Авиация ВСУ уничтожила два опорных пункта оккупантов, - ОК "Південь"

Украинской военной авиацией поражены 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врагов в районах Новопетровки и Максимовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Кроме того, ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 рашиста, 152-мм пушку-гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами.

Окончательные потери врага – доразведываются.

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