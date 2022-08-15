У "Дії" з’являться документи англійською мовою

У Мінцифри анонсували появу в застосунку "Дія" закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на автомобіль англійською мовою. Також додасться можливість встановлювати довірених користувачів авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.

"Проводимо бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в Дії – реєструйтеся", – запросив Михайло Федоров.

Також він розповів, що з'явиться можливість встановлювати довірених користувачів автомобіля.

"Взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини — власник авто та водій, який хоче користуватися машиною", - пояснив Федоров.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни 9 мільйонів українців виїхали за кордон, багато з них не встигли взяти паперові документи. Саме тому вирішили додати в "Дію" документи англійською, щоб українці могли користуватися ними за кордоном.

Більше деталей і реєстрація на бета-тест — за посиланням.

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До слова, раніше Федоров анонсував, що впродовж місяця заплановано до запуску близько десяти нових послуг і документів у "Дії". У Міністерстві освіти та науки працюють над введенням документів про освіту в додатку "Дія".