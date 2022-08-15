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Урізання надбавок нардепам - це популізм, - Марченко

депутат,вр

Уряд планує урізання видатків на міністерства, є різні ідеї для оптимізації коштів. Разом з тим, пропозиція забрати надбавки до зарплати у народних депутатів виглядає як популізм.

Про це заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз міністерства проходять різні стрес-тести, оцінку власних політик. Це складний процес. Думаю, будуть певні оптимізаційні процеси запроваджено. Єдине, що я хочу сказати, що великої економії коштів тут не варто очікувати", - сказав міністр.

Ідея з урізанням надбавок до зарплати депутатів, на думку Марченка, є популізмом.

"Я проти, тому що це до нічого хорошого не призводить. Це створення ілюзії. Немає ані мети, ані розуміння цього, це чисто популізм", - сказав глава Мінфіну.

Також читайте: Кабмін не скорочуватиме видатки держбюджету, - Марченко

Автор: 

депутат (1781) надбавки (24) Марченко Сергій (585)


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Топ коментарі
+47
та да... а повышение в 2 раза им зарплат и выплат - это военно-патриотическая акция...
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15.08.2022 13:03 Відповісти
+38
Довбо(ОЙ)бе, це здоровий глузд!!!
Люди скидуються на "Байрактари" і все інше, а воно, ****, скиглить...
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15.08.2022 13:04 Відповісти
+30
раз популизм, то и не о чем тут говорить - снять надбавки молча. и козлу марченко заодно тоже - оставить голый оклад без интенсивности, подъемных, оздоровления его и спиногрызов....
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15.08.2022 13:07 Відповісти
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"слуги" зеленського як оримували по 5к у.е. в конвертах так і отримують.
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15.08.2022 13:01 Відповісти
Вибачте, позавчора читав 20 - 50 кусків у.е. ! Війна, на дворі...
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15.08.2022 14:02 Відповісти
5 то за присутність і мекання мабудь..

а 20-50 - то вже за правильне голосування по відповідним питанням ну і за адабрямс політики зеленого клану
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15.08.2022 17:20 Відповісти
та да... а повышение в 2 раза им зарплат и выплат - это военно-патриотическая акция...
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15.08.2022 13:03 Відповісти
Я би перевів їх на "зараплату від виробітку "
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15.08.2022 13:06 Відповісти
ви хочете залишити ВР без грошей від слова ВЗАГАЛІ?
загнати ВР у борги перед державою?

ви КАТ, ви не розумієте каторжної праці депутатів, а як воони будуть оплачувати інет, для спілкування з лядями, а грошей на конветики не вистачить! І що передавати єнотів без обкладинок? Ви не тільки кат, ви щей садист!
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15.08.2022 13:15 Відповісти
Так они уже давно так практикуют, на проценте от принятого решения и откате.
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15.08.2022 14:13 Відповісти
згоден на 100%. Бо ті надбавки це повіям в стрипбарі пару раз в труси засунути. Вони живуть за мільйонний нал що їм дають за прийняття потрібних рішень
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15.08.2022 13:03 Відповісти
Довбо(ОЙ)бе, це здоровий глузд!!!
Люди скидуються на "Байрактари" і все інше, а воно, ****, скиглить...
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15.08.2022 13:04 Відповісти
Здоровий глузд плісняву не цікавить, якщо це не їх персональні інтереси.

