"Укрпочта" выпустит еще две марки в августе, - Смелянский

"Укрпочта" собирается выпустить еще две тематические марки в течение августа. Одна из них будет посвящена Дню Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телемарафона 15 августа генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"В августе будет две марки, одна посвященная Дню Независимости и шести месяцам активной фазы войны", – отметил он.

Вторую тематическую марку создадут в честь черниговского пса-сапера Патрона.

Кроме того, в планах Укрпочты сделать марку, посвященную Крымскому мосту, однако ее хотят выпустить "синхронно" после того, как его уничтожит ВСУ.

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"Я думаю, это будет совместная акция с ВСУ, когда мы выпустим новую марку (о Крымском мосте)", – сказал Смелянский.

Чиновник также рассказал, что часть средств от продажи марок идет на помощь украинским солдатам на передовой.

"Мы недавно передали военным на Донбассе рации и дроны, поэтому марки оказывают косвенное влияние на ход боевых действий", – говорит Смелянский.