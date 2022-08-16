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Новости Война
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Россияне убили 1 гражданского в Донецкой области за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Россияне убили 1 гражданского в Донецкой области за сутки, - Кириленко 01

"За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донетчині — в Константиновке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

армия РФ (19725) обстрел (27961) Донецкая область (10015) Кириленко Павел (640)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.08.2022 08:46 Ответить
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16.08.2022 08:48 Ответить
 
 