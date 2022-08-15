Дрон-камікадзе знищує вежу зв’язку окупантів в Білгородській області. ВIДЕО
Українські воїни знищили вежу зв’язку в Білгородській області Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували в соцмережах. Для атаки на телекомунікаційну вежу воїни застосували дрон-камікадзе.
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+54 Стас Петров #423214
показати весь коментар15.08.2022 12:28 Відповісти Посилання
+44 Николай Мотрук #528819
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+35 wittmann1980
показати весь коментар15.08.2022 12:38 Відповісти Посилання
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хто продовжить куплет?
Щось дивне прилетіло й підірвало шмат лайна.
Дивуються москалики- "Альо, чьо связі нет?"
Так хлопці від "Ленд-Лізу" передали їм "прівєт"...
ВСУ тренируется.
салафьов какарєкат буде у Белгороді??
Вышка сама упала - есть такое понятие, как усталость металла....
Військові знають, що в приоритеті.