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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ДБР розслідує масштабне розкрадання майна українських підприємців під приводом націоналізації російської власності

дбр

Працівники Державного бюро розслідувань викрили розкрадання майна українських підприємств під виглядом націоналізації російського майна у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ніч перед широкомасштабною агресією Росії на територію України прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств.

За оперативною інформацією ДБР, посадовці вирішили скористатися воєнним станом та збагатитися.

"Вони вилучили не лише російське майно – вагони, але й вміст вагонів з дизпаливом, вугіллям, газом пропан – бутан та іншим паливом, яке належало приватним українським компаніям. Вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення здійснюють за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

За клопотанням працівників ДБР, суд передав понад 40 російських вагонів вартістю понад 25 млн гривень, в управління до АРМА.

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Автор: 

націоналізація (386) ДБР (3560) розкрадання (223)


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Топ коментарі
+5
Зеліни новиє літса які не крадуть.
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15.08.2022 14:09 Відповісти
+3
Цікаво, хто в наших правоохоронних органах прес-релізи для ЗМІ пише? Прочитав декілька разів:
"... на територію України прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств".
Вони з рашки в Україну "перевозили продукцію українських підприємств"?
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15.08.2022 14:18 Відповісти
+2
А мы думаем что из за войны топливо подорожало, а оно во какие дела, а по законам военного времени что полагается в таком случае?
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15.08.2022 14:10 Відповісти
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Зеліни новиє літса які не крадуть.
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15.08.2022 14:09 Відповісти
А мы думаем что из за войны топливо подорожало, а оно во какие дела, а по законам военного времени что полагается в таком случае?
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15.08.2022 14:10 Відповісти
И шо дальше???
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15.08.2022 14:11 Відповісти
этим "патриотам" должны выдать медали
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15.08.2022 14:17 Відповісти
а как так шо кацапскому олигарху ТЦР отдали зелені шакали
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15.08.2022 14:12 Відповісти
Цікаво, хто в наших правоохоронних органах прес-релізи для ЗМІ пише? Прочитав декілька разів:
"... на територію України прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств".
Вони з рашки в Україну "перевозили продукцію українських підприємств"?
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15.08.2022 14:18 Відповісти
Зелень на па-рашу!
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15.08.2022 14:32 Відповісти
А американська конгресвумен все бреше....
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15.08.2022 14:49 Відповісти
А чому б це не по статті "мародерство"?
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15.08.2022 14:52 Відповісти
Генералы - еще те конфискаторы!
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15.08.2022 15:45 Відповісти
 
 