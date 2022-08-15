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"Укрпочта" выпустит еще две марки в августе, - Смелянский

смілянський

"Укрпочта" собирается выпустить еще две тематические марки в течение августа. Одна из них будет посвящена Дню Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телемарафона 15 августа генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"В августе будет две марки, одна посвященная Дню Независимости и шести месяцам активной фазы войны", – отметил он.

Вторую тематическую марку создадут в честь черниговского пса-сапера Патрона.

Кроме того, в планах Укрпочты сделать марку, посвященную Крымскому мосту, однако ее хотят выпустить "синхронно" после того, как его уничтожит ВСУ.

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"Я думаю, это будет совместная акция с ВСУ, когда мы выпустим новую марку (о Крымском мосте)", – сказал Смелянский.

Чиновник также рассказал, что часть средств от продажи марок идет на помощь украинским солдатам на передовой.

"Мы недавно передали военным на Донбассе рации и дроны, поэтому марки оказывают косвенное влияние на ход боевых действий", – говорит Смелянский.

Автор: 

Укрпочта (311) Смелянский Игорь (66) марка (33)


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Уже ******* своими марками, извините за мой француский. Омелянская когда у сотрудников будет зарплата не 6500-8000 гривен, и то не везде ,а 10000-15000 гривен. Твои уже 3 лимона с марками на жмут? В декабре начислено надбавка за работу в условиях режимных ограничений составила 104 284 гривны, а оплата отпусков, индексация - 531 759 гривен, никуево так. Простые люди тоже хотят такие индексации. Я б хер давал деньги из-за границы когда тут такое ******* происходит - немыслимые зарплаты чиновников и разного рода мусора в виде наблюдательных советов, по придумывали какие то статьи - в условиях режимных ограничений, премии за выполнение важных задач.А так же на зарплаты нардепов в 2021 году потратили более 221 млн грн. Каждому парламентарию начисляли надбавки в размере 100% от окладов "за интенсивность". При этом почти треть нардепов получили денежные бонусы за ученую степень. Не страна а ******....(((
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15.08.2022 14:10 Ответить
обидвi марки мають бути з портретами "найвєличнєйвшего" та "наймудрiшого"...

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15.08.2022 14:25 Ответить
На казённых харчах будут вне конкуренции.
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15.08.2022 15:52 Ответить
А они марочки клепают,идиоты!!!
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15.08.2022 14:46 Ответить
чи знає хтось ще приклади в історії коли під час війни замість ракет і снарядів країна випускала поштові марки? я просто в... ує
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15.08.2022 18:18 Ответить
 
 