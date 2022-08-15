Урезание надбавок нардепам - это популизм, - Марченко

Правительство планирует урезание расходов на министерства, есть разные идеи для оптимизации средств. Вместе с тем, предложение забрать надбавки к зарплате у народных депутатов выглядит как популизм.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас министерства проходят различные стресс-тесты, оценку собственных политик. Это сложный процесс. Думаю, будут определенные оптимизационные процессы введены. Единственное, что я хочу сказать, что большой экономии средств здесь не стоит ожидать", - сказал министр.

Идея с урезанием надбавок к зарплате депутатов, по мнению Марченко, является популизмом.

"Я против, потому что это к ничему хорошему не приводит. Это создание иллюзии. Нет ни цели, ни понимания этого, это чисто популизм", - сказал глава Минфина.

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