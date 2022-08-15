ДБР розслідує масштабне розкрадання майна українських підприємців під приводом націоналізації російської власності

Працівники Державного бюро розслідувань викрили розкрадання майна українських підприємств під виглядом націоналізації російського майна у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ніч перед широкомасштабною агресією Росії на територію України прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств.

За оперативною інформацією ДБР, посадовці вирішили скористатися воєнним станом та збагатитися.

"Вони вилучили не лише російське майно – вагони, але й вміст вагонів з дизпаливом, вугіллям, газом пропан – бутан та іншим паливом, яке належало приватним українським компаніям. Вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення здійснюють за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

За клопотанням працівників ДБР, суд передав понад 40 російських вагонів вартістю понад 25 млн гривень, в управління до АРМА.

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