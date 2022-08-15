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Новости Агрессия России против Украины Война
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ГБР расследует масштабное хищение имущества украинских предпринимателей под предлогом национализации российской собственности

дбр

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили хищение имущества украинских предприятий под видом национализации российского имущества в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ночь перед широкомасштабной агрессией России на территорию Украины прибыло более сорока российских железнодорожных вагонов, перевозивших продукцию украинских предприятий.

По оперативной информации ГБР, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться.

"Они изъяли не только российское имущество - вагоны, но и содержание вагонов с дизтопливом, углем, газом пропан - бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям. Вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили", - говорится в сообщении правоохранителей.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления осуществляют при превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

По ходатайству работников ГБР, суд передал более 40 российских вагонов стоимостью более 25 млн гривен в управление АРМА.

Читайте также: Рада одобрила национализацию имущества граждан России и всех лиц, публично отрицающих войну

Автор: 

национализация (238) ГБР (3050) хищения (105)


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Топ комментарии
+5
Зеліни новиє літса які не крадуть.
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15.08.2022 14:09 Ответить
+3
Цікаво, хто в наших правоохоронних органах прес-релізи для ЗМІ пише? Прочитав декілька разів:
"... на територію України прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств".
Вони з рашки в Україну "перевозили продукцію українських підприємств"?
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15.08.2022 14:18 Ответить
+2
А мы думаем что из за войны топливо подорожало, а оно во какие дела, а по законам военного времени что полагается в таком случае?
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15.08.2022 14:10 Ответить
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Зеліни новиє літса які не крадуть.
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15.08.2022 14:09 Ответить
А мы думаем что из за войны топливо подорожало, а оно во какие дела, а по законам военного времени что полагается в таком случае?
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15.08.2022 14:10 Ответить
И шо дальше???
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15.08.2022 14:11 Ответить
этим "патриотам" должны выдать медали
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15.08.2022 14:17 Ответить
а как так шо кацапскому олигарху ТЦР отдали зелені шакали
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15.08.2022 14:12 Ответить
Цікаво, хто в наших правоохоронних органах прес-релізи для ЗМІ пише? Прочитав декілька разів:
"... на територію України прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств".
Вони з рашки в Україну "перевозили продукцію українських підприємств"?
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15.08.2022 14:18 Ответить
Зелень на па-рашу!
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15.08.2022 14:32 Ответить
А американська конгресвумен все бреше....
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15.08.2022 14:49 Ответить
А чому б це не по статті "мародерство"?
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15.08.2022 14:52 Ответить
Генералы - еще те конфискаторы!
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15.08.2022 15:45 Ответить
 
 