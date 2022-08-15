"Укрпочта" выпустит еще две марки в августе, - Смелянский
"Укрпочта" собирается выпустить еще две тематические марки в течение августа. Одна из них будет посвящена Дню Независимости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телемарафона 15 августа генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
"В августе будет две марки, одна посвященная Дню Независимости и шести месяцам активной фазы войны", – отметил он.
Вторую тематическую марку создадут в честь черниговского пса-сапера Патрона.
Кроме того, в планах Укрпочты сделать марку, посвященную Крымскому мосту, однако ее хотят выпустить "синхронно" после того, как его уничтожит ВСУ.
"Я думаю, это будет совместная акция с ВСУ, когда мы выпустим новую марку (о Крымском мосте)", – сказал Смелянский.
Чиновник также рассказал, что часть средств от продажи марок идет на помощь украинским солдатам на передовой.
"Мы недавно передали военным на Донбассе рации и дроны, поэтому марки оказывают косвенное влияние на ход боевых действий", – говорит Смелянский.
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