Россияне убили 1 гражданского в Донецкой области за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донетчині — в Константиновке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.