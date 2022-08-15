Экс-прокурор присвоил 8 килограммов золота, незаконно изъятых во время обыска, - НАБУ
Бывшему прокурору доложено о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, в 2019 году прокурор (на момент совершения преступления) провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн грн.
"Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу", - говорится в сообщении.
Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению родственников потерпевшего – владельца слитков.
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+29 Timur Davidov
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+28 CrossFirenko
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+22 Temp Tempo
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грабь награбленное!!
тепер маємо золотого прокурора!! а шо там з діамантовими, таварішч генпрокурорскій???? 🤣🤣
Прокуратура, налоговая, суды.
Лечение не поможет, нужно резать
Всё спустят на......... Война !!
Відомо, що ніхто з покаранних потім не звертався з апеляцією. Чиновнику, який продав європейцям секрет виготовлення пороху, цей виріб затовкли з протилежної сторони та підпалили, а чим закінчилось, то історія скромно мовчить.
В патриотизм таких людей верить не приходится
Може з людьми в чей час ,щось недобре коiться...
Чому ???
Як і щасливого бувшого власника 8-ми кг золота
Чому ???
Що , хочуть засвідчити - що у правоохоронній системі є позитивні тенденції
А інакше - нащо було це публікувати ?