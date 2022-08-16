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Новини Війна
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Авіація ЗСУ знищила два опорні пункти окупантів, - ОК "Південь"

літак

Українською військовою авіацією уражено 2 опорних пункти та 2 райони зосередження озброєння і техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів.

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Також дивіться: Українські воїни на сході збили 4 ворожі безпілотники та штурмовик Су-25, - Угруповання Об’єднаних сил. ФОТОрепортаж

Автор: 

авіація (4175) ЗСУ (7679)


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Топ коментарі
+23
Украинская авиация, "уничтоженная" дикарями уже раз 8, продолжает наносить удары. На сегодня смело можно сказать о паритете в воздухе. Вы зрозумили, Панове? ПАРИТЕТ, курва! Несмотря на *********** боевых самолетов у русни, в небе Украины имеется паритет. Да, установлен он с помощью союзников, но летают и управляют системами НВО таки Украинцы.
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16.08.2022 02:31 Відповісти
+19
Всі кацапи , які прийшли в нашу краіну нас вбивати на будуть знищені , крапка ‼️
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16.08.2022 02:22 Відповісти
+10
Просто ...

Пентагон оцінює використання Збройними силами України наявних озброєнь "на 12 за 10-бальною шкалою".

Про це сказав високопоставлений посадовець Міністерства оборони США на брифінгу 12 серпня, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3126704/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/fbclid/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/ пише сайт самого Пентагону в повідомленні щодо воєнної ситуації в Україні.

"Чиновник сказав, що за 10-бальною шкалою ефективність Збройних сил України - 12,"виходячи лише з того, наскільки вражаючими для нас вони були в багатьох різних вимірах… Вони спромоглися зробити те, що ми й уявити не могли, що це можливо", - йдеться в повідомленні.
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16.08.2022 02:37 Відповісти
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Всі кацапи , які прийшли в нашу краіну нас вбивати на будуть знищені , крапка ‼️
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16.08.2022 02:22 Відповісти
А керівництво правого берега вже втекло...
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16.08.2022 02:25 Відповісти
Там сьогодні чутки пройшли зовсім нещодавно, що під Херсоном якогось генерала ліквідовано... Чекаємо на підтвердження
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16.08.2022 02:27 Відповісти
Fingers crossed...
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16.08.2022 02:32 Відповісти
Украинская авиация, "уничтоженная" дикарями уже раз 8, продолжает наносить удары. На сегодня смело можно сказать о паритете в воздухе. Вы зрозумили, Панове? ПАРИТЕТ, курва! Несмотря на *********** боевых самолетов у русни, в небе Украины имеется паритет. Да, установлен он с помощью союзников, но летают и управляют системами НВО таки Украинцы.
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16.08.2022 02:31 Відповісти
ПВО, sorry
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16.08.2022 02:33 Відповісти
Просто ...

Пентагон оцінює використання Збройними силами України наявних озброєнь "на 12 за 10-бальною шкалою".

Про це сказав високопоставлений посадовець Міністерства оборони США на брифінгу 12 серпня, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3126704/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/fbclid/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/ пише сайт самого Пентагону в повідомленні щодо воєнної ситуації в Україні.

"Чиновник сказав, що за 10-бальною шкалою ефективність Збройних сил України - 12,"виходячи лише з того, наскільки вражаючими для нас вони були в багатьох різних вимірах… Вони спромоглися зробити те, що ми й уявити не могли, що це можливо", - йдеться в повідомленні.
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16.08.2022 02:37 Відповісти
+ https://www.youtube.com/watch?v=CpBbbR8QAjk ЗНИЩИВ 8 цілей за ОДИН бій: усі ПОДРОБИЦІ від ГЕРОЯ легендарного бою

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16.08.2022 04:16 Відповісти
Vielen Dank für die Details
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16.08.2022 03:55 Відповісти
Героям слава !!!
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16.08.2022 08:39 Відповісти
 
 