дрон її довго уламував
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15.08.2022 14:16 Відповісти
та ладно! 7 секунд это долго?
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15.08.2022 21:30 Відповісти
ой... а хто ж это сделел? ))))
(молодці... ну ті... яки це зробили)
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15.08.2022 12:28 Відповісти
Філігранна робота!
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15.08.2022 15:38 Відповісти
Філігранна була б якщо вежа впала на іншу сторону - на шафки з обладнанням. А так - чотири з плюсом.
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16.08.2022 17:50 Відповісти
біг був москаль з поломанов ногов в білгородськів области
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15.08.2022 12:29 Відповісти
Слава ЗСУ!
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15.08.2022 12:29 Відповісти
Дрончик шкода.
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15.08.2022 12:29 Відповісти
Лише не принижуйте наших військових! Не вигадуйте маячню!
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15.08.2022 12:30 Відповісти
Що тобі не подобається, бидлоїде?
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15.08.2022 12:44 Відповісти
*******?
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16.08.2022 11:53 Відповісти
Така легенька бавовна, а воно взяло й впало...
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15.08.2022 12:31 Відповісти
Потому и легка, что бавовна!
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15.08.2022 12:49 Відповісти
А Тойшоневтік дозволив бити по запаребріку?
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15.08.2022 12:31 Відповісти
Ше й як дозволяє , Пятак . Не виходить Зрада , еге ж ?
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15.08.2022 12:36 Відповісти
а його питали, а воно щось вирішує?
таки вирішує! дає одобрямс на відосікі)
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15.08.2022 12:43 Відповісти
Та місцеві зрадофіли до сих пір не можуть визначитися вирішує щось Боневтік чи ні . Все залежить від того , яке підгрунтя треба придумати для Зради .
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15.08.2022 16:21 Відповісти
"до сих пір" - це як?
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15.08.2022 20:22 Відповісти
Ну якщо за нього 93 вiдсотки населення - чому б нi ...
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15.08.2022 15:52 Відповісти
Скабєєва розповідатиме, що це була гірка на дитячому майданчику...
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15.08.2022 12:31 Відповісти
Серйозний камікадзе таку залізяку покласти
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15.08.2022 12:33 Відповісти
я вас умоляю. таку конструкцію з допомогою 1 болгарки можна звалити за 5 хвилин
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15.08.2022 13:04 Відповісти
Та який там "камікадзе"?!!! Приїхав місцевий Микола на скутері (там теж є наші "симпатики" - тільки мало) Зайшов на територію (вчора питав у зв"язківців - у нас такі самі вишки стоять Там нема охорони - працюють в автоматичному режимі) Примотав до опори брусок тротилу Підпалив шнур і поїхав (один з варіантів - у тротил вставив копійчаний радіодетонатор) Прилетів дрон Передав сигнал на підрив і почав зйомку!
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16.08.2022 07:27 Відповісти
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15.08.2022 12:33 Відповісти
novaja chastj cyberpunk ?
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15.08.2022 13:00 Відповісти
Поки Залужний ******* орків, Резніков зброю *******. Все дуже точно зображено.
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15.08.2022 17:21 Відповісти
Она просто устала стоять, от такой херни что она ретранслирует - сложно не устать
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15.08.2022 12:38 Відповісти
маленький заряд творить чудеса.
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15.08.2022 12:41 Відповісти
була вишка і чомусь вже нема)

хто продовжить куплет?
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15.08.2022 12:45 Відповісти
У ВСУ дронов - х...ева тьма!
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15.08.2022 12:48 Відповісти
Стояла собі вишка й чомусь уже нема
Щось дивне прилетіло й підірвало шмат лайна.
Дивуються москалики- "Альо, чьо связі нет?"
Так хлопці від "Ленд-Лізу" передали їм "прівєт"...
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15.08.2022 13:01 Відповісти
Стояла собі вежа
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15.08.2022 14:58 Відповісти
а шо белгород, знову нічого
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15.08.2022 12:47 Відповісти
Челендж от опор ЛЭП в Херсонской области подхватила башня связи на украинской Белгородщине!
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15.08.2022 12:47 Відповісти
Что надо курить, чтоб такое случилось?????
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15.08.2022 12:50 Відповісти
Мне интересно, и радует одновременно другое - где же Анально говнетная супервундер панцыри, с100500, что наши на болотах как в проходном дворе гуляют
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15.08.2022 20:37 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.08.2022 12:50 Відповісти
Вибух якийсь зовсім слабенький.
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15.08.2022 12:50 Відповісти
Oops!...I did it again
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15.08.2022 12:52 Відповісти
На Спаскую башню Кремля похожа.
ВСУ тренируется.
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15.08.2022 12:53 Відповісти
Дивився кілька фільмів на Дискавері, як зносять вибухівкою непотрібні конструкції. Різні, від офісних центрів до величезних стадіонів та доменних печей і т.п.. Це ціла наука, як при мінімумі вибухівки повалити конструкцію, щоб можна було вивезти уламки без додаткових подрібнень.
