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Экс-прокурор присвоил 8 килограммов золота, незаконно изъятых во время обыска, - НАБУ

золото

Бывшему прокурору доложено о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в 2019 году прокурор (на момент совершения преступления) провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн грн.

"Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу", - говорится в сообщении.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению родственников потерпевшего – владельца слитков.

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НАБУ (4233) золото (225) хищение (680) прокурор (1132) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+29
Панять і прастіть,жоден прокурвор не встоїть перед такою спокусою.
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15.08.2022 17:45 Ответить
+28
Достойний кандидат в зегенпрокурори
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15.08.2022 17:51 Ответить
+22
И сколько таких прокуроров, судей....? UBLUDKI ...Их как гамна ..
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15.08.2022 17:51 Ответить
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Панять і прастіть,жоден прокурвор не встоїть перед такою спокусою.
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15.08.2022 17:45 Ответить
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15.08.2022 17:46 Ответить
Взяв роботу на дом.
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15.08.2022 17:46 Ответить
Понять и простить....На службу к дерьмаку с татаровым допустить.🤫
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15.08.2022 17:47 Ответить
Достойний кандидат в зегенпрокурори
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15.08.2022 17:51 Ответить
За заявою рідних власника, а що з власником?
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15.08.2022 17:51 Ответить
Власник на копальні.
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15.08.2022 17:54 Ответить
Золото миє.
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15.08.2022 17:55 Ответить
може власник теж прокурор...або митник чи податківець? А може і суддя)))
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15.08.2022 20:01 Ответить
И сколько таких прокуроров, судей....? UBLUDKI ...Их как гамна ..
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15.08.2022 17:51 Ответить
на превеликий жаль таких мерзотників ще дофігіща
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15.08.2022 19:50 Ответить
Прокурору забить слитки в рот и задницу,удовлетворить его сверхжадность.
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15.08.2022 17:52 Ответить
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15.08.2022 17:54 Ответить
экспроприируем экспроприаторов!! 🤣🤣
грабь награбленное!!