Списання та реструктуризація боргів Україні НЕ ПОТРІБНІ - Марченко
22 квітня 2022 року.
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15.08.2022 14:13 Відповісти
ну так..борги ж за комуналку на списують теж..пофігу, що роботи не має і грошей не має
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15.08.2022 17:22 Відповісти
А от забрати в мобілізованих людей виплату з основного робочого місця, яка є «крихтою від депутатської ЗП - це норм, тут все збс…
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15.08.2022 13:04 Відповісти
Але восени 2014 чомусь зарпалату урізали - Лєщенко ще жалівся, що на 6000 грн прожити не може...
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15.08.2022 13:05 Відповісти
Хай відкрито повією працює
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15.08.2022 13:12 Відповісти
раз популизм, то и не о чем тут говорить - снять надбавки молча. и козлу марченко заодно тоже - оставить голый оклад без интенсивности, подъемных, оздоровления его и спиногрызов....
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15.08.2022 13:07 Відповісти
Бреше, треба скорочувати на 90% держ службовців.
43 000 налоговиків, дбр 1600, ...
5 000 000 бюджетоотримувачів (-ЗСУ, інвалідів, пенсіонерів) залишок скоротити, и першої чергой на фронт.
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15.08.2022 13:08 Відповісти
цікаво як неходячих нвалідів і 70+ пенсіонерів на фронт закинеш..зовсім зв'язок з реальністю втратив?? чи ліквідувати, як у фашистськй Германії робили?? чи з голоду дати померти??
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15.08.2022 13:12 Відповісти
Ви не зрозуміли допис - автор мав на увазі скорочення бюджетних категорій за виключенням ЗСУ, пенсіонерів та інвалідів
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15.08.2022 13:45 Відповісти
ок, ну тоді чим заважають медичні та соціальні працівники, вчителі. Доречі, МВС (куди входять ти ж самі надзвичайники, у тому числі сапери), воєнна та цивільна прокуратури, мінкульт - не тільки театри, а й музейники, держархів..простіше назвати кого прибрати з бюджету..а почвти с депутатів - на них левова частина бюджету йде..
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15.08.2022 13:57 Відповісти
Левова частина їде на суди, численні министерства які зовсім не потрібні, безчісленни наглядови ради,. тощо

Яка єффективность органів боротьби з корупцію, нагадати скільки їх, приблизно???!!!

НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,
ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
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15.08.2022 14:17 Відповісти
тут я згодна, просто всі ті скорочення на пам'ять не завчила

то все дублюючі органи..а коли типу несуть відповідальність за виконання однакових завдань всі, то значить ніхто..і кінців з винними не знайдеш..роздули просто відділи до окремих установ
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15.08.2022 14:44 Відповісти
Аякже. Вони ж бідні. А тут хочуть їх доплат позбавити.
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15.08.2022 13:08 Відповісти
правда. це лише тисне на некорумпованих політиків. більшість уже накрали достатньо, щоб прожити на мільйони, і їм байдуже, якщо надбавка зменшиться до нуля. плюс не так багато депутатів для їхнього фінансування, щоб щось було.
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15.08.2022 13:08 Відповісти
А що некорумпованим політикам так важко прожити на зарплату без надбавок? Без надбавок це 28 тис. грн! Це мало?? Багато пересічних українців зараз 28 отримують? Навіть у Києві?
Плюс, у депутата державні машина і санаторії, безкоштовний проїзд у транспорті, відрядження за кордон (їх випускають, на відміну від нас) і бронь від мобілізації...
ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЩО ЦЬОГО МАЛО????
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15.08.2022 13:13 Відповісти
надбавки..

залишити - голу ставку, одного помічника, водія.

прибрати - зайвих помчників, референтів, держохорону, прибиральників, покоївок, кухарів, держдачі, оплату оренди квартир, приміщень, транспортних засобів (їх утримання), обслуговування в залі офційних делегацій - Бориспіль, дотації на їдальню
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15.08.2022 13:09 Відповісти
Водіїв теж прибрати,хай помічник кермо крутить
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15.08.2022 13:14 Відповісти
ну Ви зовсім садюга
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15.08.2022 13:24 Відповісти
блін, забула..в них ще є страхування, що оплачується з бюджету..

- обов'язкове державне на випадок інвалідності чи смерті в разі нещасного випадку

- добровільне медичне страхування - з обслуговуванням і лікуванням у Феофанії, Борисі і профльних клініках - ВІП палати+їдло+медикаменти...
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15.08.2022 14:14 Відповісти
а не урізання в тажкий важкий час як називається?
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15.08.2022 13:10 Відповісти
зловживання владою і отримання надприбутків під час воєнного стану...

