У Мелітополі очікують катастрофу під час опалювального сезону, - мер Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті вже три тижні немає газу, а полагодити систему газопостачання і вчасно розпочати опалювальний сезон окупанти не встигнуть.
Про це він розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується опалювального сезону - це майже катастрофа. 95% опалення в Мелітополі є газовим. Вже три тижні в місті немає газу. Ми розуміємо: доки не буде деокупована частина Запорізької області, газ і не з’явиться.
Скоріше за все, місто Мелітополь буде без газу (під час опалювального сезону. - Ред.), тому що на полагодження і відновлення цих систем потрібен час", - розповів мер.
Федоров зазначив, що російські ЗМІ анонсували будівництво нового газогону, однак неясно, як вони планують завершити його за місяць та повернути мелітопольцям газ до початку опалювального сезону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В будинках +6 град.Спали одягнені,під трьома ковдрами...вижили.
Їжу готували на вулиці.
Тобто, мер вважає, що вони (окупанти) дуже хочуть (полагодити систему), але просто можуть не встигнути?