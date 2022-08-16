РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11828 посетителей онлайн
Новости Война
6 831 11

Авиация ВСУ уничтожила два опорных пункта оккупантов, - ОК "Південь"

літак

Украинской военной авиацией поражены 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врагов в районах Новопетровки и Максимовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Кроме того, ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 рашиста, 152-мм пушку-гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами.

Окончательные потери врага – доразведываются.

Читайте: В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, - СМИ

авиация (2857) ВСУ (6702)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Украинская авиация, "уничтоженная" дикарями уже раз 8, продолжает наносить удары. На сегодня смело можно сказать о паритете в воздухе. Вы зрозумили, Панове? ПАРИТЕТ, курва! Несмотря на *********** боевых самолетов у русни, в небе Украины имеется паритет. Да, установлен он с помощью союзников, но летают и управляют системами НВО таки Украинцы.
показать весь комментарий
16.08.2022 02:31 Ответить
+19
Всі кацапи , які прийшли в нашу краіну нас вбивати на будуть знищені , крапка ‼️
показать весь комментарий
16.08.2022 02:22 Ответить
+10
Просто ...

Пентагон оцінює використання Збройними силами України наявних озброєнь "на 12 за 10-бальною шкалою".

Про це сказав високопоставлений посадовець Міністерства оборони США на брифінгу 12 серпня, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3126704/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/fbclid/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/ пише сайт самого Пентагону в повідомленні щодо воєнної ситуації в Україні.

"Чиновник сказав, що за 10-бальною шкалою ефективність Збройних сил України - 12,"виходячи лише з того, наскільки вражаючими для нас вони були в багатьох різних вимірах… Вони спромоглися зробити те, що ми й уявити не могли, що це можливо", - йдеться в повідомленні.
показать весь комментарий
16.08.2022 02:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі кацапи , які прийшли в нашу краіну нас вбивати на будуть знищені , крапка ‼️
показать весь комментарий
16.08.2022 02:22 Ответить
А керівництво правого берега вже втекло...
показать весь комментарий
16.08.2022 02:25 Ответить
Там сьогодні чутки пройшли зовсім нещодавно, що під Херсоном якогось генерала ліквідовано... Чекаємо на підтвердження
показать весь комментарий
16.08.2022 02:27 Ответить
Fingers crossed...
показать весь комментарий
16.08.2022 02:32 Ответить
Украинская авиация, "уничтоженная" дикарями уже раз 8, продолжает наносить удары. На сегодня смело можно сказать о паритете в воздухе. Вы зрозумили, Панове? ПАРИТЕТ, курва! Несмотря на *********** боевых самолетов у русни, в небе Украины имеется паритет. Да, установлен он с помощью союзников, но летают и управляют системами НВО таки Украинцы.
показать весь комментарий
16.08.2022 02:31 Ответить
ПВО, sorry
показать весь комментарий
16.08.2022 02:33 Ответить
Просто ...

Пентагон оцінює використання Збройними силами України наявних озброєнь "на 12 за 10-бальною шкалою".

Про це сказав високопоставлений посадовець Міністерства оборони США на брифінгу 12 серпня, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3126704/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/fbclid/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/ пише сайт самого Пентагону в повідомленні щодо воєнної ситуації в Україні.

"Чиновник сказав, що за 10-бальною шкалою ефективність Збройних сил України - 12,"виходячи лише з того, наскільки вражаючими для нас вони були в багатьох різних вимірах… Вони спромоглися зробити те, що ми й уявити не могли, що це можливо", - йдеться в повідомленні.
показать весь комментарий
16.08.2022 02:37 Ответить
+ https://www.youtube.com/watch?v=CpBbbR8QAjk ЗНИЩИВ 8 цілей за ОДИН бій: усі ПОДРОБИЦІ від ГЕРОЯ легендарного бою

показать весь комментарий
16.08.2022 04:16 Ответить
Vielen Dank für die Details
показать весь комментарий
16.08.2022 03:55 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
16.08.2022 08:39 Ответить
 
 