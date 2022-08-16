Авіація ЗСУ знищила два опорні пункти окупантів, - ОК "Південь"
Українською військовою авіацією уражено 2 опорних пункти та 2 райони зосередження озброєння і техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів.
Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
Топ коментарі
+23 Maxim Ak-Murza
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+10 pOrest
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Пентагон оцінює використання Збройними силами України наявних озброєнь "на 12 за 10-бальною шкалою".
Про це сказав високопоставлений посадовець Міністерства оборони США на брифінгу 12 серпня, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3126704/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/fbclid/ukrainian-forces-make-some-gains-in-north-south/ пише сайт самого Пентагону в повідомленні щодо воєнної ситуації в Україні.
"Чиновник сказав, що за 10-бальною шкалою ефективність Збройних сил України - 12,"виходячи лише з того, наскільки вражаючими для нас вони були в багатьох різних вимірах… Вони спромоглися зробити те, що ми й уявити не могли, що це можливо", - йдеться в повідомленні.