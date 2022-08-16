Авіація ЗСУ знищила два опорні пункти окупантів, - ОК "Південь"

Українською військовою авіацією уражено 2 опорних пункти та 2 райони зосередження озброєння і техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів.

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

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