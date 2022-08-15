Урізання надбавок нардепам - це популізм, - Марченко

Уряд планує урізання видатків на міністерства, є різні ідеї для оптимізації коштів. Разом з тим, пропозиція забрати надбавки до зарплати у народних депутатів виглядає як популізм.

Про це заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз міністерства проходять різні стрес-тести, оцінку власних політик. Це складний процес. Думаю, будуть певні оптимізаційні процеси запроваджено. Єдине, що я хочу сказати, що великої економії коштів тут не варто очікувати", - сказав міністр.

Ідея з урізанням надбавок до зарплати депутатів, на думку Марченка, є популізмом.

"Я проти, тому що це до нічого хорошого не призводить. Це створення ілюзії. Немає ані мети, ані розуміння цього, це чисто популізм", - сказав глава Мінфіну.

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