а ще - використання в особистих цілях та не за призначенням державного майна й користування державними послугами членами сімей та близькими родичами..

там всім нардепам по 20 років розтрілу з конфіскаціями замало буде
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15.08.2022 15:59 Відповісти
Які ще надбавки? Зп держапарату має скорочено на половину. - чиновники мають нести основний тягар війни - вони готували країну до оборони.
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15.08.2022 13:10 Відповісти
Забрати надбавки-популізм, а призначити-ні?
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15.08.2022 13:11 Відповісти
У нас що,в бюджеті гроші є на надбавки народним нахлібникам?Живемо на кредити,які будуть виплачувати наші діти,а може й онуки.Вони що,повинні будуть платити і за те,щоб "нардепи" в воєнний час ні в чому собі не відмовляли,шлялися по кабаках і європах,як Коля Котлета?
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15.08.2022 13:13 Відповісти
Зелень хоче навішати локшину лохам що дупатути страждають разом з народом.
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15.08.2022 13:15 Відповісти
та Ви що..то вони з голоду пухнуть - ряхи з пузирями он від'їли як - броніки з касками не налазять..
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15.08.2022 14:01 Відповісти
взагалі вони повинні отримувати мінімальну з/п. Тобто жити в тих же умовах в які вони загнали народ України.
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15.08.2022 13:16 Відповісти
Всем чиновникам надо установить зарплату не больше пяти минимальных зарплат !
Если нардепам, министрам, всем работникам прокуратуры, СБУ, Нацполиции, ДБР, БЭБ и т.п. не нравится уровень зарплаты - пусть пишут рапорта и на фронт, на ПЕРЕДОК - там зарплаты намного больше.....
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15.08.2022 13:16 Відповісти
А підвищення надбавок нардепам під час війни, це як?
Взагалі, в такій корумпованій країні, на подібному «популізмі», можна вивільнити досить значні кошти!
Є десятки установ, що існують виключно заради одного: треба було створити декілька посад для друзів.
Десятки структур, що просто дублюють функції одна одної.
Призначення в керуючи органи державних корпорацій, перетворилося на цирк: це просто надання черговому блюдолизу, своєрідної матеріальної допомоги, за рахунок держави!
Заради дешевого піару і популізму, створюються різноманітні тимчасові комісії.
І все це гроші, гроші, гроші.
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15.08.2022 13:20 Відповісти
в умовах війни ці виродки мали б працювати безкоштовно і не скиглити за "дві копійки" , у цієї ******* , у кожної , є бізнеса і накопичення "під матрасами" ... з голоду не подохнуть !
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15.08.2022 13:21 Відповісти
У колі-"каклєти" попросіть -він на картковому туризмі за пів-року добряче "наволонтьорів"(
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15.08.2022 13:23 Відповісти
Ну и мрази, просто нет слов.
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15.08.2022 13:23 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3879184.html "Велике крадівництво. Частина друга"

