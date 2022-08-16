Россияне убили 1 гражданского в Донецкой области за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донетчині — в Константиновке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Чайка Київ
показать весь комментарий16.08.2022 08:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий16.08.2022 08:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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