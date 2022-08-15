В Мелитополе ожидают катастрофу во время отопительного сезона, - мэр Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе уже три недели нет газа, а починить систему газоснабжения и вовремя начать отопительный сезон оккупанты не успеют.
Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается отопительного сезона, то это почти катастрофа. 95% отопления в Мелитополе является газовым. Уже три недели в городе нет газа. Мы понимаем: пока не будет деоккупирована часть Запорожской области, газ и не появится".
Скорее всего, город Мелитополь будет без газа (во время отопительного сезона. – Ред.), потому что на починку и восстановление этих систем нужно время", – рассказал мэр.
Федоров отметил, что российские СМИ анонсировали строительство нового газопровода, однако неясно, как они планируют завершить его через месяц и вернуть мелитопольцам газ к началу отопительного сезона.
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В будинках +6 град.Спали одягнені,під трьома ковдрами...вижили.
Їжу готували на вулиці.
Тобто, мер вважає, що вони (окупанти) дуже хочуть (полагодити систему), але просто можуть не встигнути?