Вже майже всі на Печерських пагорбах знають, що Шмигаль закінчує працювати прем'єром. Замість нього, буде призначений міністр інфраструктури Кубраков. Депутатам вже повідомили з ОП - за кого вони хочуть проголосувати. Але ж повинна бути остання нота в цієї композиції.
І от вона. Уряд Шмигаля вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. На будь-яке пальне.
Урядовим законопроектом, замість «нульової» ставки акцизу, встановлюється акциз «100 євро за 1000 літрів» для всіх видів палива (на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан).
Тож кожний літр здорожчає приблизно на 4-4,5 грн/літр.
Аргументація повернення акцизів:
відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг. Бо війна війною, а "В̶е̶л̶и̶к̶е̶ ̶к̶р̶а̶д̶і̶в̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶" "Нове велике будівництво" зупиняти не можна. Мабуть. Хоча хто знає, чиї танки поїдуть по відремонтованим дорогам? Тож може краще на армію? Чи все ж на дороги?
Ініціатор від Уряду: Мінінфраструктури, а пояснювальна записка підписана міністром О.Кубраковим. Тим, хто планується прем'єром. На цьому поки все.
Б.Береза
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15.08.2022 13:35 Відповісти
На даний момент всі депутати мали б бути тимчасово арештовані, створена спеціальна зала засідань в тюрмі де депутатів. Годували б їх виключно на прожитковий мінімум. Крім того опалення своїх камер взимку вони б також оплачували з прожиткового мінімуму, а ще на прожитковий мінімум б лікувались і вдягались. За прийняті рішення які б знижували рівень життя населення, приводили до збитків бюджету чи до збагачення олігархів - розстріл! Ось це був би не популізм!
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15.08.2022 13:36 Відповісти
ну Лук'янівська тюрма (СІЗО №13) вони ж почали ремонтувати..мабудь для себе
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15.08.2022 17:27 Відповісти
Популизм - это ставить женщни на военный учет в принудительном порядке.
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15.08.2022 13:37 Відповісти
а зарплату урезать?
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15.08.2022 13:37 Відповісти
Публікували кількість всіх депутанів - 2 млн. У всіх прикоритників обслуги, помічників і всякої швалі хз скільки - нашим коштом. Жебрацькі будиночки на 700 квадратів, комуналка нашим коштом. Навіть, якщо не рахувати конверти, то виходить дофіга.
Чи витримає все це Болівар?
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15.08.2022 13:38 Відповісти
а депутатам слабо на время военного времени пожить скромнее?
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15.08.2022 13:38 Відповісти
Гандон кончений.
Нічого, не переживай, ****. Прийде час, будеш висіти.
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15.08.2022 13:47 Відповісти
развешивание слуг народа на фонарных столбах, - это тоже популизм.
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15.08.2022 13:50 Відповісти
А навіщо депутатам надбавки? Це хитрий спосіб не показувати справжню зарплатню? І взагалі, депутат повинен безкорисно служити своєму народу, чи не так неповажні «слуги народу»?
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15.08.2022 13:50 Відповісти
То як не влаштовує зарплата - нехай звільняються.
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15.08.2022 13:50 Відповісти
Единственно правильная зарплата для депутата и чиновника - минимальная, с контролем того, чтобы они жили ТОЛЬКО на неё.
Во всех остальных случаях, повышение уровня жизни населения (которую показатель покупательной способности минималки отражает в полной мере) - им неинтересно
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15.08.2022 13:50 Відповісти
А увеличение надбавок это П О Х У И З М к происходящему в стране.
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15.08.2022 13:51 Відповісти
Че и Яременке конверты на проституток уріжуть?! Може і трухіну з арахамієй на бухло не дадуть конверти?
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15.08.2022 13:52 Відповісти
от навіщо їм ті повії..у кожного нардета у щтат від 5 до 15 помічників (особисто стикалась з кількістю) з них 2-3 праіють, інші - родичі потрібних людей і власні. Стаж іде, норм зп капає, соц пакет та інше...

