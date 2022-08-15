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"Укрпошта" випустить ще дві марки в серпні, - Смілянський

смілянський

"Укрпошта" збирається випустити ще дві тематичні марки впродовж серпня. Одна з них буде присвячена Дню Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону 15 серпня генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"У серпні буде дві марки, одна присвячена Дню Незалежності і шести місяцям активної фази війни", - зазначив він.

Другу тематичну марку створять на честь чернігівського пса-сапера Патрона.

Окрім цього, у планах Укрпошти зробити марку, присвячену Кримському мосту, однак її хочуть випустити "синхронно" після того, як його знищить ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні "Укрпошта" ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

"Я думаю, це буде спільна акція із ЗСУ, коли ми випустимо нову марку (про Кримський міст)", – сказав Смілянський.

Посадовець також розповів, що частина коштів від продажу марок йде на допомогу українським солдатам на передовій.

"Ми нещодавно передали військовим на Донбасі рації і дрони, тому марки мають непрямий вплив на хід бойових дій", – каже Смілянський.

Автор: 

Укрпошта (1088) Смілянський Ігор (188) марка (71)


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Уже ******* своими марками, извините за мой француский. Омелянская когда у сотрудников будет зарплата не 6500-8000 гривен, и то не везде ,а 10000-15000 гривен. Твои уже 3 лимона с марками на жмут? В декабре начислено надбавка за работу в условиях режимных ограничений составила 104 284 гривны, а оплата отпусков, индексация - 531 759 гривен, никуево так. Простые люди тоже хотят такие индексации. Я б хер давал деньги из-за границы когда тут такое ******* происходит - немыслимые зарплаты чиновников и разного рода мусора в виде наблюдательных советов, по придумывали какие то статьи - в условиях режимных ограничений, премии за выполнение важных задач.А так же на зарплаты нардепов в 2021 году потратили более 221 млн грн. Каждому парламентарию начисляли надбавки в размере 100% от окладов "за интенсивность". При этом почти треть нардепов получили денежные бонусы за ученую степень. Не страна а ******....(((
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15.08.2022 14:10 Відповісти
обидвi марки мають бути з портретами "найвєличнєйвшего" та "наймудрiшого"...

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15.08.2022 14:25 Відповісти
На казённых харчах будут вне конкуренции.
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15.08.2022 15:52 Відповісти
А они марочки клепают,идиоты!!!
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15.08.2022 14:46 Відповісти
чи знає хтось ще приклади в історії коли під час війни замість ракет і снарядів країна випускала поштові марки? я просто в... ує
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15.08.2022 18:18 Відповісти
 
 