В "Дії" появятся документы на английском языке

В Минцифре анонсировали появление в приложении "Дія" загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на автомобиль на английском языке. Также прибавится возможность устанавливать доверенных пользователей автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр Минцифры Михаил Федоров в телеграм-канале.

"Проводим бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта. Проверим, корректно ли работает переключение языка, подтягиваются ли фото. Если вы за границей и ждали эту функцию в "Дії" - регистрируйтесь", - пригласил Михаил Федоров.

Также он рассказал, что представится возможность устанавливать доверенных пользователей автомобиля.

"Принять участие в бета-тесте должны одновременно 2 человека - владелец авто и водитель, который хочет пользоваться машиной", - объяснил Федоров.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны 9 миллионов украинцев уехали за границу, многие из них не успели взять бумажные документы. Именно поэтому решили добавить в "Дію" документы на английском, чтобы украинцы могли пользоваться ими за границей.

Больше деталей и регистрация на бета-тест – по ссылке.

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К слову, ранее Федоров анонсировал, что за месяц запланировано к запуску около десяти новых услуг и документов в "Дії". В Министерстве образования и науки работают над введением документов об образовании в приложении "Дія".