введуть до щтату п'яток повій та все)) ми ще й бл-во будемо офіційно оплачувати)))
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15.08.2022 14:09 Відповісти
Довбойоб. Популізм це про це ******* і нічого не робити.
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15.08.2022 13:53 Відповісти
Чтоб ти жил на одну зарплату (с)
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15.08.2022 13:56 Відповісти
*****, я подивився б, як ця паскуда ******* б про популізм, коли цій паскуді платили б зарплату в розмірі 2600 грн.
Коли що, "пардон за мою французьку" - просто це мене вкурвило.
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15.08.2022 13:58 Відповісти
Все вiрно надбавки -популiзм..Урезайте нахрен усю зарплатню!!!! Не передохнуть...
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15.08.2022 14:01 Відповісти
популизм будет когда вы в военкоматы пойдете, а это здоровый глузд!
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15.08.2022 14:05 Відповісти
А мені цікаво, а за що надбавки? Вважаю що надбавки та такі зарплатні, при такому рівні життя українця, велике шарлатанство! Як воно може бути слугою народа??? А воно "слуга" і поводиться як господар народа! Гроші треба заробляти, а не красти у народа, користуючись лиходійством!
PS: Це стосується не тільки зЄбілоідов...
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15.08.2022 14:20 Відповісти
..."Я проти, тому що це до нічого хорошого не призводить. Це створення ілюзії. Немає ані мети, ані розуміння цього, це чисто популізм"... - сказав глава Мінфіну... Нічого, нехай і популізм. Значить вся країна зараз страждає, більшість людей на підприємствах попереводили на 0,5 ставки, а ще посадили на мінімалку в зв'язку з економічними труднощами. То нехай і слуги вмісті з людьми від яких вони обрані собі паски попідтягують як і всі.
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15.08.2022 14:21 Відповісти
Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом" - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "ПОПУЛІСТСЬКИЙ"!"
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15.08.2022 14:22 Відповісти
Підут з торбами по світу
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15.08.2022 14:24 Відповісти
Хай хоч тричі популізм, хоч в кубі. Але ця "керівна маса" має відчути те, що сама ініціює: урізання доходів, підвищення податків та зборів тощо. Піднялися ладошки за урізання надбавок війсковослужбовцям, поліції, ДСНС в умовах війни? За це їх самих взагалі без зарплатні залишити треба, в кращому випадку.
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15.08.2022 14:25 Відповісти
Марченко теж надбавки урізати - триндить у Воєний час забагато.
Також урізати по закону всі пенсії суддям - там просто астрономічні пенсії по міркам України.
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15.08.2022 14:39 Відповісти
В них пенсіі нічогенькі -- 60 т . міс . -- мені треба 3 р. підчікувати
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15.08.2022 15:54 Відповісти
Да зеленая орда,очень дорого вы государству обходитесь,дешевле вас похоронить!
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15.08.2022 14:45 Відповісти
я Вам так скажу..дешевше влаштувати нещасні випадки, навть кожному окремо, сплатити сім'ям страхові відшкодуваня..й поховати на Байковому..навіть з ротою почесного караулу й влаштувати святкування поминки..

ніж кормити тих хряків...ми ж третини бюджетних статей на утримання тієї шобли не бачимо
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15.08.2022 16:06 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіл,пля...
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15.08.2022 15:02 Відповісти
Популізм от слова -попу лізати, мабуть так
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15.08.2022 15:11 Відповісти
Марчело, краще такий популізм, ніж: "Вчителям, по 4 тисячі доларів!"! Бо це підкуп лічильної комісіі у школах! Шахрайство та злодійство!!!
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15.08.2022 15:20 Відповісти
Розуйте очі, це не Марчело, це спецоперація по дискредитації наших військових.
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15.08.2022 15:23 Відповісти
це спецоперація по дискредитації наших військових

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Кругом одни заговоры.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает со ссылкой на https://www.rbc.ua/rus/news/zabrat-nadbavki-deputatov-eto-populizm-marchenko-1660554448.html РБК-Украина. Источник:

Читать научись паникёр.
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15.08.2022 16:41 Відповісти
як можна було вестись на по 4 к баксів вчителям??? то зовсім розуму не мати..вчителі математики такі?? звідкіля такі гроші??

ото зешвалі - це просто МММщики..ті тех, по 3 000 відсотків обіцяли
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15.08.2022 16:10 Відповісти
Получать они должны,как получают в среднем по стране,пусть попробуют хоть как-то прочувствовать глубину глубин.
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15.08.2022 16:43 Відповісти
как только вопрос касается личной зарплаты так єти все долбодятлы , всевозможные министрі и депутаты всегда против урезания своей незаконно-повыішенной зарплаты, в миллион и больше миллиона гривен !! А народ заставляют жить на 3.5 тыс гривен в месяц!! ... И ещё грозятся , что до конца войны не будет ни каких повышений и индексаций!!...Козломордые ворюги Зеленского от слуг народа, все эти Марченки, Миловановы, Смилянские и прочая шушера..!!
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15.08.2022 16:55 Відповісти
ну чому..буде пдвищення - он на паливо, а потім на все інше..крім зп людям і соціалок
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15.08.2022 17:29 Відповісти
 
 