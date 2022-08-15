Экс-прокурор присвоил 8 килограммов золота, незаконно изъятых во время обыска, - НАБУ

Бывшему прокурору доложено о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в 2019 году прокурор (на момент совершения преступления) провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн грн.

"Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу", - говорится в сообщении.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению родственников потерпевшего – владельца слитков.

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