тепер маємо золотого прокурора!! а шо там з діамантовими, таварішч генпрокурорскій???? 🤣🤣
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15.08.2022 17:55 Ответить
Гангстеры, мародеры и мафиози.
Прокуратура, налоговая, суды.
Лечение не поможет, нужно резать
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15.08.2022 18:00 Ответить
поки не з'являться Сашки Білі, які цих ****** іх же галстуками не будуть душити, ніфуя з країни не буде!!!! вони ж цього піздєц як ссуться, тому Білого і завалили!!!!
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15.08.2022 18:00 Ответить
Розплавити золото і залити йому в глотку, привселюдно, на Майдані
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15.08.2022 18:01 Ответить
Конфисковать инаправить на нужды ЗСУ‼️
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15.08.2022 19:04 Ответить
На сегодня стоимость золота в слитках а это высшая проба более 16 млн гр особо крупный размер +воен положение прокурора можно и к стенке
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15.08.2022 18:02 Ответить
і заодно до попереднього власника питання, він часом не дєжслужбовєц???? 🤣🤣
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15.08.2022 18:04 Ответить
Готовый Генпрокурор. Учитесь как надо жить. Это не на фронте под артобстрелов. А пенсия на старость под 100 000 грн -- каста.
Всё спустят на......... Война !!
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15.08.2022 18:03 Ответить
В Китаї, Японії, Кореї та інших державах існувавало дуже гуманне покарання для крадіїв дорогоцінних металів - розплавленний метал заливали в горлянку, щоб наївся досхочу.
Відомо, що ніхто з покаранних потім не звертався з апеляцією. Чиновнику, який продав європейцям секрет виготовлення пороху, цей виріб затовкли з протилежної сторони та підпалили, а чим закінчилось, то історія скромно мовчить.
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15.08.2022 18:05 Ответить
мабудь пора створювати якісь "народно-військові" трибунали,чи х. з. як дальше так можна........
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15.08.2022 18:08 Ответить
Мерзота, все привласнює і привласнює. Я би хотів спитати, коли в нас руки рубати почнуть? Та не буду, бо рубали би їх все одно простим смертним. Нажаль.
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15.08.2022 18:27 Ответить
Поки наші західні партнери не будуть призначети нам прокурорів та суддів, України залишиться одна з найкорумпованіших країн світу.
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15.08.2022 18:28 Ответить
Прокуратура в Україні є найгнилішим сегментом правоохоронної системи. Без хабаря прокурору не можна прийняти жодного судового рішення. Адвокати (в умовах повної відсутності змагального процесу) заносять суддям, а вже судді платять прокурорам за те що вони "не посмітять" порушення законів на користь хабародавців. Прокуратура смокче гроші звідусіль - від дільничих, слідчих, тюремщиків до суддів Верховного та Конституційного Судів, а депутати для прокурорів звичайна "кормова база". Прокурори - окремий штучно виведений вид людини в яких совість взагалі відсутня.
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15.08.2022 18:38 Ответить
І скільки волосин із цього прокурвора впаде?
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15.08.2022 19:13 Ответить
Срочно олухи копните все погреба, всей родни и по линии жены, до троюродных. Глаза на лоб вылезут у копальщиков, а то успеют переныкать.
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15.08.2022 19:24 Ответить
Меня больше волнует,когда он окажется в сизо ,или под залогом 100млн грн.Лучше в СИЗО и можно не торопиться. со следствием.Вертухаи хоть себе машині покупляють от золотого плокулола.
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15.08.2022 19:33 Ответить
Прокурора до стінки.Конфіскація його майна і його родини.Повірте вся ситема запрацює за місяць по іншому.Якщо так будуть працювати закони.Задовбали тварюки !
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15.08.2022 19:37 Ответить
Десь-колись-в-якійсь-країні крісло судді було оббите шкірою судді попередника, що попався на хабарі. Такий собі, тонкий натяк... А зараз випустять під заставу в півмільйона, а через півроку і діло закриють через "брак свідків, доказів і складу злочину"...
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15.08.2022 19:39 Ответить
Персидський правитель Кір, наказав здерти шкіру з судді-хабарника живцем. Дійсно, оббив його шкірою суддівське крісло та посадив в нього сина невдахи. Той син прославився як самий чесний суддя
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15.08.2022 19:46 Ответить
не Кір а Камбіс 1, син Кира...згідно переказіі Геродота ...«Здирання шкіри з продажного судді» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 картина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 нідерландського живописця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4 Герарда Давида написана у https://uk.wikipedia.org/wiki/1498 1498 році для зали міської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0 ратуші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 Брюгге , в якій проводились https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 судові засідання. Картина є частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85 диптиха «Суд Камбіса».
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15.08.2022 20:07 Ответить
Каким же тупым нужно быть, чтобы с 8кг золота остаться в Украине.
В патриотизм таких людей верить не приходится
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15.08.2022 19:41 Ответить
На кордоні пригальмували, не втік
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15.08.2022 19:47 Ответить
Так нужно было тикать сразу, а не ждать пока начнут искать. Два года прошло
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16.08.2022 08:06 Ответить
м у с о р або б і о м у с о р
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15.08.2022 19:51 Ответить
Злодюга-експрокурор є, заява на нього є, а де золото? Про золото жодного слова.
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15.08.2022 20:52 Ответить
А скiльки з написавших тут поcти,тримали в руках 8 КГ голди??
Може з людьми в чей час ,щось недобре коiться...
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15.08.2022 21:38 Ответить
А шо слышно про бриллиантовых прокуроров? Про прокуроров, ментов и следаков которые под видео спёрли ювелирки на 2 ляма зелени? Ещё работают?
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15.08.2022 22:41 Ответить
Фамілія , Імя і т.д. прокурора стидливо замовчується ...
Чому ???
Як і щасливого бувшого власника 8-ми кг золота
Чому ???
Що , хочуть засвідчити - що у правоохоронній системі є позитивні тенденції

А інакше - нащо було це публікувати ?
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15.08.2022 23:21 Ответить
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16.08.2022 06:46 Ответить
 
 