Урізання надбавок нардепам - це популізм, - Марченко
Уряд планує урізання видатків на міністерства, є різні ідеї для оптимізації коштів. Разом з тим, пропозиція забрати надбавки до зарплати у народних депутатів виглядає як популізм.
Про це заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зараз міністерства проходять різні стрес-тести, оцінку власних політик. Це складний процес. Думаю, будуть певні оптимізаційні процеси запроваджено. Єдине, що я хочу сказати, що великої економії коштів тут не варто очікувати", - сказав міністр.
Ідея з урізанням надбавок до зарплати депутатів, на думку Марченка, є популізмом.
"Я проти, тому що це до нічого хорошого не призводить. Це створення ілюзії. Немає ані мети, ані розуміння цього, це чисто популізм", - сказав глава Мінфіну.
Будь ласка, зачекайте...
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а 20-50 - то вже за правильне голосування по відповідним питанням ну і за адабрямс політики зеленого клану
загнати ВР у борги перед державою?
ви КАТ, ви не розумієте каторжної праці депутатів, а як воони будуть оплачувати інет, для спілкування з лядями, а грошей на конветики не вистачить! І що передавати єнотів без обкладинок? Ви не тільки кат, ви щей садист!
Люди скидуються на "Байрактари" і все інше, а воно, ****, скиглить...
Списання та реструктуризація боргів Україні НЕ ПОТРІБНІ - Марченко
22 квітня 2022 року.
43 000 налоговиків, дбр 1600, ...
5 000 000 бюджетоотримувачів (-ЗСУ, інвалідів, пенсіонерів) залишок скоротити, и першої чергой на фронт.
Яка єффективность органів боротьби з корупцію, нагадати скільки їх, приблизно???!!!
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,
ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
то все дублюючі органи..а коли типу несуть відповідальність за виконання однакових завдань всі, то значить ніхто..і кінців з винними не знайдеш..роздули просто відділи до окремих установ
Плюс, у депутата державні машина і санаторії, безкоштовний проїзд у транспорті, відрядження за кордон (їх випускають, на відміну від нас) і бронь від мобілізації...
ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЩО ЦЬОГО МАЛО????
залишити - голу ставку, одного помічника, водія.
прибрати - зайвих помчників, референтів, держохорону, прибиральників, покоївок, кухарів, держдачі, оплату оренди квартир, приміщень, транспортних засобів (їх утримання), обслуговування в залі офційних делегацій - Бориспіль, дотації на їдальню
- обов'язкове державне на випадок інвалідності чи смерті в разі нещасного випадку
- добровільне медичне страхування - з обслуговуванням і лікуванням у Феофанії, Борисі і профльних клініках - ВІП палати+їдло+медикаменти...
а ще - використання в особистих цілях та не за призначенням державного майна й користування державними послугами членами сімей та близькими родичами..
там всім нардепам по 20 років розтрілу з конфіскаціями замало буде
Если нардепам, министрам, всем работникам прокуратуры, СБУ, Нацполиции, ДБР, БЭБ и т.п. не нравится уровень зарплаты - пусть пишут рапорта и на фронт, на ПЕРЕДОК - там зарплаты намного больше.....
Взагалі, в такій корумпованій країні, на подібному «популізмі», можна вивільнити досить значні кошти!
Є десятки установ, що існують виключно заради одного: треба було створити декілька посад для друзів.
Десятки структур, що просто дублюють функції одна одної.
Призначення в керуючи органи державних корпорацій, перетворилося на цирк: це просто надання черговому блюдолизу, своєрідної матеріальної допомоги, за рахунок держави!
Заради дешевого піару і популізму, створюються різноманітні тимчасові комісії.
І все це гроші, гроші, гроші.
Вже майже всі на Печерських пагорбах знають, що Шмигаль закінчує працювати прем'єром. Замість нього, буде призначений міністр інфраструктури Кубраков. Депутатам вже повідомили з ОП - за кого вони хочуть проголосувати. Але ж повинна бути остання нота в цієї композиції.
І от вона. Уряд Шмигаля вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. На будь-яке пальне.
Урядовим законопроектом, замість «нульової» ставки акцизу, встановлюється акциз «100 євро за 1000 літрів» для всіх видів палива (на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан).
Тож кожний літр здорожчає приблизно на 4-4,5 грн/літр.
Аргументація повернення акцизів:
відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг. Бо війна війною, а "В̶е̶л̶и̶к̶е̶ ̶к̶р̶а̶д̶і̶в̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶" "Нове велике будівництво" зупиняти не можна. Мабуть. Хоча хто знає, чиї танки поїдуть по відремонтованим дорогам? Тож може краще на армію? Чи все ж на дороги?
Ініціатор від Уряду: Мінінфраструктури, а пояснювальна записка підписана міністром О.Кубраковим. Тим, хто планується прем'єром. На цьому поки все.
Б.Береза
Чи витримає все це Болівар?
Нічого, не переживай, ****. Прийде час, будеш висіти.
Во всех остальных случаях, повышение уровня жизни населения (которую показатель покупательной способности минималки отражает в полной мере) - им неинтересно
введуть до щтату п'яток повій та все)) ми ще й бл-во будемо офіційно оплачувати)))
Коли що, "пардон за мою французьку" - просто це мене вкурвило.
PS: Це стосується не тільки зЄбілоідов...
Також урізати по закону всі пенсії суддям - там просто астрономічні пенсії по міркам України.
святкуванняпоминки..
ніж кормити тих хряків...ми ж третини бюджетних статей на утримання тієї шобли не бачимо
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Кругом одни заговоры.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает со ссылкой на https://www.rbc.ua/rus/news/zabrat-nadbavki-deputatov-eto-populizm-marchenko-1660554448.html РБК-Украина. Источник:
Читать научись паникёр.
ото зешвалі - це просто МММщики..ті тех, по 3 000 відсотків обіцяли