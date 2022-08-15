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Новини
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У "Дії" з’являться документи англійською мовою

дія

У Мінцифри анонсували появу в застосунку "Дія" закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на автомобіль англійською мовою. Також додасться можливість встановлювати довірених користувачів авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.

"Проводимо бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в Дії – реєструйтеся", – запросив Михайло Федоров.

Також він розповів, що з'явиться можливість встановлювати довірених користувачів автомобіля.

"Взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини — власник авто та водій, який хоче користуватися машиною", - пояснив Федоров.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни 9 мільйонів українців виїхали за кордон, багато з них не встигли взяти паперові документи. Саме тому вирішили додати в "Дію" документи англійською, щоб українці могли користуватися ними за кордоном.

Більше деталей і реєстрація на бета-тест — за посиланням.

Також читайте: У "Дії" скоро з'являться пенсійне посвідчення і заявка на іпотеку

До слова, раніше Федоров анонсував, що впродовж місяця заплановано до запуску близько десяти нових послуг і документів у "Дії". У Міністерстві освіти та науки працюють над введенням документів про освіту в додатку "Дія".

Автор: 

документ (417) електронні документи (454) Федоров Михайло (887) Дія (1144)


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А для чого? Що за кордоном визнали "Дію" і те все що в ній як офіційний документ?
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15.08.2022 21:33 Відповісти
Все до цього йде. А деякі функції вже досить давно визнані наприклад ковід сертифікати в єс.
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15.08.2022 22:47 Відповісти
вашу дію не признает ни один нотариус Украины. это о чем-то говорит?
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15.08.2022 21:35 Відповісти
Про те що скоро всім нотаріусам смерть. Там давно анонсовано цифровий нотаріус. І навіть окреме пз було. Скоро то все буде в Дії. А ще на черзі суди...

І будемо жити в сетингу суспільних відносин з хортятини та світів співдружності, де нейромережі, все під протокол і т.п..
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15.08.2022 22:50 Відповісти
Давайте ще на французькій, що за дискримінація!
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15.08.2022 21:46 Відповісти
 
 