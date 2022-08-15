ГБР расследует масштабное хищение имущества украинских предпринимателей под предлогом национализации российской собственности

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили хищение имущества украинских предприятий под видом национализации российского имущества в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ночь перед широкомасштабной агрессией России на территорию Украины прибыло более сорока российских железнодорожных вагонов, перевозивших продукцию украинских предприятий.

По оперативной информации ГБР, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться.

"Они изъяли не только российское имущество - вагоны, но и содержание вагонов с дизтопливом, углем, газом пропан - бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям. Вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили", - говорится в сообщении правоохранителей.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления осуществляют при превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

По ходатайству работников ГБР, суд передал более 40 российских вагонов стоимостью более 25 млн гривен в управление АРМА.

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