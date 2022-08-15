"Укрпошта" випустить ще дві марки в серпні, - Смілянський
"Укрпошта" збирається випустити ще дві тематичні марки впродовж серпня. Одна з них буде присвячена Дню Незалежності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону 15 серпня генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"У серпні буде дві марки, одна присвячена Дню Незалежності і шести місяцям активної фази війни", - зазначив він.
Другу тематичну марку створять на честь чернігівського пса-сапера Патрона.
Окрім цього, у планах Укрпошти зробити марку, присвячену Кримському мосту, однак її хочуть випустити "синхронно" після того, як його знищить ЗСУ.
"Я думаю, це буде спільна акція із ЗСУ, коли ми випустимо нову марку (про Кримський міст)", – сказав Смілянський.
Посадовець також розповів, що частина коштів від продажу марок йде на допомогу українським солдатам на передовій.
"Ми нещодавно передали військовим на Донбасі рації і дрони, тому марки мають непрямий вплив на хід бойових дій", – каже Смілянський.
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