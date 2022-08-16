Авиация ВСУ уничтожила два опорных пункта оккупантов, - ОК "Південь"
Украинской военной авиацией поражены 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врагов в районах Новопетровки и Максимовки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".
Кроме того, ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 рашиста, 152-мм пушку-гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами.
Окончательные потери врага – доразведываются.
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Пентагон оцінює використання Збройними силами України наявних озброєнь "на 12 за 10-бальною шкалою".
Про це сказав високопоставлений посадовець Міністерства оборони США на брифінгу 12 серпня, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3126704/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/fbclid/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/ пише сайт самого Пентагону в повідомленні щодо воєнної ситуації в Україні.
"Чиновник сказав, що за 10-бальною шкалою ефективність Збройних сил України - 12,"виходячи лише з того, наскільки вражаючими для нас вони були в багатьох різних вимірах… Вони спромоглися зробити те, що ми й уявити не могли, що це можливо", - йдеться в повідомленні.