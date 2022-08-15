"Укрпошта" випустить ще дві марки в серпні, - Смілянський

"Укрпошта" збирається випустити ще дві тематичні марки впродовж серпня. Одна з них буде присвячена Дню Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону 15 серпня генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"У серпні буде дві марки, одна присвячена Дню Незалежності і шести місяцям активної фази війни", - зазначив він.

Другу тематичну марку створять на честь чернігівського пса-сапера Патрона.

Окрім цього, у планах Укрпошти зробити марку, присвячену Кримському мосту, однак її хочуть випустити "синхронно" після того, як його знищить ЗСУ.

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"Я думаю, це буде спільна акція із ЗСУ, коли ми випустимо нову марку (про Кримський міст)", – сказав Смілянський.

Посадовець також розповів, що частина коштів від продажу марок йде на допомогу українським солдатам на передовій.

"Ми нещодавно передали військовим на Донбасі рації і дрони, тому марки мають непрямий вплив на хід бойових дій", – каже Смілянський.