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15.08.2022 12:53 Відповісти
Ага. Як башні-близнюки. Жодного будинку не зачепило, як падали. Склалися всередину.
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15.08.2022 21:08 Відповісти
а як тепер
салафьов какарєкат буде у Белгороді??
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15.08.2022 12:54 Відповісти
nezametil drona - bolshe shozhe na podriv....po lubomu - krasivo
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15.08.2022 12:58 Відповісти
Усё - больше не стоит.
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15.08.2022 13:04 Відповісти
Хлопок и небольшое задымление, спровоцировавшие отрицательный рост вышки.
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15.08.2022 13:06 Відповісти
Стояк обвис!
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15.08.2022 13:09 Відповісти
Усталость металла))
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15.08.2022 13:09 Відповісти
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15.08.2022 13:10 Відповісти
Пізанська башта і то міцніша
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15.08.2022 13:10 Відповісти
Напевне підірвпли диверсійною міною- за совка таких тьма була. Там замість тротилу пластид з добавками і різні підривачі, від узргм до радіо, зараз електроніка з цифрою. Був такий пояс ( розгрузка) диверсанта, ці міни мали спец.вушка, петлі - мож було кілька мін наслити на пояс, пояс зняти і обвязати якусь опору, навіть мостову
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15.08.2022 13:14 Відповісти
Дрона камікадзе я не помітив, але впевнений, що там пройшла людина невидимка.
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15.08.2022 13:14 Відповісти
Или шаровая молния
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15.08.2022 13:22 Відповісти
Так - я теж ніякого дрона-камікадзе не завважив - більше схоже на диверсійну роботу.
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15.08.2022 13:28 Відповісти
СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ!Почаще чтоб туда летало свинособакам лаптестана...................................
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15.08.2022 13:14 Відповісти
Какой ещё дрон?
Вышка сама упала - есть такое понятие, как усталость металла....
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15.08.2022 13:19 Відповісти
Як кажуть китайці... "Якщо довго сидіти на березі, то можна побачити як у ворога впаде вежа зв'язку".
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15.08.2022 21:09 Відповісти
Символiчно, - як колос на глинянних ногах.
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15.08.2022 13:20 Відповісти
Як шия жирафа.
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15.08.2022 17:06 Відповісти
Це як у Стругацьких в «Населеному острові»: знищення «балістичної вежі»!
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15.08.2022 13:23 Відповісти
не было там никакого дрона. Это промышленный направленный взрыв.
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15.08.2022 13:27 Відповісти
Такие дроны должны уничтожать склады боеприпасов в Сибири и так далее
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15.08.2022 13:28 Відповісти
Видно подрыв. Дрона-камикадзе не видно
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15.08.2022 13:41 Відповісти
Все зрозуміло🤔 Не зрозуміло одне, який сенс було валити цю вежу, чи не краще було заїбошити по складу ПММ, або ж позиції Іскандерів, вежа не є приорітетною ціллю підрозділів спецпризначення, а от потенційні носії ядерної зброї, на зразок Іскандера, якраз саме те. Щось не вельми ******* від цієї інформації... сам собі думаю... *** 😝😝😝😝😝😜🤪
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15.08.2022 13:49 Відповісти
Це вежа зв'язку.
Військові знають, що в приоритеті.
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15.08.2022 14:03 Відповісти
Не тупі Павлік, через вишку йшов звязок зі всієй групіровкой кацапських військ на півночі і сході України.
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15.08.2022 14:28 Відповісти
Надеюсь там парочка наблюдателей сидела...
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15.08.2022 14:02 Відповісти
Звязок це нервова система ЗС. Одного нервово вузла(звязку) в армії засраші не стало.
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15.08.2022 14:08 Відповісти
Бигла Мышка, мымо тышком. Хвотыком зачэпыла и вышку звалила. Кацап заплаче, колы такэ побачэ. Будэ кацап стынать и Мишку проклынать.
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15.08.2022 14:22 Відповісти
Красєво лєгла
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15.08.2022 14:27 Відповісти
Нехай кацапи тепер голубів для зв*язку використовують.
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15.08.2022 14:52 Відповісти
чиста робота
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15.08.2022 14:58 Відповісти
Вежа Останкіно - приготуватися!
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15.08.2022 14:59 Відповісти
Чи падати,десь 10сек думала зараза.
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15.08.2022 15:28 Відповісти
Якщо між словами "в Білгородській" вставити слово "окупованій", то сенс заголовку стане ще точнішим та правильним.
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15.08.2022 15:48 Відповісти
Хтось запалив цигарку .... Це життя )))
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15.08.2022 15:53 Відповісти
Нехай щастить!
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15.08.2022 16:07 Відповісти
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15.08.2022 16:34 Відповісти
🏆💪
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15.08.2022 19:01 Відповісти
Она устала от времени.
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15.08.2022 21:52 Відповісти
)))
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15.08.2022 23:39 Відповісти
А чьо там в Вароніже?
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16.08.2022 11:56 Відповісти
 
 