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Новини Війна
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У Мелітополі очікують катастрофу під час опалювального сезону, - мер Федоров

мелітополь

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті вже три тижні немає газу, а полагодити систему газопостачання і вчасно розпочати опалювальний сезон окупанти не встигнуть.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується опалювального сезону - це майже катастрофа. 95% опалення в Мелітополі є газовим. Вже три тижні в місті немає газу. Ми розуміємо: доки не буде деокупована частина Запорізької області, газ і не з’явиться.

Скоріше за все, місто Мелітополь буде без газу (під час опалювального сезону. - Ред.), тому що на полагодження і відновлення цих систем потрібен час", - розповів мер.

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Федоров зазначив, що російські ЗМІ анонсували будівництво нового газогону, однак неясно, як вони планують завершити його за місяць та повернути мелітопольцям газ до початку опалювального сезону.

Автор: 

газ (10500) Мелітополь (773) окупація (6754) опалення (919) вугілля (2477) опалювальний сезон (1754) Теплокомуненерго (543) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+3
какая мелочь на фоне референдума..., как говорят самые упоротые любители русского мира, сидя на развалинах собственных домов, зато за комуналку платить не надо...
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15.08.2022 19:09 Відповісти
+2
***#дский ху#ло, что он натворил со своей "спецоперацией"? Дай Бог, чтоб всё это перешло на московию проклятую и на всю расею.
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15.08.2022 20:37 Відповісти
+1
но у *мера-беглеца* -то все в норме будет?не замерзнет?
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15.08.2022 19:09 Відповісти
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Геноцид.
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15.08.2022 19:05 Відповісти
но у *мера-беглеца* -то все в норме будет?не замерзнет?
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15.08.2022 19:09 Відповісти
какая мелочь на фоне референдума..., как говорят самые упоротые любители русского мира, сидя на развалинах собственных домов, зато за комуналку платить не надо...
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15.08.2022 19:09 Відповісти
Так не только Мелитополь. Вся оккупированная часть запорожской области без газа. И как люди в многоквартирных домах будут выживать зимой неизвестно. В частных домах хоть печи есть. И то если есть чем топить.
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15.08.2022 19:17 Відповісти
Так так головне що свинособаки тут ні до чого
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15.08.2022 19:29 Відповісти
Окупація це не тій медякого чекали зелені виродки
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15.08.2022 19:28 Відповісти
В Бучі люди сиділи без опалення в окупації.
В будинках +6 град.Спали одягнені,під трьома ковдрами...вижили.
Їжу готували на вулиці.
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15.08.2022 19:41 Відповісти
***#дский ху#ло, что он натворил со своей "спецоперацией"? Дай Бог, чтоб всё это перешло на московию проклятую и на всю расею.
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15.08.2022 20:37 Відповісти
"ху#ло то ***#дский", але зелене опудало зробило все, щоб ця "спецоперация" у кацапів була такою успішною.
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15.08.2022 23:09 Відповісти
"...а полагодити систему газопостачання і вчасно розпочати опалювальний сезон окупанти не встигнуть". Джерело:
Тобто, мер вважає, що вони (окупанти) дуже хочуть (полагодити систему), але просто можуть не встигнути?
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15.08.2022 23:04 Відповісти
 
 