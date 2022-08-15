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В Мелитополе ожидают катастрофу во время отопительного сезона, - мэр Федоров

мелітополь

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе уже три недели нет газа, а починить систему газоснабжения и вовремя начать отопительный сезон оккупанты не успеют.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается отопительного сезона, то это почти катастрофа. 95% отопления в Мелитополе является газовым. Уже три недели в городе нет газа. Мы понимаем: пока не будет деоккупирована часть Запорожской области, газ и не появится".

Скорее всего, город Мелитополь будет без газа (во время отопительного сезона. – Ред.), потому что на починку и восстановление этих систем нужно время", – рассказал мэр.

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Федоров отметил, что российские СМИ анонсировали строительство нового газопровода, однако неясно, как они планируют завершить его через месяц и вернуть мелитопольцам газ к началу отопительного сезона.

Автор: 

Газ (10237) Мелитополь (616) оккупация (10199) Тарифы на отопление (721) уголь (1001) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+3
какая мелочь на фоне референдума..., как говорят самые упоротые любители русского мира, сидя на развалинах собственных домов, зато за комуналку платить не надо...
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15.08.2022 19:09 Ответить
+2
***#дский ху#ло, что он натворил со своей "спецоперацией"? Дай Бог, чтоб всё это перешло на московию проклятую и на всю расею.
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15.08.2022 20:37 Ответить
+1
но у *мера-беглеца* -то все в норме будет?не замерзнет?
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15.08.2022 19:09 Ответить
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Геноцид.
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15.08.2022 19:05 Ответить
но у *мера-беглеца* -то все в норме будет?не замерзнет?
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15.08.2022 19:09 Ответить
какая мелочь на фоне референдума..., как говорят самые упоротые любители русского мира, сидя на развалинах собственных домов, зато за комуналку платить не надо...
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15.08.2022 19:09 Ответить
Так не только Мелитополь. Вся оккупированная часть запорожской области без газа. И как люди в многоквартирных домах будут выживать зимой неизвестно. В частных домах хоть печи есть. И то если есть чем топить.
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15.08.2022 19:17 Ответить
Так так головне що свинособаки тут ні до чого
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15.08.2022 19:29 Ответить
Окупація це не тій медякого чекали зелені виродки
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15.08.2022 19:28 Ответить
В Бучі люди сиділи без опалення в окупації.
В будинках +6 град.Спали одягнені,під трьома ковдрами...вижили.
Їжу готували на вулиці.
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15.08.2022 19:41 Ответить
***#дский ху#ло, что он натворил со своей "спецоперацией"? Дай Бог, чтоб всё это перешло на московию проклятую и на всю расею.
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15.08.2022 20:37 Ответить
"ху#ло то ***#дский", але зелене опудало зробило все, щоб ця "спецоперация" у кацапів була такою успішною.
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15.08.2022 23:09 Ответить
"...а полагодити систему газопостачання і вчасно розпочати опалювальний сезон окупанти не встигнуть". Джерело:
Тобто, мер вважає, що вони (окупанти) дуже хочуть (полагодити систему), але просто можуть не встигнути?
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15.08.2022 23:04 Ответить
 
 