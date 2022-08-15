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В "Дії" появятся документы на английском языке

дія

В Минцифре анонсировали появление в приложении "Дія" загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на автомобиль на английском языке. Также прибавится возможность устанавливать доверенных пользователей автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр Минцифры Михаил Федоров в телеграм-канале.

"Проводим бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта. Проверим, корректно ли работает переключение языка, подтягиваются ли фото. Если вы за границей и ждали эту функцию в "Дії" - регистрируйтесь", - пригласил Михаил Федоров.

Также он рассказал, что представится возможность устанавливать доверенных пользователей автомобиля.

"Принять участие в бета-тесте должны одновременно 2 человека - владелец авто и водитель, который хочет пользоваться машиной", - объяснил Федоров.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны 9 миллионов украинцев уехали за границу, многие из них не успели взять бумажные документы. Именно поэтому решили добавить в "Дію" документы на английском, чтобы украинцы могли пользоваться ими за границей.

Больше деталей и регистрация на бета-тест – по ссылке.

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К слову, ранее Федоров анонсировал, что за месяц запланировано к запуску около десяти новых услуг и документов в "Дії". В Министерстве образования и науки работают над введением документов об образовании в приложении "Дія".

Автор: 

документ (400) электронные документы (123) Федоров Михаил (509) Дія (426)


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А для чого? Що за кордоном визнали "Дію" і те все що в ній як офіційний документ?
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15.08.2022 21:33 Ответить
Все до цього йде. А деякі функції вже досить давно визнані наприклад ковід сертифікати в єс.
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15.08.2022 22:47 Ответить
вашу дію не признает ни один нотариус Украины. это о чем-то говорит?
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15.08.2022 21:35 Ответить
Про те що скоро всім нотаріусам смерть. Там давно анонсовано цифровий нотаріус. І навіть окреме пз було. Скоро то все буде в Дії. А ще на черзі суди...

І будемо жити в сетингу суспільних відносин з хортятини та світів співдружності, де нейромережі, все під протокол і т.п..
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15.08.2022 22:50 Ответить
Давайте ще на французькій, що за дискримінація!
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15.08.2022 21:46 Ответить
 
 